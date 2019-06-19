 Аэропорты в Киеве и Одессе, а также вокзалы в Киеве и Львове эвакуируют, из-за сообщении о "минировании", - Омелян

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.
"В завершение чудесного вечера "прекрасного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова. Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуациею людей", - написал министр.
Как отметил Омелян, в большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории.
"работает" МАУ...
Понимаем что фейковые, но пляшем под их дудку....
Подрываем экономику и психику граждан...
Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуациею людей", - написал министр.Источник: https://censor.net.ua/n3133208