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 УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску Киевской митрополии УПЦ МП, которая просит признать противоправной и отменить регистрацию Православной церкви Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Ответчиками по иску указаны Министерство культуры и Государственный регистратор КП Центр правовой помощи и регистрации.

УПЦ МП мотивировала свой иск "допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий".

Глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что ПЦУ якобы не может называться Киевской митрополией Украинской православной церкви "потому, что первичный правоустанавливающий документ Томос, который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия - Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Святейшая Церковь Украины (СЦУ)".

Также читайте: Митрополит ПЦУ Драбинко будет судиться с главой УПЦ МП Онуфрием. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3133205
 
 
 Топ комментарии
 
Росіяни та любителі Зєлі, ви зробили це разом!
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Ну что, зеприматы, тут Порох тоже виноват? Или вы сами дебилы привели чертей к власти?
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Очередной лахтинский бот-нулевка из-под прокси пытается раскачивать ситуацию в Украине на радость кремлю...
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На що надія? На реванш та "вказівки" суду від президента Коломійського? Без цього абсолютно пустий іск - томос не є частиною законодавства Украіни і ФСБшний патріархат не має юридичних підстав вважати себе постраждалим
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Ну вот Филарет против ПЦУ. И что? Он предатель? Коррупционер? Но чем купишь дедушку-монаха? Загадка... Может не всё так классно под крышей Константинополя?
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Монаха? Вірою у Бога. Проблема Філарета, у тому, що він до нього ніяк не може потрапити...
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Что ж ты так Филарета монахом обозвал УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ - Цензор.НЕТ 3176
Филарет не монах, а очень даже подверженный мирским страстям дедок. Личная гордыня и неуемная жажда власти - вот что всегда двигало Филаретом и что на закате лет только усугубилось. Дедуля не пережил отстранения от власти.
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Скажи такое год назад и тебя бы здесь деактивировали навечно.
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Глупости. Я о Филарете и год назад тут высказывался почти так же.
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Прошу Баришевський суд відмінити заснування Москви.
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А коли, відповліно до Закону - самих московських попів мають зняти з реєстрації, якщо вони добровільно не перереюстуються в РПЦ???
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ага. А соплей на сковородке им не поджарить?
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Ну что свинарчуки, провели рехвормы и широкое миролюбие с торговыми партньорами?
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Глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что ПЦУ якобы не может называться Киевской митрополией Украинской православной церкви "потому, что первичный правоустанавливающий документ Томос, который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия - Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Святейшая Церковь Украины (СЦУ)". Источник: https://censor.net.ua/n3133205

Шота нифига не понятно кроме того что опять какие-то мутки с Томосом
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вообще охренеть новость. Церковь, которая нелегитимная и которой не должно быть тут по определению, оспаривает легитимность украинской.....
Еще и филарет козел, подлил масла в огонь.
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Тот вариант Томаса, который преподносился соевым мародером как величайшее достижение, мы могли получить еще при Ющенке по инициативе самого Варфоломея! Если кто не верит, изучите историю вопроса. В переходе независимой ни от кого УПЦ КП с понижением статуса до митрополии под управление Константинопольского патриархата в первую очередь заинтересован Варфоломей, у которого насчитывается всего пару тысяч прихожан в Стамбуле, а кушать хочется каждый день. Тогда у Ющенко хватило ума отказаться, а свинорошен в безумной надежде поднять свой упавший ниже плинтуса рейтинг за предложение ухватился.
В итоге ни одна из православных церквей Томос не признала, наших священников перестали пускать в храмы на Афоне и в Ерусалиме, а УПЦ МП как была в Украине, так и осталась.
Итог - как и все, что было сделано во время бесславного правления соевого ублюдка, сделано полностью бездарно. И прав Его Святейшество Филарет - Томос нужно отменять и возвращать нашей поместной независимой церкви надлежайший ей статус Партиархата
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