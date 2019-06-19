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 У избитого в Харькове оператора Макарюка ретроградная амнезия, риск повторного инсульта и не работает правая рука, - журналистка Черненко

Следствием инсульта у оператора харьковского телеканала, избитого на ТЦ "Барабашово" во время конфликта, стали ретроградная амнезия и дезориентация. Также не работает правая рука.

Об этом в Facebook сообщила харьковская журналистка Анна Черненко, передает Цензор.НЕТ.

"Ему лучше, нет острой угрозы жизни, но остается риск повторного инсульта. Острый период - 4 месяца. Врачи перевели в палату. Все, что смогли, медики сделали, теперь дело за внутренними силами - он восстанавливает память и себя самого. Последствием инсульта стала ретроградная амнезия и дезориентация. Кроме этого не работает правая рука. Этим заняты реабилитологи. Не сдаемся и продолжаем искать новых свидетелей", - написала она.

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У избитого в Харькове оператора Макарюка ретроградная амнезия, риск повторного инсульта и не работает правая рука, - журналистка Черненко 01

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации. 13 июня суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133201
 
 
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Судьба рейдеров она такая, делать фейковые сюжеты, когда отжимаешь чью-то собственность, может быть чревато, что и произошло.
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Не гони волну если не в курсах. Я на Барабане бываю пара раз в неделю и прекрасно знаю что там было на самом деле. Аваковская титушня пришла отжать два магазина на "Афганской площадке",люди возмутились и вызвали мусоров и прессу,мусора сразу отморозились и свалили в сторону когда узнали что тут интерес Билецкого и Авакова а пресса не раздуплилась вовремя и начала снимать весь процесс отжима магазинов которые просто разнесли эти отморозки не обращая внимания ни на что,даже на документы людей.Они просто их разорвали и выбросили. Этот парень всё снимал на камеру даже не понимая что снимает узаконенную титушню а не просто сявок с улицы,за это они ему и раскроили череп зная что им один хрен ничего не будет. Хорошо хоть не убили.Кстати эта титушня"народные дружины" сейчас взяла под свой контроль весь браконьерский бизнес в области,песчаные карьеры,вырубку лесов,разгоняют настоящих активистов и даже калечат их а иногда и убивают но естественно всё остаётся недоказуемым ....Вот такие вот дела.
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Сколько читаю статей про этого избитого оператора. Читатели Цензора его просто игнорят. Наглядный пример как народ вообще относится к журналистам.
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Наверно из-за всей этой бодяги нет профессии вызывающей большее отвращение.
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Журналисты как бы стравливают всех друг с другом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ избитого в Харькове оператора Макарюка ретроградная амнезия, риск повторного инсульта и не работает правая рука, - журналистка Черненко
 
 
 
 
 
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