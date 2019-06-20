 Евроинтеграция - это как езда на велосипеде: или быстро двигаешься вперед, или упадешь, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.
"Мы способны бороться за язык, мы способны бороться за веру, мы способны бороться за децентрализацию, мы способны бороться за энергетическую независимость, способны бороться за украинскую школу. Мы способны бороться за Украину и ее европейское будущее. Если мы не защитим европейское будущее Украины – у Украины не будет никакого будущего, потому что вернется только русское прошлое", – заявил Председатель партии "Европейская Солидарность".
Он напомнил, что со времен обретения Независимости на словах многие политики были "за" европейскую и евроатлантическую интеграцию, но эти заявления не были подкреплены никакими действиями. "Только наша команда пять лет назад начала настоящие движение к членству в НАТО и Евросоюзе, когда украинский народ на Майдане сделал свой цивилизационный выбор", – подчеркнул Петр Порошенко.
"Сейчас европейский выбор находится под такой же угрозой, как и в 2013 году. Мы знаем как делать европейскую интеграцию, мы знаем, как делать нашу интеграцию в НАТО. Нашей победой является то, что сегодня эти процессы поддерживают уже 70% украинцев, а когда меня только избрали президентом – НАТО поддерживало только 16%, а Европейский Союз – лишь 30% украинцев", – отметил Петр Порошенко.
"Великая цель вдохновляет. Большая цель дисциплинирует. Европейская и євроалтантична интеграция – это как езда на велосипеде. На нем нельзя стоять. Ты либо едешь решительно вперед - либо падаешь и ползешь назад. Мы не дадим стране упасть. Мы решительно двигаем страну вперед. Мы будем тем GPS-навигатором, который точно покажет дорогу, точно расскажет – что делать, и не допустим, чтобы кто-то нас обманул сладкими песнями обещаний", – отметил лидер "Европейской Солидарности".
Эта набившая оскомину тема "мы йдемо в ЕС" уже всем надоела. Более того, нас никто туда не приглашал и даже не давал обещаний, что когда-то туда примет.
В связи с чем возникает вопрос: а так ли оно надо на самом деле?
Лозунги и посылы Хряка уже отстали от запросов общества.
короче смысл понятен
если кто и вывезет украинцев в ЕС
так это только Петр Алексеевич Порошенко
БПП в харьковсовете голосовал "ЗА" присвоение проспекту им кровавого садиста маршала жукова
Именно такое вот стремление в ЕС проповедует Петрусь
Порошенку..
бути уважнішим до бар"єру 5 відсотків..
можна ровером об нього зачепитись і впасти...
а це ще велосипед?
до речі зараз відбувається щось схоже: тоді при ющенку з ним разом допомогли януковичу стати президентом а зараз порошенко допоміг медведчуку піднятись мабуть щоб потім знову вилізти на гребні революції героїчно борючись з тим самим медведчуком.
Когда Петрусь призывал строить собачьи будки, уже тогда он решил назвать свою партию ПЕС...
Какой ЕС с такой коррупцией, которую ты расплодил и преумножил?
Мы рухнули на последние места и по свободе слова , и по легкости ведения и защищённости бизнеса .
Предприниматели так и не смогли нормально работать и зарабатывать. Деньги , по- прежнему, зарабатывают на таможне, прокуроры ,сбу, чиновники - то есть нет никакой обещанной ни дерегуляции , ни борьбы с коррупцией.
Поэтому нет инвестиций. Были подачки, которые мы позорно выпрашивали. Это при наших - то возможностях и резервах !
В общем, от порошенко все очень сильно устали. Он надоел до тошноты.
Все показує створення Коаліції "Слуга народу-ГОЛОС"...
тобто якщо в парламент і пролізуть бариги з БПП ,то лише по мажоритарці...В у Коаліцію їх ніхто не візьме у зв"язку з непотрібністю..
І в буфеті ВР кормитись не будуть..Втрата недоторканості(Зе обіцяв) у них означає втрату будь-якої принадності депутатського статусу...