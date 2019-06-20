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 За рубежом
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Все про:G20 (126) Путин (24832) Россия (73065) Япония (957) Си Цзиньпин (14) Трамп (2280)

 "Я хочу поладить с Россией", - Трамп намерен встретиться с Путиным на полях G20

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита "большой двадцатки" в Японии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Я действительно встречаюсь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - заявил Трамп/

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При этом Трамп отметил: "Я хочу поладить с Россией, и, думаю, что это случится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится".

Источник: https://censor.net.ua/n3133219
 
 
 Топ комментарии
 
С гитлером тоже хотели поладить
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Хотеть не вредно. Мы тоже хотим поладить с Россией уже пятый год. Что из этого вышло весь мир знает.
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Кремль строит свою государственную пропаганду на гиперлжи и гипернаглости, которые незнакомы западной цивилизации,и поэтому Запад так часто оказывается в отношении них бессильным..» -
Мачей Павлицкий польский публицист.
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Молдову США уже слили, сольют и Украину.
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Слила бы, если бы у московитов вышло построить хоть какое то подобие государства у себя, а так у них каждый день их хозяева пару русских убивают.
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Что США поступились Китаю? Фигушки!.А Переговоры с позиции силы-конёк Трампа.Нам дают оружие и дадут в сотни раз больше,если кремлёвский плешивый Хам не пойдёт на попятную.У Хама-цуцванг.Любой его ход-орде во вред.Вот и Боинг над снежным припомнят.
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еще организуйте поставки техники и оборудования по Ленд-лизу, как во время 2-й мировой...
Раша поиздержалась маленько, воюя в Украине, в Сирии и еще во многих других местах...
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Хотеть не вредно. Мы тоже хотим поладить с Россией уже пятый год. Что из этого вышло весь мир знает.
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а где ты тут Петю забыл? не порядок - не узнаю тебя
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пєтя вже ніхто і звати його нікак.. ледь до 5% дотягує.. поки "Я хочу порозумітися з Росією", - Трамп має намір зустрітись із Путіним на полях G20 - Цензор.НЕТ 8932
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Что бы поладить с убийцей, надо его уничтожить.
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Просто Трамп хоче налагодити стосунки, але на своїх умовах.
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путін теж хоче,але на своїх.Наприклад,обміняти Венесуелу з Сирією на Україну.
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якщо Україна десь погодиться, то так і віддадуть.
за нас боротися ніхто не буде, тому зараз і намагаються провести оті дивні опитування з визначенням ставлення до миру будь-якою ціною та дружбою з рашкою.
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"Пани сваряться, а в холопів чуби тріщать"
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Как-то вы их мягенько называете.
Кацапське гівно їм назва☹️
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Правильно, поладь там со всеми, с кем ещё не поладил.
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доня как всегда - он еще на 3й срок метнулся пропустивши 2-й... - типа народ не даст ему уйти....
я херею с етого цирка....
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Конгрес хоче визнати росію спонсором тероризму, а Трампушка хоче з ними порузумітися.Наївна людина, хіба кацапи люди? Вони тебе обведуть, використають і зроблять дурним.
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В путєна урвався терпець і дверима компромату почав затискати трампові помідори , тому той вискакуючи з штанів рве "пагаваріть" з вольдемаром .
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Неуравновешенный придурок. Слазь с трона, хватит☹️
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символично-странный сегодня какой то день. у братьев наших меньших, руцких в смысле, у их сказочного райского ***** прессконференц по ушах крепостных. а по другую сторону - у филарета сходный, но пастушеский сходняк. случайность? или синхронизация?
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не факт
со стороны кремлядских пропагандонов уже столько фейков озвучено, что я не удивлюсь, что и наличие ЯО тоже фейк
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так что пусть сбивают самолеты? тогда все у кого есть оружие будут сбивать их. оружие не фактор.
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Про реванш...

Портнов спокійно приїзджав в 2018 році в Україну і демонстративно зустрічався з Медведчуком
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Трамп - слабак. У него за его правление ничего не получилось.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я хочу поладить с Россией", - Трамп намерен встретиться с Путиным на полях G20
 
 
 
 
 
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