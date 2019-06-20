 Враг за сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: один украинский воин погиб, еще двое получили ранения и травмы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- в районе населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем;

- дважды Лебединское - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Марьинку - из стрелкового оружия;

- дважды Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- четыре раза окраины Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- Павлополь - из автоматических гранатометов;

- дважды Богдановку - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- окраины Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 10 раз:

- район населенного пункта Новозвановка - из автоматических гранатометов;

- возле Луганского - из автоматических гранатометов;

- Зайцево - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- Попасную - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Светлодарск - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- два раза район населенного пункта Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один - боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 19 июня один оккупант уничтожен и один ранен.

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С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Павлополь - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил на окраине Луганска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



