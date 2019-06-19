 На участников события в рамках "КиевПрайд" напали неизвестные в балаклавах - били и заливали газом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське ТБ".
"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", - цитирует в среду вечером сайт издания слова пострадавшего.
По словам одной из организаторов мероприятия, среди пострадавших были несовершеннолетние.
Она также сообщила, что "перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали пока люди будут расходиться". Она добавила, что это были не менее 4 молодых людей спортивного телосложения.
Согласно информации, на место происшествия прибыли полицейские и машина "скорой".
кто-то кому беспорядки сейчас на руку
Титушки.....
Как все просто...
Ведь если бы гей-парад прошел без единого эксцесса и было бы полностью проигнорирован обывателями - у этого гей-парада не было бы абсолютно никаких последствий - ну прошлись и прошлись.
А теперь поднимется хай по поводу гомофобии, западные партнеры будут требовать принять меры, в тч и законодательные и тд.
Будет второе Рио-де - Жанейро .... - Вавилон - Садома и Гомора вместе взятые.... - со всеми сопутствующими оргиями и болячками...
И нахрена это нам нужно...?
Вы не понимаете целей этих гей-парадов. Основная цель - это поднятие шумихи вокруг якобы гомофобии и якобы угнетенного статуса геев.
Если все проходит без эксцессов и без нападений - выхлоп от гей-парада минимальный.
Но если вы решили с понтом "дать отпор", набив паре геев морды - это именно то, что нужно организаторами этих парадов - вот тут они из ситуации вытянут максимум.
Просто включите мозг и перестаньте им подыгрывать...отпор они дают...вы им даете то, что им нужно - просто поймите это.
прошли и прошли
всем пофиг
так и будет в конце концов
тьфу ***!
Нихера!
Даешь Прайды больных СПИДом сифилисом ветрянкой шизофренией и так до бесконечности
отклонения от нормальности если не несут вред обществу могут не преследоваться но за пропаганду таких вещей нада садить как за педофилию
потому что это против продления человечества и должно быть наказуемо
Посмотрим сколько их наберется до утра...
Мы возвращаемся назад в Малороссию .....- 73% так решили...
Скоро за мову будут отсылать на Колыму...., как дедов и бабусь когда то...
Я наоборот... - вырабатываю сейчас маськовский акцент....
И вам советую...
Мои дети тут в гораздо большей безопасности чем были бы в Раше и их моральное здоровье даст вашему фору
тесть или верьте в Бога или ******* в жопы а это одновременно невозможно
Самим? Не их стиль
Не, скорее всего это таки титушня
Ну вот почєму то нудісти не проводят шествія по улицам города.
А ведуть вони себе, як бидло.
У мене одне питання до цієї організаторші: "Що там робили неповнолітні?". Навіть якщо дитина в силу різних причин вважає себе геєм, то ваше першочергове завдання, якщро ви вже такі захисники, вберегти її від можливого насилля. Може ще з дитсадка будете дітей брати на такі паради?
Источник: https://censor.net.ua/n3133207
Европа толерантная к чужим кроватям по вполне меркантильным причинам - если пол европы будет бегать за геями зиговать и бегать за неграми вместо того чтобы качать мозги, и разбираться в политике, а на ключевые должнасти ставить не по уму и навыкам а по коэфициенту нордичности или килотоннам популизма то эта самая европа скатилась бы до уровня Украины.
Нападать нужно на коррупционеров и продажных судей, и качать мозги.
или ты бояры перебрал
США на пару с вовой развели и ******* Украину
вот за пропаганду этой болезни тоже нужно наказывать
P.S. Намагаюся бути толерантним, але підарасів-показушників - не переварюю, нутро бунтує.