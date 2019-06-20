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 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста направились на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

Через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" в четверг на временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Красный Крест направил на оккупированный Донбасс 295 тонн гумпомощи, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3133227
 
 
 Топ комментарии
 
Радость то какая! Обезьяна с минометом будет сыта и здорова!
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ну хоть за эти территории можно быть спокойными, заграница их не оставляет..., рашка постоянно деньжат подкидывает, коммуналка у них дешевее всех дешевых..., кто-то еще думает, что они мечтают вернуться обратно в Украину?
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Красный Крест помогает оккупантам изо всех сил все 5 лет....
Там наверное в его филиале отвечающим за это направление одни россияне....
А Украина наблюдает все 5 лет... - эй быки.., чего вы встали?... 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста направились на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4752
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ну хоть за эти территории можно быть спокойными, заграница их не оставляет..., рашка постоянно деньжат подкидывает, коммуналка у них дешевее всех дешевых..., кто-то еще думает, что они мечтают вернуться обратно в Украину?
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Радость то какая! Обезьяна с минометом будет сыта и здорова!
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Красный Крест помогает оккупантам изо всех сил все 5 лет....
Там наверное в его филиале отвечающим за это направление одни россияне....
А Украина наблюдает все 5 лет... - эй быки.., чего вы встали?...
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Тепер логічно запитати куди дивиться зебєня.
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Смолы горячей надо им 90 грузовиков...
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Уррря! Сепари не охлянуть і шмалятимуть далі.
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А статья спонсирование терроризма как же.. Или международные договоры о том , что оккупированные территории должны быть обеспечены всем именно оккупантом. ( Помогайте освобожденным районам подвергшимся агрессии РФ) Поэтому и являюсь сторонником того, что бы линия фронта с ОРДЛО , работала в пропускном режиме только ОТ ТУДА , на свободную Украину ( для всего, включая и переход людей) Это касается и оккупированного Крыма. Но у нас "ответная гибридность", проезд как по парижской мостовой Вот только каждый день новости об убитых, раненых, травмированных., обстрелах, захватах заложников, арестов несогласных, при всем этом. И как к всему этому относиться.
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" Нахлєбнікі " із ЄС поїхали годувати кармільцев . От підгодують трохи , запхають до складу України і ті почнуть , вирячивши очі , репетувати : " Дамбас нє слишат ! Русскій второй гасударствєнний ! " і звичайно голосувати за вікулів , бойок , мураєвих .
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А там, на тех территориях, говорят, что это помощь из Рашки. Так что Запад поддерживает Ордло и ставит палки в колеса Украине.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество9 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста направились на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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