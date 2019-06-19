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 Львовские шахтеры вернулись к работе

Все шахты ГП "Львовуголь" возобновили работу, так как на счета предприятия поступили деньги.

Об этом Громадскому сообщили в пресс-службе предприятия, передает Цензор.НЕТ.

"На счета ГП "Львовуголь" поступили средства в соответствии с заключенным договором с компанией "Д. Трейдинг" от 14.06.2019 г. - это предоплата за угольную продукцию. Средства сразу направлены на выплату заработной платы работникам госпредприятия в размере 48% за апрель текущего года. Всего за апрель будет выплачено 86% зарплаты. Средства поступают на лицевые счета работников", - сообщили в ГП "Львовуголь".

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Как сообщил глава профсоюзной ячейки шахты "Степная" Василий Семканич, 19 июня все шахты ГП "Львовуголь" возобновили работу.

"Фактически решен вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель. Как и обещали шахтеры, как только средства попали на счет ГП "Львовуголь", они приступили к работе", - сообщил Василий Семканич.

Напомним, 10 июня во Львовской области около полусотни горняков перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков. Также шахтеры перекрыли дорогу возле села Воля-Высоцкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3133195
 
 
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Зеленський тримає слово!!!!А Порося тільки брехав та обіцяв.
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Насалик дотиснув Гройсмана і Макарову на додаткове фінансування Львівського басейну...
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у них скоро будет новая работа = в грибовичах откроют новую шахту
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛьвовские шахтеры вернулись к работе
 
 
 
 
 
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