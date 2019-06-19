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Все про:аэропорт (1212) вокзал (172) минирование (795) Омелян (642)

 Аэропорты в Киеве и Одессе, а также вокзалы в Киеве и Львове эвакуируют, из-за сообщении о "минировании", - Омелян

Неизвестные сообщили о "минировании" аэропортов в Киеве и Одессе, а также железнодорожных вокзалов в Киеве и Львове.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует Цензор.НЕТ.

"В завершение чудесного вечера "прекрасного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова. Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуациею людей", - написал министр.

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Как отметил Омелян, в большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории.

Аэропорты в Киеве и Одессе, а также вокзалы в Киеве и Львове эвакуируют, из-за сообщении о минировании, - Омелян 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3133208
 
 
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В Николаеве и Херсоне "заминировали" все школы и детсады...
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50 метров от меня находится школа... слышал, проводили какие-то мероприятия с детьми....
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аэропорты везде минируют.. кроме ДНЕПРА...
"работает" МАУ...
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Вопрос, а чем занимается СБУ во главе клоуном из квартала? Что крышеванием бизнеса!
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Сейчас такая апаратура современная, что нельзя вычислить откуда звонят.
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дурдом....
Понимаем что фейковые, но пляшем под их дудку....
Подрываем экономику и психику граждан...

Понимаем, что сообщение фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуациею людей", - написал министр.Источник: https://censor.net.ua/n3133208
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАэропорты в Киеве и Одессе, а также вокзалы в Киеве и Львове эвакуируют, из-за сообщении о "минировании", - Омелян
 
 
 
 
 
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