 Одесские полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Нацполиции.

В сообщении отмечается: "При отработке территории в селе Ивановка полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результе обыска полицейские обнаружили вероятно тело пропавшей Дарины Лукьяненко.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками".

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил: "Сейчас владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса".

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Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Фейсбуке: "Мы нашли тело Дарьи Лукьяненко. Есть лицо, подозреваемое в убийстве.

Но я хочу сказать, что пока не будет соответствующих законов, защищающих детей, наших маленьких граждан будут насиловать и убивать".