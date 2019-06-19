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 На саммите ЕС в Брюсселе обсудят выдачу российских паспортов на оккупированном Донбассе

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза обсудят действия России по выдаче российских паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета по поводу проведения 20-21 июня саммита ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, Европейский Совет обсудит последнее развитие событий и ситуации на востоке Украины и в Азовском море. Встреча лидеров ЕС также ознаменуется пятой годовщиной со дня сбития самолета малазийских авиалиний рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

"Следует ожидать, что лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив. Также ожидается, что они выскажут самую серьезную обеспокоенность выдачей Россией паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, что противоречит духу и целям Минских соглашений", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед получением российского паспорта жители ОРДЛО дают расписку, что будут служить в армии РФ, - глава МинВОТ Черныш

Напоминаем, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3133194
 
 
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а как еще защитить людей от майданутой свиноассы?
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Цікавий факт,ті довболоби навароси коли отримують паспорти росії,не розуміють,що вони порушують закони України,і при деокупації,їх просто депортують і заборонять в"їзд до України,доречі Кримчани теж попадають під такі закони.
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"...лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив. Также ожидается, что они выскажут самую серьезную обеспокоенность выдачей Россией паспортов..." - Да эти суки просто издеваются! Было бы очень смешно, если бы это было написано в каком-нибудь юмористическом произведении. Но ведь эти упоротые пустозвоны ядерную войну приближают своим бездействием!
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Признает выдачу РФ пасспорта луганчанам,донеччанам,крымчанам ,как:
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.

Ответить придётся Украине:
1)лишением гражданства.
2)ограничением передвижния и депортацией.
3)отменой безвизового режима с агрессором.
4)укреплением боеспособности базами союзников.
5)вступлением в НАТО.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа саммите ЕС в Брюсселе обсудят выдачу российских паспортов на оккупированном Донбассе
 
 
 
 
 
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