 "Я хочу поладить с Россией", - Трамп намерен встретиться с Путиным на полях G20

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
"Я действительно встречаюсь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - заявил Трамп/
При этом Трамп отметил: "Я хочу поладить с Россией, и, думаю, что это случится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится".
Мачей Павлицкий польский публицист.
Раша поиздержалась маленько, воюя в Украине, в Сирии и еще во многих других местах...
за нас боротися ніхто не буде, тому зараз і намагаються провести оті дивні опитування з визначенням ставлення до миру будь-якою ціною та дружбою з рашкою.
Кацапське гівно їм назва☹️
я херею с етого цирка....
со стороны кремлядских пропагандонов уже столько фейков озвучено, что я не удивлюсь, что и наличие ЯО тоже фейк
Портнов спокійно приїзджав в 2018 році в Україну і демонстративно зустрічався з Медведчуком