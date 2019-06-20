EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  1280  18
Все про:Конгресс США (424) Россия (73065) США (15068) терроризм (18053) Менендес_Роберт (9) Гарднер (1)

 В Конгрессе США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма

Сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинкской Комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться принятия закона, в соответствии с которым Госдепартамент США должен будет определить, подпадает ли Россия под определение "государства-спонсора терроризма".

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сенатор заявил накануне в интервью "Голосу Америки".

Кори Гарднер, внесший в прошлом году соответствующий законопроект, повторно представил его уже в новом составе Конгресса США в апреле этого года. Законопроект был также поддержан сенатором от Нью-Джерси, демократом Бобом Менендесом.

Сам Кори Гарднер считает, что Россия соответствует данному определению.

"Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы – она предоставила помощь режиму Асада в Сирии в то время, как он убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который пользуется террором для осуществления своих политических целей", – сказал сенатор в интервью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона

"Я думаю, что определение России как государства-спонсора терроризма пошлет сигнал по всему миру о том, что это режим, опирающийся на беззаконие, что он не останавливается перед нарушением основных норм международного права, и что Соединенные Штаты этого не потерпят", – пояснил Кори Гарднер.

Решение Госдепартамента США о признании страны спонсором терроризма влечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, включающих контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и прочих ограничений. Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма четыре государства – Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.

"Я надеюсь, что мы проведем слушания по этому закону. Я ожидаю, что он встретит сопротивление, но по-прежнему уверен, что это важное дело, которое мы должны сделать", – заключил американский политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3133218
 
   
 Топ комментарии
 
Одна из возможных причин по Тымчуку: закрытие действующих оборонных проектов в воюющей стране. Он не молчал.

В Конгрессе США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма - Цензор.НЕТ 3527

В Конгрессе США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма - Цензор.НЕТ 8174
 показать весь комментарий
 
это не спонсор, а непосредственно государство-террорист ..
 показать весь комментарий
 
Чем Тымчук Зеленскому мешал? Думай перед тем как писать
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ага RQ-4 Global Hawk
 показать весь комментарий
 
Супер новина? Не флуди, банка шпротів.
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора. Теперь важно чтобы Украина не присоединилась ☹️
 показать весь комментарий
 
Одна из возможных причин по Тымчуку: закрытие действующих оборонных проектов в воюющей стране. Он не молчал.

В Конгрессе США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма - Цензор.НЕТ 3527

В Конгрессе США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма - Цензор.НЕТ 8174
 показать весь комментарий
 
 
Чем Тымчук Зеленскому мешал? Думай перед тем как писать
 показать весь комментарий
 
 
Если глубоко копнуть оборонку , то мало многим бывшим не покажется . Сроки замаячат нешуточные .Вы заметили , что в последнее время очень мало инфы по Укроборонпрому ? Если Тымчук , вопреки воле серых кардиналов , подымал волну , то ....
 показать весь комментарий
 
это не спонсор, а непосредственно государство-террорист ..
 показать весь комментарий
 
 
попадает, конечно, это ж очевидно..., странно, что при этом ихний президент собирается "поладить с Россией", нельзя поладить с маньяком-убийцей, у него другой взгляд на мир...
 показать весь комментарий
 
Давно пора. Зробіть так, як це робив Обама - снизити ціну на нафту рівно пів року і не бун терористів, не буде війн,крові по всій планеті Земля. А разом з ними посиплються КНДР, Іран, Сірія. Зробіть це і ви принесете мир всьому світу, це тільки у ваших руках!
А так кацапи будуть брехати, роздувати війни і сунути туди своє рило на переговарах, щоб їх "тушити". Щоб їх звали, як "магучую" країну.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Конгрессе США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма
 
 
 
 
 
 вверх