 "Я хочу поладить с Россией", - Трамп намерен встретиться с Путиным на полях G20

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Я действительно встречаюсь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - заявил Трамп/

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При этом Трамп отметил: "Я хочу поладить с Россией, и, думаю, что это случится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится".