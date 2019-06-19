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Все про:нападение (1734) ЛГБТ-сообщество (227)

 На участников события в рамках "КиевПрайд" напали неизвестные в балаклавах - били и заливали газом

В Киеве на посетителей кинопоказа в рамках "Киев-Прайд" напали неизвестные в балаклавах, есть пострадавшие,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське ТБ".

"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", - цитирует в среду вечером сайт издания слова пострадавшего.

По словам одной из организаторов мероприятия, среди пострадавших были несовершеннолетние.

Она также сообщила, что "перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали пока люди будут расходиться". Она добавила, что это были не менее 4 молодых людей спортивного телосложения.

Согласно информации, на место происшествия прибыли полицейские и машина "скорой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вы можете стать первым президентом на Марше равенства, - ЛГБТ-актвисты пригласили Зеленского на "Киевпрайд"

Источник: https://censor.net.ua/n3133207
 
   
 Топ комментарии
 
Не розумію киїпрайдів. Хочете однополого кохання, штрикайтесь собі на здоров"я, у себе вдома, для чого пропогувати свою нездорову хворобу?
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Меня всегда удивляло одно - почему этих заднеприводных всю дорогу бьют, унижают?! Может им нужно как-то по скромнее, по тихому себя вести и без всей этой рекламы педерастии?! На учасників події в рамках "КиївПрайд" напали невідомі в балаклавах - били і заливали газом - Цензор.НЕТ 2813
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Лалала Лалалала 8cf0faa3 - а то что многие реально боятся за своих детей.....- за их моральное здоровье - Боятся агрессивной ЛГБТ пропаганды вы даже не рассматриваете, да?
Титушки.....
Как все просто...
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титушню кто=то нанял
кто-то кому беспорядки сейчас на руку
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Лалала Лалалала 8cf0faa3 - а то что многие реально боятся за своих детей.....- за их моральное здоровье - Боятся агрессивной ЛГБТ пропаганды вы даже не рассматриваете, да?
Титушки.....
Как все просто...
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И по этой причине эти многие своими действиями играют на руку именно гей-пропаганде?
Ведь если бы гей-парад прошел без единого эксцесса и было бы полностью проигнорирован обывателями - у этого гей-парада не было бы абсолютно никаких последствий - ну прошлись и прошлись.
А теперь поднимется хай по поводу гомофобии, западные партнеры будут требовать принять меры, в тч и законодательные и тд.
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Tierre - если извращенцам не оказывать сопротивление, то они будут съезжаться сюда из всего Мира...

Будет второе Рио-де - Жанейро .... - Вавилон - Садома и Гомора вместе взятые.... - со всеми сопутствующими оргиями и болячками...
И нахрена это нам нужно...?
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Да, Рио-де-Жанейро рассадник порока. Сейчас все извращенцы мира рванут в Киев. Мечта у них такая...
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а как ты установил..что за это извращение должны наказывать подонки?
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Глупости. С чего вдруг им сюда съезжаться? Им и дома норм живется, где им сопротивления не оказывают.
Вы не понимаете целей этих гей-парадов. Основная цель - это поднятие шумихи вокруг якобы гомофобии и якобы угнетенного статуса геев.
Если все проходит без эксцессов и без нападений - выхлоп от гей-парада минимальный.
Но если вы решили с понтом "дать отпор", набив паре геев морды - это именно то, что нужно организаторами этих парадов - вот тут они из ситуации вытянут максимум.
Просто включите мозг и перестаньте им подыгрывать...отпор они дают...вы им даете то, что им нужно - просто поймите это.
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Что значит, извращенцы? А они считают извращенцами вас. Я, вот, с полным основанием порохоботов считаю извращенцами, но я ж не требую их высылки и наказания. Оргий и болячек у нас и без геев полно, рашистов и порохоботов развелось немерянно, а они ж реально больные.
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Еще Амстердам, Париж, Нью Йорк - рассадники порока, но у нас как в Амстердаме, Париже, Нью Йорке не будет... А хотелось бы... (((
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вот я тоже считаю что игнор - это лучшее
прошли и прошли
всем пофиг

так и будет в конце концов
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zbüthf
тьфу ***!
Нихера!
Даешь Прайды больных СПИДом сифилисом ветрянкой шизофренией и так до бесконечности
отклонения от нормальности если не несут вред обществу могут не преследоваться но за пропаганду таких вещей нада садить как за педофилию
потому что это против продления человечества и должно быть наказуемо
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Лалала Лалалала 8cf0faa3 - три активиста с ЛГБТ сообщества вас уже лайкнули... На учасників події в рамках "КиївПрайд" напали невідомі в балаклавах - били і заливали газом - Цензор.НЕТ 8423

Посмотрим сколько их наберется до утра...
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молодой рабочий - а зачем..?

Мы возвращаемся назад в Малороссию .....- 73% так решили...
Скоро за мову будут отсылать на Колыму...., как дедов и бабусь когда то...
Я наоборот... - вырабатываю сейчас маськовский акцент....
И вам советую...
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боятся за моральное здоровье.. На учасників події в рамках "КиївПрайд" напали невідомі в балаклавах - били і заливали газом - Цензор.НЕТ 9286 но в Бога не верят и устраивают самосуд..хорошее моральное здоровье
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я живу в стране где по мнению кремлёвской пропаганды и их жертв «агрессивная пропаганда ЛГТБ»
Мои дети тут в гораздо большей безопасности чем были бы в Раше и их моральное здоровье даст вашему фору
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вы блин или трусы оденьте или крестик снимите
тесть или верьте в Бога или ******* в жопы а это одновременно невозможно
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Ты бы лучше боялся чтобы неизвестные в балаклавах твоему ребенку косточки не поломали. Не рассматривал такой вариант?
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Лео Кот Дітям нічого не буде.Якщо дитина щось побачить,вона не стає гейом.А ще дітям потрібно все пояснювати.бажано якби в наших школах були уроки секс виховання.Всі геї і лезбійки,без ніякої пропаганди відчували себе такими.Вже було багато дослідів.Вийдіть з печерного віку.І не беріть зразок з московитів.Гетеросексуали також не стають геями.Геї і лезбійки були,є і будуть.
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Це правда. Такими народжується біля 12 відсотків людей , навіщось вони потрібні самій природі. Колір шкіри та нація не мають значення - ті самі 11-12 відсотків. Тому ні погрози , ні побиття не мають рації , найкраще - зрозуміти що це не вади виховання та не звертати на це уваги. А гей-паради дійсно провокаційні і менше всього вони потрібні самим геям . Але ці паради відволікають народ від чогось іншого- тому іх і організовують. Зверніть увагу - ці паради ЗАВЖДИ проходять у часи скрути - а зараз саме вибори......
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Шумиха вокруг гей-парада выгодна прежде всего организаторам гей-парада. Так что либо они сами наняли, либо это особенно упоротые нацики.
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«Упоротые нацики» были бы не в спортивных костюмах
Самим? Не их стиль

Не, скорее всего это таки титушня
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Ой да иди ты, знаешь куда? Как "упоротый нацик" ответственно заявляю - мы знаем с кем надо бороться. Чтобы победить геев, сначала нужно рассадить пи*орасов, сломить их режим и установить свой, чтобы не мы пробивались сквозь полицию чтобы выразить свою фи ЛГБТ, а ЛГБТ пробиралось сквозь полицию чтобы доказать что они не такие и ЛГБТ, и им не нужен лиловый треугольник на робе.
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Организовано КП МП исполнитель "Молдаван"
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А організатори «прайда»?.
Ну вот почєму то нудісти не проводят шествія по улицам города.
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это гей парад сам по себе и есть провокация кремлёвская. До сих пор не пойму чего именно добиваюца эти бездельники?? Зато пропаганду и популяризацию гомосексуализма ведут полным ходом.
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Меня всегда удивляло одно - почему этих заднеприводных всю дорогу бьют, унижают?! Может им нужно как-то по скромнее, по тихому себя вести и без всей этой рекламы **********?! На учасників події в рамках "КиївПрайд" напали невідомі в балаклавах - били і заливали газом - Цензор.НЕТ 2813
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Це віяння толерастії з Європи, в мусульманських країнах такого сміття немає.
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Видимо первый гей был Христос иначе я не понимаю как в сранах где госрелигия христианство такое может быть
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Удивительно, в одной из самых консервативных, в плане извращений, стран слегка вломили извращенцам, кто мог этого ожидать?
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Не розумію киїпрайдів. Хочете однополого кохання, штрикайтесь собі на здоров"я, у себе вдома, для чого пропогувати свою нездорову хворобу?
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ты пойди сифилис пропагуй а потом скажешь что и педофилия это нормально
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Те ж згоден.
А ведуть вони себе, як бидло.
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Жаль что Зеклон в стрингах не захотел с ними пройтись и пианино перед ними сыграть, может тоже в лоб отхватил бы.
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Манія зефобії? Маєтки бариг, ворюг, чинуш, аферистів, які нажились при свинопепі не колють очі?
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"По словам одной из организаторов мероприятия, среди пострадавших были несовершеннолетние."
У мене одне питання до цієї організаторші: "Що там робили неповнолітні?". Навіть якщо дитина в силу різних причин вважає себе геєм, то ваше першочергове завдання, якщро ви вже такі захисники, вберегти її від можливого насилля. Може ще з дитсадка будете дітей брати на такі паради?
Источник: https://censor.net.ua/n3133207
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Недавно вступил в спор с одной матерью несовершеннолетнего пи***дара, который ходит в школу. Так она с пеной у рта доказывала что ето нормально. Мол у ее сына есть уже парень п****р. А учительница у него лесбиянка и на уроках рассказывает что ето нормальное явление и не нужно стесняться и нужно уважать геев и лисбиянок. На что я ответил, что теперь понятно почему у нас в стране все больше п***сов. Их еще из школы воспитывают из несформировавшихся детей. Почему то раньше в школах п***ров не было.
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Моя дрібнота у цьому році закінчує школу. Таких дітей, які впевнені, що вони геї серед її одолітків, і кола спілкування немає. Вважаю, що оце нав"язування нормальності неправильне в корні. У дитини може бути купа комплексів, які вона може пов"язати з гей тематикою (яка модна і розтиражована), тільки тому що вона "не така", "її не розуміють", "з нею не спілкуються" . В більшості випадків - це недогляд батьків.
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Ні не тільки у вас виникло таке питання, ви мене просто випередили. Просто неповнолітні це саме їхня цільова аудіторія, тому що дорослій людині вихованій у нормальній сім"ї з нормальною орієнтацією та традиціями дуже важко нав"язати ідею що збочення це нормально і що ми маємо усіляко сприяти пропаганді цих збочень, а ось неповнолітнім (а найкраще взагалі дітям, саме тому вони усіляко намагаються переписувати підручники на толєрастичний манер) можно нав"язати що завгодно.
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В стране война, бандитский беспредел, массовое воровство и беззаконие, и на всем етом пид***арасы проводят свои парады с призывами всем мужикам *баться в жопу.
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В стране война, бандитский беспредел, а ущербным и недалеким нет до этого дела, они заняты тем что бегают за кучкой людей с ньюансами подовой психики и самотверждаются тнм чтобы бить слабых. Такое ущерюное чмо заслуживает жить в нищете и коррупции, потому что не умеет раставлять приоритеты и ведется на стадный рефлекс - бить иных и слабых.
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"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на гомофобскую землю, били гомофобскими ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили гомофобским газом", - цитирует в среду вечером сайт издания слова пострадавшего." Короче, кругом одна гомофобия.
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Каждый раз на геев нападают какието п#дарасы.
Европа толерантная к чужим кроватям по вполне меркантильным причинам - если пол европы будет бегать за геями зиговать и бегать за неграми вместо того чтобы качать мозги, и разбираться в политике, а на ключевые должнасти ставить не по уму и навыкам а по коэфициенту нордичности или килотоннам популизма то эта самая европа скатилась бы до уровня Украины.

Нападать нужно на коррупционеров и продажных судей, и качать мозги.
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Так никто просто так на улице пид***сов не трогает. Но они уже наглеют, требуют к себе внимания, требуют льгот, парадов, и чтобы все мужики вступали в ихнее больное сообщество. Если ко мне лезет в лицо какая то падла требуя к себе внимания то мне все равно кто он, я его пере*бу и переступлю. Пускай п***ры *бутся по подвалам и в посадках, зачем они детей и людей нормальных пугают. Что ето за парады психопатов и извращенцев пплуголых? Почему пить пиво на улице нельзя а маршировать мужикам с голыми яйцами, в перьях и в трико можно?
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Правильно, пере#би, неадекватных людей нужно аккуратно вычленить из общества и сажать в 4 стенки. а там глядишь, в тюрьме, расскроешь латентную гомосексуальность, в конце концов, если ты так повернут на геях то у меня для тебя плохие новости.
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Кончені уйопки.Це роблять для того,щоб в Європі негативно відреагували.
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Невже висловлять глибоку стурбованість? Чи це у них тільки на вбивства українців така реакція, а ось ********** вони будуть захищати по справжньому?
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Олег Сербин 10d6f9ec А санкції це стурбованість? А допомога різна військовим,в тому числі і лікування безкоштовне,це стурбованість? Що ви ще від них хочете?
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какие санкции марсианам чтоли
или ты бояры перебрал
США на пару с вовой развели и ******* Украину
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Рашка сбила Боинг с 300-ми людьми в том числе 82 ребенка и Европа плюет на ето. Рашка бомбит украинские и сирийские города, школы, детсады и бомбоубежища где жертвы на сотни тысяч людей. И европа плюет на ето и возвращает Рашку в ПАСЕ. Зато за сотню пид**ров которых разогнали Европа будет нам еще что то звиздеть? Да на*** они пошли.
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Alex Surov 3d90a6e3 А що вони справу по Боїнгу закрили? Що ви пропонуєте,щоб вони начинали наступ на москву? Ви наслухаєтеся різних проплачених політологів і думаєте,що так має бути. Якби в Європі взагалі нічого не робили,то Московія вже би захопила Україну,в нас сили занадто нерівні,щоб змагатися наодинці з москалями.
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Якісь повальні мітинги транссексуалів. Ходять, бродять, кожен день пилюку знімають - знімаються, чи що? Може їм їсти нічого?
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Здесь тот случай, когда жертва преступления сама провоцирует своим поведением.
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ага..Украина тоже виновата в том..что спровоцировала паРашу..над извиниться..
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ті сам идиот.. На учасників події в рамках "КиївПрайд" напали невідомі в балаклавах - били і заливали газом - Цензор.НЕТ 4325 раз сравнил Украину с прайдом..
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еьала жаба гадюку. Гомосеки считают что сейчас самое время бороться именно за их права и это самая насущная проблема. А другие "боевые пиарасы" наезжая на них показывают свою крутость. Это реально смелым надо быть для такого. Место для подвига прямо.
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Если сейчас сложное время, хренали ты сидишь на сайте? Я так понимаю ты с 14го нтодного общественного мероприятия не поситил, вмё волонтерил и бронижелеты клепал? Или на фронте % людей с психополовымт отклонениями равен нулю? Прошли себе как парад клуба любителей, скажем, не включать поворотники и х@й с ними, реальные больные это стадо которое нападает на людей, какой бы рассы или предпочтений они небыли, потому что потом оно еще и пойдет голосовать за пктинсктх "правых" петушков, русский мир или коррупционеров, бо тупое.
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это гей парад сам по себе и есть провокация кремлёвская. До сих пор не пойму чего именно добиваюца эти бездельники?? Зато пропаганду и популяризацию гомосексуализма ведут полным ходом.
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Нехотят быть геями,как посмели то негодяи,сейчас Европа нам всем устроит
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Дома делайте что зотите но жто пропаганда противоестественной ориентации ... зачем этотнадо выставлять на всеобщее обозрение
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Вот одного не понимаю. Ну что этим всяким ЛГБТ не ймется. Что они доказывают? Ну трахаются они там дрг с дружкой как хотят - ну и хрен на них. Их дело. Не понимаю нахрена они эти долбанные парады устраивают. По-моему им никто не запрещает жить как они хотят. Почему большинство людей которые традиционной ориентации не устраивает подобной хрени и не светит гениталиями привселюдно? Вопрос риторический. Наверное потому что нам ничего никому не надо доказывать. Мы просто живем как живем. А эти ЛГБТ видать чувствуют себя ущербными даже перед самими собой. И этими парадами они ИМХО прежде всего самим себе своими жалкими потугами пытаются доказать что они правы.
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почему то за пропаганду войны расизма и много еще чего наказывают
вот за пропаганду этой болезни тоже нужно наказывать
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Найкращий спосіб протистояння моральному розтліванню - не ходити навтіь дивитися на гей-паради, ніяк не реагувати на їхні заклики до толерастії і, взагалі, не реагувати на них, тобто, повний ігнор, пусте місце. Вони добиваються, перш за все, уваги до себе, а не до своїх пррблем. Я, навіть, не здивуюсь якщо після пари-трійки ігнорів задньопривідні самі наймуть тітушню проти себе чисто для піару. Найцікавіше, що голубих та розових ніхто в правах не принижує і не гнобить, якщо вони зі своїм статутом не лізуть в чужий монастир. Але ж їм цього мало, педики хочуть, щоб до них ставилися не як до хворих на голову (і передок-задок), а як до еліти, вершків суспільства, тонких натур. Тобто, поменше роботи, побільше бабла тільки за те, що я голубець. Хитрожопість, в усіх сенсах цього слова, прямо лізе на поверхню. В природі генетичних гомосексуалів менше 1%. Якщо Господь справді щось наплутав зі статтю, то будь-який лікар пластичний хірург за пару операцій дефект виправить і, так би мовити, на свободу з чистою совцстю в новому тілі! Але ж ні, пограюся в педика, а там видно буде, якщо не знайду багатого спонсора, то завжди можна до натурала відкотитися, а поки що буду жити "тихою ходою підараса" (с) Л. Подерев'янський.
P.S. Намагаюся бути толерантним, але підарасів-показушників - не переварюю, нутро бунтує.
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Педіки влаштовують провокації. Шо не ясно?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа участников события в рамках "КиевПрайд" напали неизвестные в балаклавах - били и заливали газом
 
 
 
 
 
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