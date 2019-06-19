 "Поддерживаю протест, кроме голодовки", - Портнов о студентах, которые выступают против его назначения профессором КНУ имени Шевченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче заявил в своем Telegram-канале.
"СМИ пишут, что Портнов восстановился профессором юридического факультета Национального университета им. Шевченко и студенты предлагают протестовать", - отметил он.
"Информирую, меня не возобновляли, а заново приняли на кафедру конституционного права", - заявил Портнов.
"И я поддерживаю протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и заниматься в любом удобном для них формате", - добавил он.
можно передать куда следует - там фсбешный медалист рулит, он оценит...
Что-то не видно, они, наоборот, оборзели до полного безобразия и продолжают борзеть дальше?
Или, если Петя не разобрался, то так тому и быть, Зелень палец о палец не ударит?
А на деле - враг, опасный и подлейший.
Рейдер, "решала", бандит и слуга бандитов.
Не говоря уже о его откровенных угрозах расправой патриотам на ФБ.
Есть версия, что давно работает на ФСБ.
Есть версия, что непосредственно причастен к расстрелу Майдана и юридическому обоснованию аннексии Крыма для РФ.
Никто не хочет проверить эти уж очень известные в народе версии, уважаемые работники прокуратуры, СБУ и т.д.?
І Луценка захищати в цій ситуації не збираюсь. Але у когось там іще має бути совість і професійність.
А Зеленський погодився на послуги з боку Портнова та його партнера Богдана - тепер це його "команда".
Интересно, студенты-зебобики, которые уже отдуплились, тож будут голодать под шумок или таки останутся верными своему команданте ЗеГеваре?
Дві школярки з Донеччини отримали найвищий бал з зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць у Facebook.
"200 балів з української мови та літератури отримали за результатами ЗНО дві школярки з Донеччини - учениця Волноваської загальноосвітньої школи №5 Анастасія Денисенко та учениця 69-ї школи Маріуполя Софія Персань", - зазначив він.
Пете привет.
карамелькины говнометы опять ожили, надеетесь что барыга мальдивский пройдет в парламент? ))))))))))))))
не надейтесь, карамелька опять пролетит типа фанера над Парижем как и на президентских))))
порохобилы, ну активней про зраду))))
по больше говна на вентилятор, помогайте этой гниде шоколадной греметь под фанфары))))