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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (331) Госпогранслужба (3342) контрабанда (1753) сигареты (620)

 На Буковине пограничники помешали контрабанде в Румынию 16 тыс. пачек сигарет. ФОТО

Две попытки перемещения табачной контрабанды предотвратили вчера пограничники отдела "Красноильск" Черновицкого отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Буковине пограничники помешали контрабанде в Румынию 16 тыс. пачек сигарет 01

В обоих случаях с появлением пограничников правонарушители прибегали к бегству, оставив свой "товар". Чтобы остановить контрабандистов пограничникам пришлось сделать ряд предупредительных выстрелов вверх. Но это не остановило злоумышленников в одном из случаев.

На Буковине пограничники помешали контрабанде в Румынию 16 тыс. пачек сигарет 02

Смотрите: Пограничники задержали 8 тыс. пачек контрабандных сигарет на границе с Румынией. ФОТО

В результате пересчета содержания шести и десяти брошенных пакетов установлено, что контрабандисты пытались переместить в Румынию более 16 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора.

На Буковине пограничники помешали контрабанде в Румынию 16 тыс. пачек сигарет 03

Всего с начала года на границе с Румынией сотрудники Госпогранслужбы в 116 случаях, как в пунктах, так и на "зеленом" участке границы, обнаружили около 930 тыс. пачек сигарет.

Смотрите также: 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3133200
 
 
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Вах, какие молодцы. героя Украины дать им срочно. Спасли страну от вывоза стратегического запаса сигарет.
А в ето время из Украины выезжают ешелоны с лесом, углем и металом, миллионы украинцев и миллиарды долларов
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Кто скажет,почем в Румынии сигареты.? В Испании я покупал самые дешевые-3,85 евро.
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Вы там хорошо кусты проверьте. Там еще бабушка с семечками и две проститутки спрятались.
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По студентам с сигаретами вояки стреляли. А когда крым и дамбас рашисты захватывали так без единого выстрела сдали, мало того еще и свое оружие личное сдали чтобы не дай бог кто то случайно не спугнул врага
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Проясню ситуацію по Буковині. В Чернівецькій області є кілька великих оптовиків безакцизних цигарок і спирту які кришуються прокуратурою, СБУ і депутатами. Криша в Києві. До оптовиків безакцизні цигарки і спирт завозять фурами і цистернами далі до таких оптовиків приїзжають дрібні "ходаки" які купують дрібним оптом і пробують перекинути через кордон. От таких ходаків і ловлять час від часу щоб показати видимість роботи. Великих оптовиків всі знають їх ніхто не чіпає, обороти там мільярдні.
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Прохання лайкати вищенаписане щоб пояснення висіло в топ коментарях, можливо хтось зверне на нього увагу й накінець то це кубло тут розворошать якимось гучним розслідуванням.
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от бисовы цыганы,опять оставили европу без халявного курева
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Буковине пограничники помешали контрабанде в Румынию 16 тыс. пачек сигарет. ФОТО
 
 
 
 
 
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