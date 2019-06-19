 Одесские полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Нацполиции.
В сообщении отмечается: "При отработке территории в селе Ивановка полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результе обыска полицейские обнаружили вероятно тело пропавшей Дарины Лукьяненко.
В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками".
Глава Нацполиции Сергей Князев заявил: "Сейчас владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса".
Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Фейсбуке: "Мы нашли тело Дарьи Лукьяненко. Есть лицо, подозреваемое в убийстве.
Но я хочу сказать, что пока не будет соответствующих законов, защищающих детей, наших маленьких граждан будут насиловать и убивать".