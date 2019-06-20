 Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".
"Я очень этого (переезда - ред.) хочу. Главная для меня сейчас проблема - это сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", - отметил президент.
На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо 3 года, чтобы "с нуля" построить новое здание, президент отрезал: "Я знаю. Гелетей у нас уже не работает".
"Я не знаю, насколько с нуля - это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", - отметил Зеленский.
"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему - нормальную схему, а не теневую какую - чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду ", - добавил он.
"А вы увидите. Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой", - сказал глава государства.
На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: "Да, большой художественный музей".
"Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", - сказал он.
На вопрос, передаст он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал ...".
Когда спросили, сколько работников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек Зеленский ответил: "Ох, вы бежите впереди ... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации - вы увидите, будет меньше людей".
С картинами на стенах и бесплатным Wi-Fi.
Только президентов в нём обслуживать в обратной последовательности.
https://www.youtube.com/watch?v=-zvMS-2cbiQ
Значит есть что скрывать
в какие города....
побегать по фонтанам....
туда сюда туда.......
-- Зе - шаурмой наверно
- когда весь город спит..
и писем не напишет
и врятли пАзвАнииит.....
Что я могу сказать, это неописуемый звездец
Особенно раковина для мытья головы для президента. Или не особенно. Потому что там все особенно ужасно.
Оттуда надо съезжать как можно скорее.
Після строітєльства і пєєрєєзда? В слєдующєй пятілєтке?
Вам не здається, шо як справа піде от так, то Зєля, со чєлядью пєрєєдут нахєр?
Экономят ваши заказчики на авторах методичек. Воруют наверное много из выделенных средств.
Ну, а теперь все заботьі- новосєльє Вови...
https://belsat.eu/ru/in-focus/semnadtsataya-rezidentsiya-lukashenko-stoit-40-mln/
Ой, чи не біном Ньютона...«Газпромівське » бабло через прокладку...
а ви впевнені, що пан Ху*ло до вас лояльний?
Неужели Украина ещё на 350 лет потеряла государственность ?
Кто оплачиаает банкет?
лучше чуток посидеть на месте чем надорваться и упасть
Жаль, что ты не подумал об этом ДО того, как идти в политику.
Дебилы, *****!
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ЭТО ЖЕ БАБА!!!!