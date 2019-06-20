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 Политика Украины
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 Евроинтеграция - это как езда на велосипеде: или быстро двигаешься вперед, или упадешь, - Порошенко

Команда партии "Европейская Солидарность" идет в парламент, чтобы реализовать свой стратегический план и добиться полноправного членства Украины в НАТО и Европейском Союзе, – об этом лидер партии Петр Порошенко заявил на встрече с представителями "Солидарной молодежи" в Ровно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

"Мы способны бороться за язык, мы способны бороться за веру, мы способны бороться за децентрализацию, мы способны бороться за энергетическую независимость, способны бороться за украинскую школу. Мы способны бороться за Украину и ее европейское будущее. Если мы не защитим европейское будущее Украины – у Украины не будет никакого будущего, потому что вернется только русское прошлое", – заявил Председатель партии "Европейская Солидарность".

Он напомнил, что со времен обретения Независимости на словах многие политики были "за" европейскую и евроатлантическую интеграцию, но эти заявления не были подкреплены никакими действиями. "Только наша команда пять лет назад начала настоящие движение к членству в НАТО и Евросоюзе, когда украинский народ на Майдане сделал свой цивилизационный выбор", – подчеркнул Петр Порошенко.

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"Сейчас европейский выбор находится под такой же угрозой, как и в 2013 году. Мы знаем как делать европейскую интеграцию, мы знаем, как делать нашу интеграцию в НАТО. Нашей победой является то, что сегодня эти процессы поддерживают уже 70% украинцев, а когда меня только избрали президентом – НАТО поддерживало только 16%, а Европейский Союз – лишь 30% украинцев", – отметил Петр Порошенко.

"Великая цель вдохновляет. Большая цель дисциплинирует. Европейская и євроалтантична интеграция – это как езда на велосипеде. На нем нельзя стоять. Ты либо едешь решительно вперед - либо падаешь и ползешь назад. Мы не дадим стране упасть. Мы решительно двигаем страну вперед. Мы будем тем GPS-навигатором, который точно покажет дорогу, точно расскажет – что делать, и не допустим, чтобы кто-то нас обманул сладкими песнями обещаний", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Источник: https://censor.net.ua/n3133228
 
   
 Топ комментарии
 
Кусок гавна. 5 лет воровал и теперь про велосипеды травит
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-Портнов преподаватель
-Убит Тымчук
-В Харьков проспект маньяка
-Кивалов идёт в ВР
- ФСБ МП пытается запретить ПЦУ
-Кучмо договаривается с ОРДИЛО
- Медведчук скупает телеканалы оптом
Но это ещё не реванш, ведь нужно ещё подождать, правда ведь?
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
9 ч. ·

Все 5 лет у них руки в кулак сжимались до крови от ненависти к врагу внутри страны. Скрипели зубы до хруста. У них чесались руки, они хотели придушить "затаившийся в Украине русский мир", пятую колонну кремля, посадить кернесов, трухановых, злочевских, кума путина... но никак не получалось. Прокуроры одновременно сильно болели каждый раз в самый неподходящий момент, Ирина Геращенко фотографировалась с Медведчуком, сам Медведчук стремительно развивал продажи российских нефтепродуктов в Украине, ПАП мило гостил в одесской мэрии у российского гражданина, а Кернес прикатывал на коляске на Банковую и прямо(не косвенно!) агитировал голосовать за ПАП. При новой власти - на манеже всё те же, кум путина продолжает скупать каналы, но при этом впервые за 5 лет заявил, что переходит в оппозицию к Президенту.

Так если "русский мир" в Украине за 5 лет так сохранился, укоренился, то может вы занимались имитацией борьбы с его метастазами внутри Украины, а теперь все эти вопли и сопли - по причине надвигающихся выборов и провальных рейтингов ПЕС? М?
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чтоб зебланы не писали а ваты и сепарья среди 25% нет а среди 73% этого говна - половина
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вата за рыгов голосует, которых обещал и должен был посадить рошеновский сказочник
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Хряк, смени пластинку.
Эта набившая оскомину тема "мы йдемо в ЕС" уже всем надоела. Более того, нас никто туда не приглашал и даже не давал обещаний, что когда-то туда примет.
В связи с чем возникает вопрос: а так ли оно надо на самом деле?
Лозунги и посылы Хряка уже отстали от запросов общества.
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Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5042
короче смысл понятен
если кто и вывезет украинцев в ЕС
так это только Петр Алексеевич Порошенко Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7057
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В рекламах за евроинтеграцию по Порошенковски прикормленный генерал Забродский красуется и служит одновременно... У нас армию вне политике никто еще не отменял... Цирк уехал, а клоуны остались... Военный прокурор Матиос про вне политику в армии что то вякал...
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если кто забыл, напомнинаю:
БПП в харьковсовете голосовал "ЗА" присвоение проспекту им кровавого садиста маршала жукова
Именно такое вот стремление в ЕС проповедует Петрусь
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в БПП собралась самая беспринципная совлота, воров-казнокрадов. Пэровцы переодлись в вышиванки.
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побажання..

Порошенку..


бути уважнішим до бар"єру 5 відсотків..

можна ровером об нього зачепитись і впасти... Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7968
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довольно глупое сравнение, далеко не каждый велосипед упадет, если замедлит ход


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довольно глупое сравнение, Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1096 Alter Nator Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8805

а це ще велосипед?
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Для кого-кого, а для Пети евроинтеграция действительно произойдёт уже в самое ближайшее время. Отгавкиваться от прокуроров на судах Порошенко будет дистанционно. Скорее всего из будки заблаговременно построенной в одной из стран ЕС. Ибо эстрадиция сложный и очень небыстрый процесс.
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ви спершу сервера знайдіть, а потім ляля! бо скорше всіх людей бєні на посади посадять, та юзіка депутатом зроблять ніж накопають шось серйозне на пєцю. це ж ва не портнов і гадя які будь яку херню готові писати,аби було
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А не нужно копать на Петю что-то серьёзное. Достаточно накопать хотя бы что-то тянущее на лет 5 с конфискацией. Уже от этого он будет бежать долго и не останавливаясь.)) Эмиграцию и похудение толстого кошелька конечно не считаю достойным наказанием, но учитывая наши реалии, выдворение из страны и отправка на "политическую свалку" это уже хоть что-то.
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звичайна технологія шахрайства обіцяти світле майбутнє але потім колись через невизначений проміжок часу. 70 років йшли до комунізму. зараз вже років 20 зигзагами йдемо до єс і нато. це може треба якусь комп'ютерну гру для порохоботів віртуальний шлях до нато і єс на реактивному лісапеті. мародерів не беруть ні в нато ні в єс. що їм там робити? подомовлялися щоб тримати луценка генпрокурором до кінця виборів щоб він прикривав "тили" "команді" порошенка. петя вже був лідером антирейтингів за президентства ющенка. потім завдяки антиукраїнському президенту януковичу під час другого майдану порошенку вдалося самому пролізти в президенти.

до речі зараз відбувається щось схоже: тоді при ющенку з ним разом допомогли януковичу стати президентом а зараз порошенко допоміг медведчуку піднятись мабуть щоб потім знову вилізти на гребні революції героїчно борючись з тим самим медведчуком.
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Я, кажется, понял...
Когда Петрусь призывал строить собачьи будки, уже тогда он решил назвать свою партию ПЕС...
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И украинцы ему должны строить будки Євроінтеграція - це як їзда на велосипеді: або швидко рухаєшся вперед, або впадеш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 235
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"Моисей водил свой народ по пустыне, прежде чем нашел благодатную землю, наш же Петрусей решил сначала из благодатной земли сделать пустыню..."
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Так и сыплет метафорами. Уже не знает, чем и блеснуть, что выдумать- а рейтинг вожделенный все падает.
Какой ЕС с такой коррупцией, которую ты расплодил и преумножил?
Мы рухнули на последние места и по свободе слова , и по легкости ведения и защищённости бизнеса .
Предприниматели так и не смогли нормально работать и зарабатывать. Деньги , по- прежнему, зарабатывают на таможне, прокуроры ,сбу, чиновники - то есть нет никакой обещанной ни дерегуляции , ни борьбы с коррупцией.
Поэтому нет инвестиций. Были подачки, которые мы позорно выпрашивали. Это при наших - то возможностях и резервах !
В общем, от порошенко все очень сильно устали. Он надоел до тошноты.
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спокійніше..
Все показує створення Коаліції "Слуга народу-ГОЛОС"...

тобто якщо в парламент і пролізуть бариги з БПП ,то лише по мажоритарці...В у Коаліцію їх ніхто не візьме у зв"язку з непотрібністю..

І в буфеті ВР кормитись не будуть..Втрата недоторканості(Зе обіцяв) у них означає втрату будь-якої принадності депутатського статусу...
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У зебилов процесс восприятия информации довольно круто искажен. Все лепят в кучу, и в результате получается куча дерьма. Ничего другого у них получиться не может по определению. Достаточно спросить зебилов про олигархов, которых не нужно трогать, иначе - война(это слова скомороха), МВФ, мир на Донбассе(где просто нужно перестать стрелять и все будет путем), главного зебуретку на велосипеде и все, приехали. Все сыпется, ничего этого нет и не будет. И тут вступают в действие воспаленные мозги зебуреток, в которых на все эти вопросы намертво засел один ответ: во всем виноват Порошенко. Другого ответа, в силу своего скудоумия, придумать не в состоянии. Но ведь все-равно придется умнеть. И никакое г+г не отменить эту потребность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвроинтеграция - это как езда на велосипеде: или быстро двигаешься вперед, или упадешь, - Порошенко
 
 
 
 
 
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