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Все про:Медведчук (881) нефть (1455) Россия (73079) Марченко (31)

 Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера. ДОКУМЕНТ

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует уже не 50, а 61% российской компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России. Ее бизнес-партнер, компания бизнесмена агрария Сергея Кислова, вышла из соучредителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на реестр юридических лиц России.

Ранее в расследовании "Нефть для кумы Путина" речь шла о том, как жена Медведчука получила под контроль компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Изменения среди учредителей предприятия "НЗНП Трейд" состоялись в конце мая 2019 года. 23 мая доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, выросла с 50,1% до 61%.

Доля в "НЗНП Трейд" Натальи Лавренюк выросла с 14,9% до 25%. А компании с орбиты российского бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО "Развитие" и ООО "Дол" вышли из соучредителей.

По состоянию на 19 июня 2019 г. доли предприятия распределились следующим образом: Ventolor Holding LTD - 61%, Наталья Лавренюк - 25% и АО "Финконсалтпро" - 14%.

По состоянию на конец мая структура кипрских фирм не изменялась - бенефициаром значилась Оксана Марченко.

Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера 01

Наталья Лавренюк - не чужой человек семье Медведчука-Марченко. Согласно данным источников журналистов, в течение 2018 г. Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко и Натальей Лавренюк летели одним частным самолетом напрямую из Киева в Анапу.

АО "Финконсалтпро" - новый бизнес-партнер семьи Медведчука-Марченко в нефтяном бизнесе. Согласно данным российского реестра, компанией владеет ее директор - Николян Родион Гургенович.

Нефтяной бизнес - новое направление для Родиона Николяна. До последнего времени он занимался популяризацией малой авиации, был соучредителем ряда аэроклубов в России, также до сих пор является соучредителем "Фонда содействия развитию авиации общего назначения".

Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера 02
Нефтяной бизнес - новое направление для Николяна Родиона, до последнего времени он занимался популяризацией малой авиации в РФ

Журналистам "Схем" не удалось получить комментарий от Родиона Николяна по бизнес-партнерству с семьей Виктора Медведчука. На сообщения в мессенджерах и звонки он не ответил.

Компания "НЗНП Трейд" не нашла времени для комментария руководства из-за занятости и постоянных совещаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Установлено, как Путин финансирует своих агентов Медведчука и Марченко. Надо оформить дело и задокументировать факт государственной измены, - Бутусов

В сентябре 2018 "Схемы" сообщили, что жена лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко контролирует компанию, которая победила в конкурсе на право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации. Это одно из трех крупнейших российских нефтегазовых месторождений. Суммарные запасы нефти оцениваются в 123,7 миллиона тонн, газа - в 3439 миллионов кубических метров.

Виктор Медведчук, кум президента России Владимира Путина, ранее подтвердил, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, является владелицей бизнеса в России.

"Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои "любимые" американцы в марте 2014 г. ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

По словам кума Путина, информация в расследовании "Схем" в основном соответствует действительности.

Источник: https://censor.net.ua/n3133226
 
 
 Топ комментарии
 
"Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои "любимые" американцы в марта 2014 г. ввели в отношении меня санкции."

Как бы это подсказать "любимым американцам", что их санкции не вполне работают и их нужно распространить и на супругу этого подонка...
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Надо заголовок давать так: "Супруга Медведчука что-то увеличила и сменила партнера. ФОТО " Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера - Цензор.НЕТ 7352
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С учетом что все бумаги на нее могла бы и полового партнера сменить Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера - Цензор.НЕТ 7785
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Надо заголовок давать так: "Супруга Медведчука что-то увеличила и сменила партнера. ФОТО " Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера - Цензор.НЕТ 7352
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Так как развиваются события, большая вероятность что осенью будет какая-то заварушка или после выборов когда вскроется все консервы...
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С учетом что все бумаги на нее могла бы и полового партнера сменить
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Там заменять нечего, надо просто заполнить вакантное место.
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Все это фигня главное что закончилась эпоха бедности 🙋🙋🙋
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а никто и не обещал, что эпоха бедности закончится для всех...
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Само собой разумеется главное что она закончилась для 73 процентов и теперь таки они будут богаты и счастливы
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"Моя жена не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои "любимые" американцы в марта 2014 г. ввели в отношении меня санкции."

Как бы это подсказать "любимым американцам", что их санкции не вполне работают и их нужно распространить и на супругу этого подонка...
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Это работа наших государственных органов,мид в первую очередь.Если конечно есть у них на это установка от власти,а если нет только блаблабла то вот и результат
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Да, американцам надо срочно что-то вводить супруге Медведчука. Гусары, ни слова о **е!
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Вы слышали потрясающую новость, что по распоряжению президента Зеленского сейчас проводят обыски в офисах и домах открытого московского агента Медведчука и его пособников?
Возможно в этой связи и его партнера Порошенко возьмут за жабры...., и Новинских и Шуфричей всяких....

Не слышали?
Я тоже...
Лохи... Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера - Цензор.НЕТ 5764


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При Порошенко такого не было! Обыски у Медведчука проводились регулярно! Он даже специально для этого заезжал вечерами к Петру Лексеичу домой!
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Так Порох бизнес-партнер ***** и друг мертвечука. С ним все понятно. Но сейчас ведь новый молодой и честный приЗедент который всех врагов взял за жабры! Не правда ли зебилы?
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ну теперь зеленский проводит личный досмотр коломойского... ну и нравы
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Гнида увеличила долю в российском бизнесе, её муж-подонок увеличил долю росспропаГОНДОНА в эфире Украины , купил телеканал ЗИК.
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Вдувательная женщина с нефтяными скважинами. Мечта поэта.
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Мертвечук - кошелёк кремлёвского Хама за долю малую.Моё мнение. Хаму выгодно со всех сторон.Мертвечук у нас должен стать Ходорковским.Сесть на долгие года,за полстолетние преступления против украинского народа.Оксанка его кинет,как лоха!
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Какое-то идиотское сравнение Ходорковского с этим упырем.
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да они кичатся и в наглую издеваются...интересно Ханты-Мансы знают, кто владеет ихней нефтью...?
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междупрочим, те, которых совок не споил, остались нормальными добрыми людьми. дети природы. только природу эту ***** с кумамы скоро совсем уничтожат ((
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антиукраинскую деятельность мертведчуши и его подстилки - крышевал все 5 лет агент кремля лолита вальцман..
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А бакланов еще его не посадил? Две недели прошло. Или гидрант снова пошутил?
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А кто такая Лолита Вальцман? Это мама Зеленского?!
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Зе должен перенять опыт путина,и забрать ТВ под своё управление,и разобраться с олигархами,или просто они его съедят..)))
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Посмотрим после выборов,думаю что подавятся..
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"Хорошая работа" и хорошо оплачивается. ( ВВ Пуктин)
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зато как на украинском чисто ромовляе!)))
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путин лихо разобрался с Гусинским(НТВ),Березовским (ОРТ),Лесневский (Рен ТВ) и т.д.
И не одна западная падла не вякнула..
Вывод: Забрать у олигархов все рычаги власти, и в т.ч. финансовые..
Где моя премия?
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Путин лихо разобрался с олигархами, после чего экономика Рашки, на тот момент страны банкрота, выросла в 10 раз за 10 лет. Украине тоже нужен кто-то с яйцами, а не с вертлявым языком.
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разобрался...или подмял под себя... да выросла ... подготовил вымя для дойки... потом сообразил что спросят доколе... сразу вертикаль власти... законы под себя и все ... бараны на стойловом содержании и если только вздумают блеять не в тему умоет тварей кровью и все по закону... дружки рядом кооператив озеро захватил всю территорию и ресурсы... а чудить это плешивое недоразумение начало от того что уверовало в свою безнаказанность да кто смеет вякнуть... немцовых сразу в расход ... остальные стадо... представьте если этот кусок дерьма спустил в думу указ ... и ему отказали... есть кто в это поверит... эта мразь уже собирает ученный и учит их как трактовать историю... а они из того же стада баранов стойлового содержания тут не поблеешь ... мало что кормушка опустеет еще и жизни лишат... империя мать ее .. рад за кацапов...все западные санкции даже в пуп не уперлись путлеру по нанесению ущерба его выбрыками.... этот урод ведет своих баранов на заклание... они этого заслуживают...
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Да пусть хоть сам дьявол. Я помню "демократические" времена, когда ни жизнь ни права человека не стоили ровным счетом ничего. Бандитизм, коррупция, разруха, когда не воровать считалось просто неприличным. Когда только каждый 20-й мог назвать себя не нищим. Когда в стране каждый год людей становилось на миллион меньше. Когда мы студентами носили на свидания одну приличную куртку на четверых.)
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вы его и получили... " да хоть сам дьявол" ... фу ... раб.... что без хозяина ты в тупое голодное стадо превращаешься.. из тех если бы не путин... остальные значит в другой стране жили.. один ты голодный и забитый... я не был студентом в то время но деньги зарабатывал а не ныл ...
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мертвячук это подельник свиновальцмана?
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Валцман это вроде девичья фамилия мамы зеленского. А Свиновальцман это Коломойский. Получается Зеленский сын Коломойского?!
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нет. получается что штейн это зильбершейн а вальцман как был свиньей так и остался свиновальцманом.
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Свини это кошерные тотемные украинские тваринки)
Что ты имеешь против УКраины, ммм?
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ну так тем более... этот же клоун орал как вам не стыдно... и что кто пришел с ним к власти ... новые лица? так что засунь свою иронию или рассуждение в одно место
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І не потрібне ***** з його ордами на границі, якщо є 73%
Дружина Медведчука збільшила частку в нафтобізнесі в Росії та змінила партнера - Цензор.НЕТ 4568

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...и сменила партнера... А Шо мертвечук уже всё?...
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И ИМЯ ЕЙ ТОЖЕ ПОРА СМЕНИТЬ - «КОНЧИТА» ЕЙ ОЧЕНЬ ПОДОЙДЁТ.
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Лише три питання викликають легеньке роздратування:
1. Який мені щось щодо цієї по...ля...рної ...істоти?
2. За нею репортери в нужник ще не заглядають?
3. Немає інших тем для обговорення, крім того, що медведчук - Чортів Кум? - Ну ще щоб безнадійних зембі не повідку тримати тема про те, що Порошенко всіх обікрав і тому він тепер не мільярден, а мільонер?

Не надоїло?
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Всякая срань ползает по земле и обворовывает как хочет наш народ.А вы еще хотите чтоб за ними и не подсматривали, не беспокоили.Да их сук, сраной метлой гнать из Украины! Угнетает , что еще есть полудурки за них голосующие! Вот где степень одноклеточности и тупости.Так и хочется сказать таким-подползи и туфлю облобызай этим гнидам вонючим.
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"Супруга Медведчука увеличила долю"

Судя по фото, она увеличила две доли. Левую и правую...
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Чому "мертвечуки " ще громадяни України? Чому вони ще тут живуть і володіють вкраденим у України майном під час владарювання Кучми? Все конфіскувати.
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Меня очень смешит это-"жена Медведчука получила под контроль"...Что она может ? эта кукла? Бумажки все на ней -это другой вопрос.А в бизнесе она может только погавкать и подстелиться..
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Зебилы, тут много вопросов. Уже к вам. Суть сводится к следующему: почему Медведчуки не сидят, не расстреляны и не лишены гражданства(вместе или по отдельности - сами решайте)? Порох с этим не справился. Но он уже не президент. Президент - Зеленский и ему никто не мешает. Зебилы, вопрос не риторический. Так вот: почему скоморох не исправляет ошибки предшественника?
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Почитайте интервью твари Медведчука российским СМИ в период 2014-2017 годы и вопросов больше не будет. Перед нами креатура путина - такой же подонок, ублюдок и украиноненавистник.
Медведчук - враг №1 для государства Украина. Его существование представялет прямую и явную угрозу для территориальной целостности и независимости государства Украина.
Также следует понимать, что попав в Парламент и став Народными Депутатами, , Медведчук и его банда кацапов-отморозков получит по квотам места в Парламентских комитетах и доступ к многим документам, с грифом "секретно". Особенно опасным представляется попадание Медведчуковских мразей в Парламентский комитет по национальной безопасности и обороне, куда регулярно направляется спецслужбами Украины в том числе и разведывательная информация.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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