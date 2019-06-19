 Аэропорты в Киеве и Одессе, а также вокзалы в Киеве и Львове эвакуируют, из-за сообщении о "минировании", - Омелян

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"В завершение чудесного вечера "прекрасного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова. Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуациею людей", - написал министр.

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Как отметил Омелян, в большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории.

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