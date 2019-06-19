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Все про:ГПУ (9184) Боинг-777 Malaysia Airlines (944)

 Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук

Круг подозреваемых в причастности к уничтожению пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе будет расширен, заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

Как передает Цензор.НЕТ, об том он заявил  в комментарии Радио НВ

"Я могу утверждать, что он (круг подозреваемых, — Ред)  будет расширен, но после того, как совместная Международная (следственная) группа будет готова к тому, чтобы эту информацию предоставить общественности", — сказал он.

Также Сторожук отметил, что отчет Международной следственной группы и описанные ею обстоятельства совершения преступления были максимально детальными.

19 июня  прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование совместной следственной группы по MH17 четко указывает на то, кто совершил это преступление, - Климкин

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3133193
 
 
 Топ комментарии
 
ну вот,практически все...правда собачка может оказаться не замешаной

Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 606
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о це гарно, особливо те, кто его туда пустили
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кого пустили ? бук в Украину, что ли ?
дык путя ваш собственнолично велел ввести на дамбас своих псов и тяжелую технику.
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вы с ним лично ворковали?
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при чем здесь лично ? вам должно быть известно, что вс рф подчиняются исключительно вашему фюрреру. или оспорите ?
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вс рф подчиняеца шойгу или вам это неизвестно? Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 2990
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шойгу это степной олень.
он не вправе посылать военных в соседнюю страну без распоряжения хутина.
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так вы ж прынцесса, и шож я, скудоумный, сразу об этом не догадался
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Та не трогайте вы этого ушлёпка!
Оно морознутое по полной!
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Запасается? Думает что в Гааге в тюрьме не кормят?🤔
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Гыг с Вами - да, да...

Слава СБУ, ССО и другим спец.службам Украины...
Гиркин знает на 100%, что ему ни кто кроме своих из ФСБ не угрожает...
Достаточно только оказаться на территории РФ и можешь ходить без охраны, не прячась...
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ну дык...убьют-а кто в гааге сидеть будет за сбитый боинг?потому и не трогали-бо отсидит за всех.
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Еще парочку опущенцев назовут - до или после отравления тех "новичком".
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хватит свиней дуриить! следствие засветило номера ракет "бука" , которые были направлены в киевский военный округ
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Какие свиньи? В твоем свинарнике остался лишь один тостолобый хряк, по кличке сеня марсель. Все уже убежали, или ты не вкурсе?
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бедняжка сей фейк с ракетами поступившими в КВО ещё до их сборки на заводе уже всех насмешил Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 579
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ну вот,практически все...правда собачка может оказаться не замешаной

Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 606
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Зе обіцяв говорити, що Крим це Україна. Чи буде він говорити, що росія причетна до знищення МН17?
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за все свое существование ваш свинарник сбил два гражданских самолета, и ни разу не признались
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врешь ты все...а кто в египте боинг завалил?разве не вы тоже?
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"Круг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен".
Сразу на 4 рыла.
Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 8733
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Днепр Бандеровский‏ @inushka_ 3 ч.3 часа назад

Сергей Дубинский проходящий по делу о сбитом MH-17 является родственником журналиста канала 1+1 Александра Дубинского,а точнее его братом! Фото из удаленного аккаунта папашки Дубинского Вконтакте - фото двух сыновей с женами 8-летней давности. детальней https://enigma.ua/articles/roditeli-propagandista-dubinskogo-yarye-separatisty-zhivushchie-v-donetske ….

Коло підозрюваних у знищенні MH17 буде розширено, - заступник голови ГПУ Сторожук - Цензор.НЕТ 3661
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКруг подозреваемых в уничтожении MH17 будет расширен, - замглавы ГПУ Сторожук
 
 
 
 
 
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