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 Политика Украины, Происшествия
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 Следствию еще предстоит выяснить роль крымского предателя Аксенова в организации катастрофы MH17, - МИД

Международной совместной следственной группе (JIT) предстоит выяснить роль так называемого "премьер-министра" оккупированного Крыма Сергея Аксенова в организации катастрофы "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В заявлении МИД говорится: "Названы основные подозреваемые: действующие и бывшие сотрудники российских спецслужб и гражданин Украины, который оказывал им содействие.

Следствию придется выяснить роль т.н. "премьер-министра Крыма" С.Аксенова и других лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей - членов экипажа Бука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук

Судебный процесс по основным подозреваемых начнется 9 марта 2020 в национальном суде Королевства Нидерланды.
Все важные правовые аспекты, связанные с передачей уголовных производств, судебного рассмотрения дела и исполнения наказания, урегулированы соответствующим Соглашением между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбитием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, заключенным 7 июля 2017 года.

Указанное соглашение создает надлежащее правовое основание для тщательного и правомерного судебного рассмотрения результатов расследования Совместной следственной группы, в рамках которой украинские правоохранительные органы сотрудничают с правоохранительными органами государств, граждане которых погибли в результате сбития самолета.

Также читайте: Украина приветствует выводы следственной группы по МН17, - Зеленский

МИД обращает внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг сбивания самолета неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм. Среди них - положение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН.

Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 года".

Напоминаем, 19 июня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3133215
 
 
 Топ комментарии
 
парашный гоблин и туда свой грязный пятак всулул?
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ты не видел Волынь - бува дощi бува сонечко....
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на юге в Украине нема кацапни..
на востоке Украины теж нема - та деж вона вже в дидька е та кацапня?
подвердите message....
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Совет форумчанПравила форума
 
парашный гоблин и туда свой грязный пятак всулул?
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велик - ты же не совсем потеряный,
може детей-внучков под мышки и ну на Волынь?
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а что на волыни делать? там холодно и дожди. волынь сейчас у нас на море. А внуки к сватам поехали.
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ты не видел Волынь - бува дощi бува сонечко....
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это не мое. Я человек южный и не привычный к дождям и холоду.
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не ну не так не - будь проукраинцем под кацапней, 5й колонной.
так многие делают - откенкунгированый он тоже из себя украинца изображает...
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так у нас кацапни нету. от слова совсем нету.
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Так хто у вас обирав кацапську владу?
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тот же кто и у вас. хотя со штейном не все так однозначно. пока нету данных что он закацаплен и отруснячен.
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А Добронравов, Вишинський... Давай дивися уважно. Все вже є.
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я их не знаю . да и все равно кто они . я за них не голосовал и не выбирал. слышал только что у них и герпес свой есть.
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Жартуєш🤔 Звичайно, що цього не хочеться бачити, але прийдеться, кло твої онуки чи правнуки поїдуть на Магадан🤗
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никто никуда не поедет. дед еще на крысме русню нарежет от души.
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Можна багато говорити, але є загроза, що Херсонщина до Крисма піде😏
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что? русня планирует заразить Херсонщину своими блохами или лишаем?
Ничего большего они не смогут сделать.
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Я теж думав, що за кловуна не проголосують. А тепер вся Україна із зеленою хворобою
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на юге в Украине нема кацапни..
на востоке Украины теж нема - та деж вона вже в дидька е та кацапня?
подвердите message....
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велик - тебе не нужно никуда валить - ты на месте.
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на личное тока не принимай.... - удачи, если так решил.
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быстрее мордва самозашкварится и с крысма свалит чем я куда нибудь поеду. А если удмурты и полезут так тому и быть. будем их поодиночке отлавливать и шкуры с них сдирать. Ну а кто по крепче из монголоидов тот в рабство пойдет.
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Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 года". Источник: https://censor.net.ua/n3133215 кацапетики!! а ведь это уже ,,предъява"и по вашим,,понятиям"тут уже не ,,отморозишся"и в ,,непонятки" тож не пойдёш!!похоже с вами по вашим правилам играть начали!!(с чем вас и поздравляю!!) Следствию еще предстоит выяснить роль крымского предателя Аксенова в организации катастрофы MH17, - МИД - Цензор.НЕТ 6838 Следствию еще предстоит выяснить роль крымского предателя Аксенова в организации катастрофы MH17, - МИД - Цензор.НЕТ 5866
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Це вже щось нове, бо про Аксьонова раніше було відомо лише як про зрадника Батьківщини.
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Гарний хід і доречний.Можна ще зрадників туди приплести.Поки діло дійде до слухань,валотька їх зачистить,хоч вони і не при ділах,але на всяк випадок прийдеться
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и няшмяш по этому вопросу не мешало бы проверить и конечно отреформировать.
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Немцов оказался прав!За это его путлер и уничтожил!
https://www.youtube.com/watch?v=pzSdsrpzDTw
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