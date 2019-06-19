 На Буковине пограничники помешали контрабанде в Румынию 16 тыс. пачек сигарет. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В обоих случаях с появлением пограничников правонарушители прибегали к бегству, оставив свой "товар". Чтобы остановить контрабандистов пограничникам пришлось сделать ряд предупредительных выстрелов вверх. Но это не остановило злоумышленников в одном из случаев.

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В результате пересчета содержания шести и десяти брошенных пакетов установлено, что контрабандисты пытались переместить в Румынию более 16 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора.

Всего с начала года на границе с Румынией сотрудники Госпогранслужбы в 116 случаях, как в пунктах, так и на "зеленом" участке границы, обнаружили около 930 тыс. пачек сигарет.

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