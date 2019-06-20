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 Политика Украины
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Все про:МИД (5026) трибунал (126) Зеленко (25)

 России будет трудно оставить без последствий грубое игнорирование решений международных судов, - МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных Украины Екатерина Зеленко считает, что России будет трудно оставить без последствий грубое игнорирование решений международных судов.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом дипломат заявила в эфире Общественного ТБ.

"РФ сама страна, в международно правовом плане не является изолированной. У нее тоже есть корабли, ей тоже нужно осуществлять какую-либо деятельность. И возможно, однажды подавать в суд уже в качестве истца. И тут возникает вопрос: как рассматривать вопросы и поддерживать страну, которая сама не в состоянии выполнять решения международных судов?", - отметила она.

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По мнению Зеленко, не в интересах РФ сегодня демонстрировать полное презрение к международному праву.

"Уже слишком полна эта шкатулка международно правовых преступлений и игнорирования решений международных инстанций, резолюции Генассамблеи ООН, международных судов. Просто однажды это может завершиться тем, что груз ответственности и этот уровень санкций возрастет до такой степени, что они уже просто будут неподъемными", - отметила пресс-секретарь МИД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133213
 
 
 Топ комментарии
 
Они в 2014 году наплевали на международное право.Теперь только кто сильней имеет значение.Все это уже было при лиге наций.Теперь повтор.
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Я також думаю, що наплюють. Особливо стосовно України; особливо зараз, коли 73% зебілів проголосили собі клована...
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Эксперд, в мире смотрят и на лидера страны и его позицию и не хотят быть "святее" самой Украины, если у неё брендовая позиция.
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Они в 2014 году наплевали на международное право.Теперь только кто сильней имеет значение.Все это уже было при лиге наций.Теперь повтор.
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Я також думаю, що наплюють. Особливо стосовно України; особливо зараз, коли 73% зебілів проголосили собі клована...
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Ты хоть статью почитай, позорище. Там совсем об обратном.
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Эксперд, в мире смотрят и на лидера страны и его позицию и не хотят быть "святее" самой Украины, если у неё брендовая позиция.
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тогда это значит, что теперь им руку будут жать? хреновые перспективы.
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Они рассчитывают, что московия развалится еще до того, как решение судов нужно будет выполнять)
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хватит себя обманывать! свинорейх сбил боинг и по привычке отказывается взять на себя вину
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Да какие последствия?! для кацапов есть только одна головная боль - перекрыли им почти все поставки кокса - ломка у них ни по детски и все остальное им пох... животные блин... России будет трудно оставить без последствий грубое игнорирование решений международных судов, - МИД - Цензор.НЕТ 882
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-Казав тобі я,куме Юрку-ця ЗЕлень нас задушить!
-Ти думаєш,куме Петго-твоя офшорна ЗЕлень легенька?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссии будет трудно оставить без последствий грубое игнорирование решений международных судов, - МИД
 
 
 
 
 
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