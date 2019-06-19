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 Политика Украины
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Все про:КС (1334) Ляшко (1541) Шаптала Наталия (3)

 Ляшко: Председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского

Лидер Радикальной партии утверждает, что на судей КСУ оказывается давление со стороны президента Владимира Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба РПЛ, об этом политик заявил в эфире телеканала "112 - Украина". .

"По моей информации, председатель Конституционного суда Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в Администрации президента. Что она делала на Банковой в то время, когда в КСУ оспаривается указ Зеленского? Я утверждаю, что сегодня на судей Конституционного суда оказывается огромное давление, чтобы скрыть нарушения Конституции Зеленским. И председатель КСУ лично принимает в этом участие", - рассказал Ляшко.

Лидер РПЛ убежден, украинцы имеют право знать основания этих встреч и призвал их участников к открытости.

"Почему Зеленский встречается с председателем Конституционного суда и никто об этом не знает? Где обещанные украинцам открытость и отсутствие давления на чиновников и суд? Чем тогда Зеленский отличается от Порошенко? Он так же, как и предшественник, вызывает председателя Конституционного Суда на Банковую, чтобы рассказывать, какое должно быть принято решение? Я очень жду, что сам Зеленский или же председатель Конституционного Суда сообщит общественности, что она делала в Администрации президента, с кем она встречалась и темы обсуждала", - подчеркнул Ляшко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133197
 
   
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Сбитый п..с закукарекал.Не быть в зраде.Абыдно Ляшко: Председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского - Цензор.НЕТ 5993
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Слухай, спортлото нещасне, подавай на Зе' до суду Ляшко: Председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского - Цензор.НЕТ 421
якщо чимось незадоволений!
І, доречі, ти вже записався на прайд-парад? Ляшко: Председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского - Цензор.НЕТ 421
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Ще раз: що ляшка звизданула? А саме, мовляв, Порох викликав до себе голову КС... - саме Бауліна, якого в КС призначав ще Ющенко, і який для овоща голосував про зміну Конститкції...
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И вот когда одна предвыборная кампания перетекает в другую (возможно, даже досрочную), глава исполкома РП Зинченко без публичных объяснений оставляет должность. Он вместе со своими людьми переехал в офис на ул. Волошской в Киеве, занятый ахметовской частью партии "Оппозиционный блок" (от которой на выборы шел Александр Вилкул, а неформальными лидерами которой является Новинский и Колесников).При этом после выборов он в Facebook поблагодарил избирателей Ляшко и его команду и предупредил, что их ждет много работы. "Все большие победы у нас впереди! И расслабляться нам некогда! Потому что мы верим в Украину, верим в Лидера, верим в себя, верим в лучшие изменения в стране, верим в благополучие наших людей и верим в то, что "це можливо!", - написал Зинченко на своей странице."Це можливо" - один из лозунгов президентской кампании Ляшко.Ринат Ахметов разжаловал Олега Ляшко из любимцев - Z-pravda.in.ua Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 9226
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Ляшкі, тітарукі, самонемічі - в смітник. Дострокові. 21ше Липня. Президент каже. Крапка.
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sulima ivan, пишіть ліпше оди про пропутінську Жулю капітельманшу. Це у вас найкраще виходить.
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Мародери! Шикуйсь! Струнко! На смітник кроком руш! Ать, два, ать, два.... Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 1235
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гарно шльондро команди віддаєш і йдеш Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 7188
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Ляшку надо биться до конца . Ахметовские деньги потрачены на ветер . Больше не будет . Рейтинг падает . Включается запасной вариант : игра на дурака - все плохие , - идём в оппозицию ко всем . Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 415 Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського - Цензор.НЕТ 5195
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"По моей информации, председатель Конституционного суда Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в Администрации президента Источник: https://censor.net.ua/n3133197

Давай доказательства, балабол
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при Владимире Александровиче Сцаре ни закон, ни тем более какие-то доказательства не нужны: у кого булава, бита, автомат, граната, кулаки, папа мэр, мама судья.. (нужное подчеркнуть) - тот и прав.. клоун выпустил джина из бутылки, которой ему придётся воспользоваться и это только вопрос времени..
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А Пецины "независимые" КСники:Николай Мельник, Сергей Сас,Игорь Слиденко,Сергей Головатый,Василий Лемак,Ирина Завгородняя,Олег Первомайский сказали,шо то каолиция дупотатов у невидимых масках -их не видно,но они там есть!
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нема вже коаліції, нема, була - але вже нема, узбагойся.
Тільки от інфу з КС стосовно прізвищ могли ви, зебіли, отримати від Богдана. Значить, Шартала дійсно, шлялась до вас...
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poroshenko got about 8 billion dollars into his pocket through offshore
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"У рота брав - у жопу давав". Олег Ляшко.
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Не нас а вас, уже 5%, еще немного опустится рейтинг, и вся эта свинячья партия вылетает с треском на выборах.
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а як воно тринділо в суді, що "вперше президент прийшов до суду а не навпаки"...Брехливе чмо!
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понравилась кажется откенгурированному....
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Я, удивляюсь?Как этого пи........ са можно цитировать ,кто его в жопу трахает,тот и заказывает музыку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко: Председателя КС Шапталу дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского
 
 
 
 
 
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