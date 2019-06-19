 На саммите ЕС в Брюсселе обсудят выдачу российских паспортов на оккупированном Донбассе

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета по поводу проведения 20-21 июня саммита ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, Европейский Совет обсудит последнее развитие событий и ситуации на востоке Украины и в Азовском море. Встреча лидеров ЕС также ознаменуется пятой годовщиной со дня сбития самолета малазийских авиалиний рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.
"Следует ожидать, что лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив. Также ожидается, что они выскажут самую серьезную обеспокоенность выдачей Россией паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений", - подчеркивается в сообщении.
Напоминаем, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.
Ответить придётся Украине:
1)лишением гражданства.
2)ограничением передвижния и депортацией.
3)отменой безвизового режима с агрессором.
4)укреплением боеспособности базами союзников.
5)вступлением в НАТО.