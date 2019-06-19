 ЦИК уже зарегистрировал 1600 кандидатов в народные депутаты и 233 международных наблюдателя

Как сообщается на сайте ЦИК, Комиссия зарегистрировала 108 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах (ОИО) в порядке самовыдвижения, информирует Цензор.НЕТ. Также зарегистрирован 71 кандидат, выдвинутый политическими партиями в ОИО.

"Вместе с тем, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Керусенко А.В., который баллотировался в ОИО № 93 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, в связи с поступлением в ЦИК его заявления об отказе баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украина", - отмечается в сообщении.

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Следовательно, всего по состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 761 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 618, выдвинутых политическими партиями - 143.

Также ЦИК зарегистрировал 675 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе (217 - от "Радикальной партии Олега Ляшко"; 59 - от "Всеукраинского объединения "ФАКЕЛ"; 175 - от "Голоса"; 224 - от "Свободы").

Таким образом, всего по состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировал 839 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 5 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие обращения, ЦИК зарегистрировал 190 официальных наблюдателей от международных организаций (от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 53 - от Международной неправительственной организации CANADEM, 42 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

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Таким образом, по состоянию на 19 июня Комиссией зарегистрировано 233 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Напомним, 20 июня - последний день приема Центризбиркомом документов от претендентов на парламентские кресла. Выборы состоятся 21 июля.