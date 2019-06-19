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Все про:беженцы (972) ООН (2781) Гранди (2)

 Число беженцев и внутренних переселенцев в 2018 году достигло 70,8 млн человек, - ООН

Люди бегут от насилия, войны и преследований, а международное сообщество не может добиться мира.

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

По словам Гранде, в новый доклад Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) включены только официальные данные, реальные цифры могут быть намного больше. Так, например, из 4 миллионов жителей Венесуэлы, которые покинули свою страну, только полмиллиона обратились за убежищем.

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"Согласно новому докладу УВКБ, число перемещений сегодня в два раза превышает показатели двадцатилетней давности. Это еще раз подтверждает долгосрочную тенденцию: людей, нуждающихся в международной защите, становится все больше", - говорится в сообщении.

Гранди призвал увеличить финансирование для стран, которым приходится справляться с растущим потоком беженцев, и укреплять региональное и международное сотрудничество в этой области. Он напомнил, что новые конфликты порождают новые волны переселений, которые усугубляют ситуацию, отметив, что разобщенность в Совете Безопасности не позволят эффективно преодолевать кризисные ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3133192
 
 
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из свинарника бегут рекордными темпами!
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Ты боишься что останешься один в свойом свинарнике?
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и петя тоже беженец - бежлд, бежал и не добежал
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Треба допомагати біженцям і не дивитися, що серед них багато поганих людей. Тобто треба розділити їхні уподобання і громадянську підтримку.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧисло беженцев и внутренних переселенцев в 2018 году достигло 70,8 млн человек, - ООН
 
 
 
 
 
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