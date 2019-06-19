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Все про:смерть (5947) Тымчук (1692)

 Киевская полиция сообщила новые обстоятельства гибели депутата Тымчука

В полиции сообщили новые подробности по расследованию гибели народного депутата и руководителя "Информационного сопротивления" Дмитрия Тимчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отделе коммуникации Нацполиции Киева. 

В полиции отмечаюи, что  лицо, которое было близким к погибшему Тымчуку заявило, что в квартире, где нашли тело депутата, отсутствуют несколько ювелирных изделий.

Сейчас правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств смерти депутата Тымчука. 

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

Источник: https://censor.net.ua/n3133209
 
 
 Топ комментарии
 
Скорее всего, ювелирку взяли для имитации ограбления...
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А Князев еще загадочно пошутил - - "На момент смерті, Дмитро Тимчук був у квартирі не один. До мене коли гості приходять, то я відразу йду чистити зброю."..это убийство 1000%
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Иди петю разбуди и поднимай 5%. Для петекантропов любой повод нужен для истерических воплей.
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Это полный аут. Так, просто, в открытую...
И кто?
Такого ранее не было никогда, ни при Яныке, ни при Порохе...
Полиция, ау, где Вы ?
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Да зачем Вам ето? Давайте про «Вальцмана», «Лалиту», офшори, Липецкую фабріку, Мальдиви...старие добрие темьі...
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Палиция, суды, спецслужбы и прокуратура ето результат 5 лет Петиных рехворм.
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После тщательного разбирательства я пришёл к выводу, что это дело рук зебилов больше некому. Тымчук был реальным информационным барьером ихнего проекта - Перестанем стрелять по братьям Вот его и прибрали новые лица в конторе глубокого бурения
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Скорее всего, ювелирку взяли для имитации ограбления...
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Та яка різниця? Шото пошло нє так.
Бо ж перша версія відразу була: «необережне поводження з зброєю». Тобто він сам це натворив.
А так, чомусь пійшов інсайд про сторонніх фігурантів...
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не втримались і прихопили, відійшовши від плану?
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Військова людина застрелилась по необережності? Маячня. Прибрали, бо щось знав. А коштовності взяли, щоб відвести слідство вбік.
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Что за "близкое лицо"? И ка те ювелирные украшения? Не факт, что они были, а лицо всё выдумало.
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А Князев еще загадочно пошутил - - "На момент смерті, Дмитро Тимчук був у квартирі не один. До мене коли гості приходять, то я відразу йду чистити зброю."..это убийство 1000%
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жуков в Харькове и такое в Киеве...двойной удар "реваншистов"... Киевская полиция сообщила новые обстоятельства гибели депутата Тымчука - Цензор.НЕТ 4669
а "харант" будет по фонтанам бегать...
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Пора уже подыматься против беспредела в Украине. Команда Зеклоуна вообще ничего не может. Каждый день минирования и убийства.
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Иди петю разбуди и поднимай 5%. Для петекантропов любой повод нужен для истерических воплей.
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Заводите диваны и поднимайтесь своими 5 процентами.А как же нельзя бунтовать,а то пьютин нападе Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука - Цензор.НЕТ 4783.Перекрасились,как обычно.
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Майдан сделан именно этими 5 процентами.

И Зеленского на нем не было.

Он в это время про эбонитовые палочки шутил.

А ты смотрел и тебе нравилось.
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Переход на личности,это уже как диагноз у кацапов и порохни.Ты парад смотрел ,когда люди В Илловайске жизни отдавали.Так,что мимо.
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Кацапе, ти можеш піднятися тільки до чоколядної дупи не вище!))))))
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Він, певно, не кацап, він - патріот, тільки дурнуватий.
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Вставай с дивана огромного, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною...
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- " с зелёною ордой...."...))
За сою , за панамські офшори - в бій !
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а от и кацапский алень-провокатор нарисовался...
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Давай подымайся и чеши в Козино, там можешь еще раз облизать шоколадный глаз Пете.
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Елементарна "зачистка" при зміні влади - після приходу Юща "застрелився" Кравченко , після Майдану в 2014 - "викинувся" Чєчєтов і "застрелилася" Семенюк ...
Зараз , фактично , відбувається "3-й Майдан" про який так довго казали - система змінюється , просто в цей раз - на президентських і парламентських виборах ...
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Легше всього злити все на випадковий грабунок і закрити справу підладнавши під це якогось нарика, ніж знайти дійсних убивць. Стара гвардія ментів ніколи не почне працювати взаправду!
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косилово на ворье имеет место быть, но впечатляет не очень.
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а не буде це , часом , чергова "справа бабченко" .? раптом завтра-післязавтра виясниться , що Тимчук живий ...
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Зато жена и полицаи сразу сходу заявили что застрелился когда чистил оружие. Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука - Цензор.НЕТ 3199
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На районі якраз ці гопники тусувались,може маринка взяла

Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука - Цензор.НЕТ 6549
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевская полиция сообщила новые обстоятельства гибели депутата Тымчука
 
 
 
 
 
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