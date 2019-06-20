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 Жара и слабый ветер: в ряде районов Киева превышена норма загрязнения воздуха, - ГСЧС

В Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 18 - 19 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация. - Ред.) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевская площадей", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в г. Киеве до 24 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3133235
 
 
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та то все фігня. Київ - найкраще місто для проживання )))
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А ви порахуйтеп, скільки з одного 15-поверхового залізобетонного будинку Гройсмана й ко виливається гівна. Й зрозумієте, чому у житлових районах від будинків воняє каналізацією.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖара и слабый ветер: в ряде районов Киева превышена норма загрязнения воздуха, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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