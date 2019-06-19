 Киевская полиция сообщила новые обстоятельства гибели депутата Тымчука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отделе коммуникации Нацполиции Киева.
В полиции отмечаюи, что лицо, которое было близким к погибшему Тымчуку заявило, что в квартире, где нашли тело депутата, отсутствуют несколько ювелирных изделий.
Сейчас правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств смерти депутата Тымчука.
Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.
И кто?
Такого ранее не было никогда, ни при Яныке, ни при Порохе...
Полиция, ау, где Вы ?
Бо ж перша версія відразу була: «необережне поводження з зброєю». Тобто він сам це натворив.
А так, чомусь пійшов інсайд про сторонніх фігурантів...
тут настоящие Воины
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
а "харант" будет по фонтанам бегать...
И Зеленского на нем не было.
Он в это время про эбонитовые палочки шутил.
А ты смотрел и тебе нравилось.
За сою , за панамські офшори - в бій !
Зараз , фактично , відбувається "3-й Майдан" про який так довго казали - система змінюється , просто в цей раз - на президентських і парламентських виборах ...