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 Политика Украины, Общество
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Все про:кандидат (951) наблюдатель (767) регистрация (228) ЦИК (3115)

 ЦИК уже зарегистрировал 1600 кандидатов в народные депутаты и 233 международных наблюдателя

19 июня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Татьяна Слипачук.

Как сообщается на сайте ЦИК, Комиссия зарегистрировала 108 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах (ОИО) в порядке самовыдвижения, информирует Цензор.НЕТ. Также зарегистрирован 71 кандидат, выдвинутый политическими партиями в ОИО.

"Вместе с тем, отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Керусенко А.В., который баллотировался в ОИО № 93 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов Украины, в связи с поступлением в ЦИК его заявления об отказе баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украина", - отмечается в сообщении.

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Следовательно, всего по состоянию на 19 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 761 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 618, выдвинутых политическими партиями - 143.

Также ЦИК зарегистрировал 675 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе (217 - от "Радикальной партии Олега Ляшко"; 59 - от "Всеукраинского объединения "ФАКЕЛ"; 175 - от "Голоса"; 224 - от "Свободы").

Таким образом, всего по состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировал 839 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 5 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие обращения, ЦИК зарегистрировал 190 официальных наблюдателей от международных организаций (от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 53 - от Международной неправительственной организации CANADEM, 42 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

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Таким образом, по состоянию на 19 июня Комиссией зарегистрировано 233 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Напомним, 20 июня - последний день приема Центризбиркомом документов от претендентов на парламентские кресла. Выборы состоятся 21 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3133202
 
 
 Топ комментарии
 
21 июля - свиньи отправятся на свалку истории. ЦИК уже зарегистрировал 1600 кандидатов в народные депутаты и 233 международных наблюдателя - Цензор.НЕТ 2867
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Судя по рейтингам.21 июля,кто то в запой уйдет,а потом в зраде вместе с жоппоблоком станет апазицией и будет негодуваты ЦИК уже зарегистрировал 1600 кандидатов в народные депутаты и 233 международных наблюдателя - Цензор.НЕТ 1678.Все уже поняли,что выборы неизбежные.
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Ни НФ, ни БПП....
Это праздник какой-то! ЦВК вже зареєструвала 1600 кандидатів у народні депутати і 233 міжнародних спостерігачів - Цензор.НЕТ 6369
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21 июля - свиньи отправятся на свалку истории. ЦИК уже зарегистрировал 1600 кандидатов в народные депутаты и 233 международных наблюдателя - Цензор.НЕТ 2867
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У Порошенка вирішили публічно не критикувати Зеленського і Вакарчука
У виборчому штабі партії "Європейська солідарність" екс-президента Петра Порошенка вирішили публічно не критикувати чинного главу держави Володимира Зеленського та лідера партії "Голос" святослава Вакарчука, а зосередитися на донесенні до виборців трьох найголовніших меседжів політсили.


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Неужели не заметно,что Вакарчук лег под петю?
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справа в тому , що вони грають на одному "електоральному полі" - Вакарчук прямий конкурент Офшоркіна , особливо в західних областях ...
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"Докритиковались" до 5%, дальше дно Сявко раздел Петруху до носков)))
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Серед 1600 мухоморів хоч один їстівний гриб є? Кандидатів же так не набирають - пішов у ліс - накосив перших ліпших грибів у корзину - приніс - потруївся і всіх потруїв.
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Судя по рейтингам.21 июля,кто то в запой уйдет,а потом в зраде вместе с жоппоблоком станет апазицией и будет негодуваты .Все уже поняли,что выборы неизбежные.
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Я удивляюсь другу Стрелку ,но я категорически против пороха.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК уже зарегистрировал 1600 кандидатов в народные депутаты и 233 международных наблюдателя
 
 
 
 
 
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