 Число беженцев и внутренних переселенцев в 2018 году достигло 70,8 млн человек, - ООН

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

По словам Гранде, в новый доклад Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) включены только официальные данные, реальные цифры могут быть намного больше. Так, например, из 4 миллионов жителей Венесуэлы, которые покинули свою страну, только полмиллиона обратились за убежищем.

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"Согласно новому докладу УВКБ, число перемещений сегодня в два раза превышает показатели двадцатилетней давности. Это еще раз подтверждает долгосрочную тенденцию: людей, нуждающихся в международной защите, становится все больше", - говорится в сообщении.

Гранди призвал увеличить финансирование для стран, которым приходится справляться с растущим потоком беженцев, и укреплять региональное и международное сотрудничество в этой области. Он напомнил, что новые конфликты порождают новые волны переселений, которые усугубляют ситуацию, отметив, что разобщенность в Совете Безопасности не позволят эффективно преодолевать кризисные ситуации.