 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста направились на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны", – говорится в сообщении.

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