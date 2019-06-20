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Все про:газопровод (691) ГТС (903) Польша (4798) Наимский (1)

 Польша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский

Польша готова запустить газопровод на 2 млрд кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в Германовицах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", - объявил Наимский.

Он также подчеркнул, что на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" заявил о невозможности заключения контракта с Украиной на европейских условиях

Напомним, в Еврокомиссии сообщили, что новые переговоры по газу состояться во второй половине сентября. "Газпром" предложил "Нафтогазу" заключить мировое соглашение и выставил условие для заключения нового контракта.

Позже начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с "Нафтогазом" после 2019 года на европейских условиях из-за неготовности украинской стороны.

Украина предупреждает европейские страны о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за скепсиса относительно заключения нового соглашения с Россией по транзиту через украинскую ГТС до конца действия действующих договоренностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3133216
 
   
 Топ комментарии
 
Поляки - красавчики. Не смотря на прошлые трагические события с обеих сторон они понимают, что общий враг - это одичалые из мацкальского улуса.
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Спасибо полякам. Очень правильное предложение.
А теперь неплохо услышать фио с украинской стороны, КОТОРЫЙ БУДЕТ МЕШАТЬ . И такого типа сразу в тюрьму, как агента рашки 😀😀😀
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Поляки - красавчики. Не смотря на прошлые трагические события с обеих сторон они понимают, что общий враг - это одичалые из мацкальского улуса.
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Красавчики просто хотят заработать на ваших проблемах с газом.
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Всегда интересно читать мокшанских неучей, Львов был в составе Польши 19 лет всего, намного меньше чем Крым в составе Украины.
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Ето называется быть предусмотрительным.Есть единая энергосистема,будет единая газовая система,что бы не было внезапно.Когда заработают терминалы по СПГ в Польше,Литве по приёму американского газа-самое лучшее решение для реверса.Скоро на Турцию пойдёт израильский морской газ,нам тоже будет в нагоди.
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Очень правильное решение. И всю ГТС надо развернуть из ЕС до восточной границы Украины. А подземные хранилища использовать как аккумулятор, и заполнять их весной и летом газом из ЕС для ЕС и для Украины на отопительный сезон. А параша пусть "Силу Сибири" китайцам гонит цвета хаки. И со "светомаскировкой". Польша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский - Цензор.НЕТ 1468

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Давайте новость про сбитый Ираном американский литак!!!
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poxoze jesly info pravilnaja.Znacyt udarit po nim amerikancy skoro.Vsio k etomu idiotПольша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский - Цензор.НЕТ 3804
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Спасибо полякам. Очень правильное предложение.
А теперь неплохо услышать фио с украинской стороны, КОТОРЫЙ БУДЕТ МЕШАТЬ . И такого типа сразу в тюрьму, как агента рашки 😀😀😀
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Дура - Украина будет давать заработок всем, кто пожелает перепродать ей расейский газ... "Спасибо полякам. Очень правильное предложение"...
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поляки об єтом уже не первый год говоря и готовы.
не готова была у нас власть на Банковой.
только бла бла бло винницкого дуэта о патриотизме.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПольша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский
 
 
 
 
 
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