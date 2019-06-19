 УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.
Ответчиками по иску указаны Министерство культуры и Государственный регистратор КП Центр правовой помощи и регистрации.
УПЦ МП мотивировала свой иск "допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий".
Глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что ПЦУ якобы не может называться Киевской митрополией Украинской православной церкви "потому, что первичный правоустанавливающий документ Томос, который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия - Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Святейшая Церковь Украины (СЦУ)".
Филарет не монах, а очень даже подверженный мирским страстям дедок. Личная гордыня и неуемная жажда власти - вот что всегда двигало Филаретом и что на закате лет только усугубилось. Дедуля не пережил отстранения от власти.
Шота нифига не понятно кроме того что опять какие-то мутки с Томосом
Еще и филарет козел, подлил масла в огонь.
В итоге ни одна из православных церквей Томос не признала, наших священников перестали пускать в храмы на Афоне и в Ерусалиме, а УПЦ МП как была в Украине, так и осталась.
Итог - как и все, что было сделано во время бесславного правления соевого ублюдка, сделано полностью бездарно. И прав Его Святейшество Филарет - Томос нужно отменять и возвращать нашей поместной независимой церкви надлежайший ей статус Партиархата