 Ляшко: Председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба РПЛ, об этом политик заявил в эфире телеканала "112 - Украина". .

"По моей информации, председатель Конституционного суда Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в Администрации президента. Что она делала на Банковой в то время, когда в КСУ оспаривается указ Зеленского? Я утверждаю, что сегодня на судей Конституционного суда оказывается огромное давление, чтобы скрыть нарушения Конституции Зеленским. И председатель КСУ лично принимает в этом участие", - рассказал Ляшко.

Лидер РПЛ убежден, украинцы имеют право знать основания этих встреч и призвал их участников к открытости.

"Почему Зеленский встречается с председателем Конституционного суда и никто об этом не знает? Где обещанные украинцам открытость и отсутствие давления на чиновников и суд? Чем тогда Зеленский отличается от Порошенко? Он так же, как и предшественник, вызывает председателя Конституционного Суда на Банковую, чтобы рассказывать, какое должно быть принято решение? Я очень жду, что сам Зеленский или же председатель Конституционного Суда сообщит общественности, что она делала в Администрации президента, с кем она встречалась и темы обсуждала", - подчеркнул Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радикальная партия представила первую двадцатку своего списка на выборах в Раду