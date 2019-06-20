 США призывают Россию привлечь к ответственности обвиняемых в катастрофе МН-17

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из сообщения госсекретаря Майкла Помпео, распространенного Госдепартаментом.

"Все обвиняемые сегодня были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюцию 2166 (2014 г.) Совета Безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что США "приветствуют сегодняшнее объявление о предъявлении обвинений четырем лицам за их роль в сбивании рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

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"Это важная веха в поисках истины, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландских властей и Совместной следственной группы (ССГ) - независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной", - отмечает глава внешнеполитического ведомства США.

Напоминаем, 19 июня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.