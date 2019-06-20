 Польша готова соединить свой газопровод с украинским для оказания срочной помощи в случае необходимости, - Наимский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", - объявил Наимский.

Он также подчеркнул, что на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" заявил о невозможности заключения контракта с Украиной на европейских условиях

Напомним, в Еврокомиссии сообщили, что новые переговоры по газу состояться во второй половине сентября. "Газпром" предложил "Нафтогазу" заключить мировое соглашение и выставил условие для заключения нового контракта.

Позже начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с "Нафтогазом" после 2019 года на европейских условиях из-за неготовности украинской стороны.

Украина предупреждает европейские страны о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за скепсиса относительно заключения нового соглашения с Россией по транзиту через украинскую ГТС до конца действия действующих договоренностей.