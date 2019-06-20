 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста направились на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны", – говорится в сообщении.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны", – говорится в сообщении.
Там наверное в его филиале отвечающим за это направление одни россияне....
А Украина наблюдает все 5 лет... - эй быки.., чего вы встали?...