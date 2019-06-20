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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1559) Зеленский (1829) музей (518)

 Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей

Президент Украины Владимир Зеленский во время неформальной встречи с журналистами в АП заявил, что планирует со временем переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".

"Я очень этого (переезда - ред.) хочу. Главная для меня сейчас проблема - это сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", - отметил президент.

На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо 3 года, чтобы "с нуля" построить новое здание, президент отрезал: "Я знаю. Гелетей у нас уже не работает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более защищенного здания, чем Администрация Президента, в Украине нет. Переезжать оттуда в условиях российской агрессии неправильно, - Гелетей

"Я не знаю, насколько с нуля - это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", - отметил Зеленский.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему - нормальную схему, а не теневую какую - чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду ", - добавил он.

"А вы увидите. Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности, - Богдан. ВИДЕО

На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: "Да, большой художественный музей".

"Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", - сказал он.

На вопрос, передаст он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал ...".

Когда спросили, сколько работников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек Зеленский ответил: "Ох, вы бежите впереди ... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации - вы увидите, будет меньше людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер: Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский

Источник: https://censor.net.ua/n3133214
 
   
 Топ комментарии
 
"Чувак"(с), не место красит человека, а человек место. Не слышал?
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А тарифьі? А «офшори Порошенка»? А мінімальні пенсії, долар по 8?
Після строітєльства і пєєрєєзда? В слєдующєй пятілєтке?
Вам не здається, шо як справа піде от так, то Зєля, со чєлядью пєрєєдут нахєр?
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Ну и правильно, а то там жикаладом воняет!
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Мавзолей там надо устроить. Президентов.
С картинами на стенах и бесплатным Wi-Fi.
Только президентов в нём обслуживать в обратной последовательности.
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Мавзолей - это правильно. Положить туда клоуна, написать на мавзолее "Бенин" и переименовать Банковую в Приватбанковую.
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Как же дурня боится встроенных жучков!
Значит есть что скрывать
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там навєрноє плохая акустіка для ігри на фортепьяно...
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Куда уехал клоун....
в какие города....
побегать по фонтанам....
туда сюда туда.......
-- Зе - шаурмой наверно
- когда весь город спит..
и писем не напишет
и врятли пАзвАнииит.....
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пока еще цирк на там куда вперся - слава роялям...
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"Чувак"(с), не место красит человека, а человек место. Не слышал?
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Главное: аэродром ! Ну или вертолётная площадка, как минимум. Янукович сумел сбежать; пример уже есть.
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А внутри радиоуправляемые мины заложены. Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей - Цензор.НЕТ 2424
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Мечтает переехать в здание цирка на пл. Победы.
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Я смотрела видео с этим интервью и экскурсией по АП
Что я могу сказать, это неописуемый звездец

Особенно раковина для мытья головы для президента. Или не особенно. Потому что там все особенно ужасно.

Оттуда надо съезжать как можно скорее.
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А тарифьі? А «офшори Порошенка»? А мінімальні пенсії, долар по 8?
Після строітєльства і пєєрєєзда? В слєдующєй пятілєтке?
Вам не здається, шо як справа піде от так, то Зєля, со чєлядью пєрєєдут нахєр?
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Ой какие дешевые спекуляции
Экономят ваши заказчики на авторах методичек. Воруют наверное много из выделенных средств.
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За что же тогда зелекторат голосовал, если в офшоре у Зелемойского в десятки тысяч раз больше, чем у Порошенко? Бизнес в паРаше больше, чем у Порошенко, курс Доллара не будет снижаться, тарифы не уменьшатся, орки названы повстанцами, идёт разговор о возобновлении товарооборота с Лугандоном, Герус заявил, что прекратить торговлю с Парашей невозможно и эта торговля делает Украину сильнее, Роттердам останется, только назовут вместо Роттердам с плюсом Роттердамом с минусом..
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Не фейкомёть. Карму так просто потом не отмотаешь.
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Ну-ка потявкай тут, быстренько: "свичарчук ! за граты ! мальдивы ! борыга !" Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей - Цензор.НЕТ 9358
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Шо ты там бормочешь, прокладка пригожинская.
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Ты плохо слышишь, дед? Повторяю: на мнение владельцев российских паспортов, которые даже живя в Австралии не выходят из российского гражданства, всем положить с прибором.
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Цыц, сосулька кадыровская. Не отвлекайся, у тебя профессионально получается.
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Боже какое быдлячество. Только от упоротой русни подобное возможно.
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Вот тебе и мгновенная карма прилетела. Долалалакалась.
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Да ви же тут месяца два тому пеной захлебьівались: «зубожіння !!! тарифьі жкх !!! роттердам + !!!! свинарчуки !!!! Мальдіви, Порошенко не інаугуріруєт Зєлєнского !!!! Караул !!!!»
Ну, а теперь все заботьі- новосєльє Вови...
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На твоих методичках газпром точно не экономит. А наш барыга мальдивский жадный, шо капец.
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Холопы готовы потерпеть пусть царь переезжает за их счёт. Правда вот этот выше фанатик клоуна, он то в Германию сбежал, и уже от туда одобряЭ переезд, а он пока с Германий понаблюдает..
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Это пригожинский поварёнок, он не в Германии, он на расеи трудодни нарабатывает за тарелку супа и сухарик.
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Белый Дом сотни лет президенты сидят, в Англии в Вестминстере с незапамятных времён, немцы в Бундесе вечность, и всё у них нормально, никуда не переезжают и только кловуну аура и место плохое. КОнечно чучело если только селфи с шаурмой делать и по фонтанам бегать то аура будет не такой, а работать не пробовал??
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Президент не царь и не миллиардер. По крайней мере с такой зарплатой, как у белорусского главы государства, ни «Майбах» купить, ни виллу построить не удастся. Но Александр Лукашенко пользуется и шикарным автопарком, и семнадцатью резиденциями. В нынешний кризисный год информация «Белсата» о восстании очередной загородной виллы для Лукашенко вызвала огромный резонанс в обществе.
https://belsat.eu/ru/in-focus/semnadtsataya-rezidentsiya-lukashenko-stoit-40-mln/
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У колхозно-совкового цыганского байстрюка Лукашенко дурной вкус ко всему "сильно блестящему", как у провинциального цыганского барона из какого-нибудь Флорештянского района Молдавии. Родовая наследственность явно сказывается.
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"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему - Источник: https://censor.net.ua/n3133214

Ой, чи не біном Ньютона...«Газпромівське » бабло через прокладку...
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пан Бутусов, все іде за планом?
а ви впевнені, що пан Ху*ло до вас лояльний?
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От за свій рахунок і зробив би швидко собі резиденцію.
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См. мой пост выше по резиденциях Лукашенко.
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И всё же нужно признать талантливость сценариста, который, сидя в Герцлии, поставил в Киеве во власть своих арлекинов, причём без единого выстрела.
Неужели Украина ещё на 350 лет потеряла государственность ?
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Мне другое интересно. Есть ли предел идиотизма для пропаганды брекзитов и клоунов во власти, при котором бОльшая часть мудрого народа на эту пропаганду не поведется?
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Этот народ на 90% без мозгов. Ничем от россиян не отличается, увы.
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Ещё будучи студентом я здесь предупреждал,что на смену рекета 90-х придут воровские опг Украины надолго.Меня быстро удалили и вот сегодня на Банковой я предлагаю учредить Музей жертвам преступлений всех воровских режимов "кучма-порох"!Слава украинскому народу!https://censor.net.ua/resonance/242667/nakonetsto_v_kieve_poyavilsya_hozyain
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Не, ребята. Пока вами будут править Аваковы, Фирташи, Ахметовы, Коломойские и проч. - не быть вашему государству. Они вас распилят на кусочки, и сдадут в Московию. Просто за денюшку.
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Аваков это тот, который был Рюкзаковым у зерады, до того, как его отскребла до бела Тимошенко?
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Аваков - это контроль над портами. А это значит - доходы от наркотраффика. Очень богатый человек (ну, конечно, ещё и мировой армянской мафии башляет что-то; у них даже главный московский банкир - свой человек).
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На самом деле, если АП перенести за пределы города, подальше от населённых пунктов, то это даже лучше: в случае необходимости, всё решит одна Точка-У.
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не понял - а платит кто?

Кто оплачиаает банкет?
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МВФ, наверное. Зеля ведь сказал что дефолта не будет. Значит, МВФ даст деньги.
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Не я к тому что финансировать надо - бюджет выделять - кто ему дал право трынькать гос деньги?
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Зелебобики, а ведь вы - идиоты от рождения. Сами свергли единственную проукраинскую власть в истории страны. Гореть вам всем синим огнём.
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это ж демократия - в этом ее так сказать дуализм

лучше чуток посидеть на месте чем надорваться и упасть
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Пока сидишь, вместо того чтобы готовиться к неизбежной войне, можно весь дом потерять.
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Если бы все войны воевали? планета была бы уже пустой - в ядерном пепле
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Пора начинать снимать сериал под названием "Слуга братского народа".
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Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", - отметил президент.Источник: https://censor.net.ua/n3133214

Жаль, что ты не подумал об этом ДО того, как идти в политику.
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Может ему в Италию лучше переехать? Там вилла в окружении всех раиських олигархов, будет им концерты давать по старой памяти, лишняя копеечка в семью. А то его жена бедствует сильно, даже субсидию приходилось на деток оформлять, *лядь.
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Впечатление что порохоботы соревнуются на самый дебильный коммент вы там нашатырь хоть нюхайте почаще, а то совсем связь с реальностью потеряете.
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От больше ни хрена в стране делать нечего - только со шмутьем таскаться туда-сюда.
Дебилы, *****!
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"Здесь нельзя находиться, я с ума сойду" - чувак не только анализы не сдал, но ***** и психиатрическую экспертизу не прошел ((
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Лалалахе тоже там сильно не понравилось, особенно раковина для мытья головы для презедента. Для мытья такой ипанутой головы, как у преЗЕдента, нужна особенная раковина со специальной функцией промывки мозгов .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей
 
 
 
 
 
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