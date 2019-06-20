 Евроинтеграция - это как езда на велосипеде: или быстро двигаешься вперед, или упадешь, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

"Мы способны бороться за язык, мы способны бороться за веру, мы способны бороться за децентрализацию, мы способны бороться за энергетическую независимость, способны бороться за украинскую школу. Мы способны бороться за Украину и ее европейское будущее. Если мы не защитим европейское будущее Украины – у Украины не будет никакого будущего, потому что вернется только русское прошлое", – заявил Председатель партии "Европейская Солидарность".

Он напомнил, что со времен обретения Независимости на словах многие политики были "за" европейскую и евроатлантическую интеграцию, но эти заявления не были подкреплены никакими действиями. "Только наша команда пять лет назад начала настоящие движение к членству в НАТО и Евросоюзе, когда украинский народ на Майдане сделал свой цивилизационный выбор", – подчеркнул Петр Порошенко.

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"Сейчас европейский выбор находится под такой же угрозой, как и в 2013 году. Мы знаем как делать европейскую интеграцию, мы знаем, как делать нашу интеграцию в НАТО. Нашей победой является то, что сегодня эти процессы поддерживают уже 70% украинцев, а когда меня только избрали президентом – НАТО поддерживало только 16%, а Европейский Союз – лишь 30% украинцев", – отметил Петр Порошенко.

"Великая цель вдохновляет. Большая цель дисциплинирует. Европейская и євроалтантична интеграция – это как езда на велосипеде. На нем нельзя стоять. Ты либо едешь решительно вперед - либо падаешь и ползешь назад. Мы не дадим стране упасть. Мы решительно двигаем страну вперед. Мы будем тем GPS-навигатором, который точно покажет дорогу, точно расскажет – что делать, и не допустим, чтобы кто-то нас обманул сладкими песнями обещаний", – отметил лидер "Европейской Солидарности".