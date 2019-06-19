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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Портнов (387) протест (4433) Университет (137)

 "Поддерживаю протест, кроме голодовки", - Портнов о студентах, которые выступают против его назначения профессором КНУ имени Шевченко

Экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов уточнил, что его снова взяли на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко, а не восстановили на работе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче заявил в своем Telegram-канале.

"СМИ пишут, что Портнов восстановился профессором юридического факультета Национального университета им. Шевченко и студенты предлагают протестовать", - отметил он.

"Информирую, меня не возобновляли, а заново приняли на кафедру конституционного права", - заявил Портнов.

"И я поддерживаю протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и заниматься в любом удобном для них формате", - добавил он.

Поддерживаю протест, кроме голодовки, - Портнов о студентах, которые выступают против его назначения профессором КНУ имени Шевченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133198
 
 
 Топ комментарии
 
Зелена пліснява, ви зробили це разом.
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Зебилы, перевожу на доступный для вас язык, дословный перевод - "клал я на вас..."
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и останутся одни зебилы, не скучно будет? Вас же потом разгонят на йух за ненадобностью
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та уже достаточно без 6.
можно передать куда следует - там фсбешный медалист рулит, он оценит...
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тю, ты ж собираешь компромат - слюнявь карандаш дальше ... )))
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Такие как Портнов наглядно показывают, что за последние 5 лет во время патужных рехформаторов и кумов-генпрокуроров против рыгов и прочих ватников было сделано ноль целых хрен десятых.
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И поэтому сцал приезжать? А когда выбрали жабу зеленую сразу прикатил? Совпадение?
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Такі як Портнов показують що стараннями зеленої мразі, ригальня і сепарня повертається в Україну і балотується в раду. Ви зробили це разом, свсобаки зелені..
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Неужто Зеленский с ними жестко, даже жестоко разберется?
Что-то не видно, они, наоборот, оборзели до полного безобразия и продолжают борзеть дальше?
Или, если Петя не разобрался, то так тому и быть, Зелень палец о палец не ударит?
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Середина Квітня 2014го. Саме коли Стрєлков в Слов'янськ зайшов. Донецьк був ще 100% український.
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Боже ж мой, какой либерал и демократ... Правовед и правдолюб...
А на деле - враг, опасный и подлейший.
Рейдер, "решала", бандит и слуга бандитов.
Не говоря уже о его откровенных угрозах расправой патриотам на ФБ.
Есть версия, что давно работает на ФСБ.
Есть версия, что непосредственно причастен к расстрелу Майдана и юридическому обоснованию аннексии Крыма для РФ.
Никто не хочет проверить эти уж очень известные в народе версии, уважаемые работники прокуратуры, СБУ и т.д.?
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Ви не читаєте , лише пишете ? В засобах масової інформації була інформація , що генплокулол не знайшов , в чому звинуватити портнова .От жеж гад Зеленський після цього ,так ?
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Читаю, не лише пишу.
І Луценка захищати в цій ситуації не збираюсь. Але у когось там іще має бути совість і професійність.
А Зеленський погодився на послуги з боку Портнова та його партнера Богдана - тепер це його "команда".
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"И я поддерживаю протест, кроме голодовки". Мы тоже любой протест, но правильный. "Підтримую протест, крім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка - Цензор.НЕТ 2940

"Підтримую протест, крім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка - Цензор.НЕТ 8356
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а треба було знищувати , до вони гратись не будуть .
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Та нормально всё. Первый пошёл. Сейчас вова ещё подтянет пшонку вместо луцика и захарченку вместо авакова - заживём..
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Поддерживаю любой сабантуй, кроме голодовки! ***** рыговская.
Интересно, студенты-зебобики, которые уже отдуплились, тож будут голодать под шумок или таки останутся верными своему команданте ЗеГеваре?
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Страшный человек. И среди "правоведов" их полно. Подняли головы с приходом "слуги".
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Що відбувається, співвітчизники? Скільки ще українофобів та різної сволоти назлазиться в країну? Поки не переважить кількість справжніх громадян України? Поки ця наволоч разом с любітєтямі серіалів та за гроші олігархів таки знищать державу?
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При Порошенко эта сволочь, этот враг Украины, тихо сидел себе в Вене и носу оттуда боялсяы высунуть, а как пришел Зеленский... Ну, вы сами видите, что и как.
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На жаль, Порошенку вдалося лише трохи відтягти у часі гибель України...
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Та куди там нафіг! Сидів собі Портнов спокійно у Відні і горя не знав. Жодної заявки на нього в міжрозшук Мародер не давав
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А Зеленскому и давать не надо, вот он, Портнов, бери и арестовывай, так в чем же дело, кацапчик?
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Альо! Гараж! Це президент має арештовувати, чи генпрокурор? У пана, мабуть, мародерська інтоксикація в мізки соєвого шоколаду
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Ти сам собі суперечиш. Візьми відпустку, чи що...
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Поки Мародер буде вам платити за шкоду проти України - вимушений пильнувати різну мерзоту, що поробиш
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І на підставі якого звинувачення? Може пан Генплокулол булками за для цього хоч трохи поворушить для проформи? Чи він не для того Петром туди поставлений?
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И приехал, как только сумел скопить денежек на билет, да?
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Що, Олінька, мародерська тисяча закінчилась, а більше ніхто не пропонує? "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка - Цензор.НЕТ 1610
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Дві школярки з Донеччини здали ЗНО з української мови на 200 балів

Дві школярки з Донеччини отримали найвищий бал з зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць у Facebook.
"200 балів з української мови та літератури отримали за результатами ЗНО дві школярки з Донеччини - учениця Волноваської загальноосвітньої школи №5 Анастасія Денисенко та учениця 69-ї школи Маріуполя Софія Персань", - зазначив він.
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весна прошла, очнись, наступают суровые для вас будни
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У цих студентів треба з роту вийняти пляшку з пивом. Бо обісраний не може вимагати збільшення кількості сміттєвих урн.
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Так а користь від того Портнова була колись? Чи лише портнову?
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Панове студенти, цю паскуду можна вішати! Це ж не голодовка, це просте підвішування за шию на вуличному ліхтарі, а отже опосередковона ця паскуда це підтримує.
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Паскуда це ти, невігласе. Йди вішай свого пуйла, а ми тут без тебе розберемось
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Отвратительно ..... министр образования Гройсмана - молчит...
Пете привет.
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да уж, столько идиотов на цензоре собралось))))))
карамелькины говнометы опять ожили, надеетесь что барыга мальдивский пройдет в парламент? ))))))))))))))

не надейтесь, карамелька опять пролетит типа фанера над Парижем как и на президентских))))
порохобилы, ну активней про зраду))))
по больше говна на вентилятор, помогайте этой гниде шоколадной греметь под фанфары))))
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Рыги, рыги и ещё раз рыги. Благодаря ублюдку Вальцману, а теперь уже простачку и уроду Зебилу. "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка - Цензор.НЕТ 7725
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Поддерживаю протест, кроме голодовки", - Портнов о студентах, которые выступают против его назначения профессором КНУ имени Шевченко
 
 
 
 
 
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