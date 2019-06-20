 Минфин США ввел санкции против российской компании за помощь Северной Корее

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Офис управления иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил о введении санкций против российской компании, которая помогала Северной Кореи избегать ограниченного доступа к международной финансовой системе", - отметили в Минфине.
Решение было принято против ООО "Русское финансовое общество".
Как отметили в американском ведомстве, эта организация "предоставляла или пыталась оказывать финансовые, материальные, технологические и другие виды поддержки, а также товары или услуги, для северокорейской компании Dandong Zhongsheng и других учреждений КНДР, которые уже находятся в черном списке.
"Минфин продолжает выполнять действующие санкции США и ООН против физических и юридических лиц в России и других странах, которые способствуют незаконной торговле с Северной Кореей. Те, кто пытается обойти их, чтобы обеспечить КНДР доступ к международным финансовым рынкам, ставят себя под значительный риск санкций ", - заявил в этой связи заместитель главы Минфина США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер.
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ну то й що, створять ще одну команію, через яку будуть допомагати дикунам.