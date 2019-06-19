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Все про:Киев (17610) патрульная полиция (1279) ГБР (363)

 ГБР расследует возможное превышение служебных полномочий патрульными во время конфликта на Бессарабке

Государственное бюро расследований проводит следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

Как сообщают в пресс-службе ГБР, следователи открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции (ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование начато по видеоматериалам, обнародованным в социальных сетях. Из распространенного видео видно, что работники полиции с применением силы задерживают женщину и мужчину, надевая на них наручники. Также, согласно сообщению в социальных сетях, несовершеннолетний ребенок задержанных из-за инцидента был вынужден провести несколько часов закрытом в автомобиле", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нападение" патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель "русского мира" и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уточняется, что проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3133189
 
 
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Поліції ріспект. ГБР расследует возможное превышение служебных полномочий патрульными во время конфликта на Бессарабке - Цензор.НЕТ 7893
Муркам штраф. ГБР расследует возможное превышение служебных полномочий патрульными во время конфликта на Бессарабке - Цензор.НЕТ 8576
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Ты дятел ватный. Заходишь на ФР Маршала и смотришь полное видео камер полицейских. И радуешься какое быдло ты защищаешь.
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Браво поліція, треба більше та частіше пиз@ити таких дибілів ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень патрульними під час конфлікту на Бессарабці - Цензор.НЕТ 9408
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Є ПДР і їх треба дотримуватись. Мурчаще чмо отримало по рилу.... ібо нєх.й руки простягати до поліцейських.
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А чого так скромно,де Беркут,Беркут,Беркут?Дєті хатєлі ЙОЛКУ.
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Полиция все сделала по закону и правильно... Но есть один момент, все эти случае раскручивает рыгоанальное шобло во главе с медведчуком... И почему то все об этом молчат, кернесы, труханова, портные....
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Бєркут все робив правільно,правда?Все було по закону,так?Які ви ниці потвори.
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При чем тут беркут?????? Беркут отвечает за свои поступки, я связи не вижу... Остановили нарушителя по закону, в чем проблема?
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Правил Дорожнього Руху, тобто Закон України про Дорожній Рух.
Як правило це суто адміністративне порушення - якщо більше нічого не порушувати. Але бидло полізло з кулаками на поліцейського - а це вже набагато серйозніше правопорушення - за таке їх мали заарештувати, що й зробили.
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Поліцаїв за грати!!!!!
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Ты дятел ватный. Заходишь на ФР Маршала и смотришь полное видео камер полицейских. И радуешься какое быдло ты защищаешь.
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Я кіно і у кінотеатрі не дивлюсь,а мусарське відео,і подавно,мені вистачило і того що я бачив,плюс дитина залишена у небезпеці.
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И что ты видел? Окончание выложенное любителем русского мира? Может в Рашку поедешь жить вата? Там правда будут тебя называть хохлом, но зато своим хохлом будешь.
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Спочатку вивчи Українську Мову,бо якось огидно чути від росіянця про вату))Ти навіть не хохол,ти російськощелепне))
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Ні чувак ти - вата. І не треба мені заливати про українську мову. В тебе немає мозку, як і у більшості росіян. Тому ти така ж сама вата, тільки з України. Тому я тобі пропоную поїхати до своїх побратимів. Будеш жити у Парашці дуже добре.
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быдло должно быть обработано законно а не как бандиты
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Треба ще плюс по 135 ККУ за залишення в небезпеці дитини в таку жару в авто. Реальні СС-вські поліцаї а не поліція, генетичні ублюдки.
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Беркут,Беркут!!!!!!Любеш мусарів?А тих що хлопчика застрелили,теж любеш?
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Так,Майдан зробила "вата",а патріоти з Петром на тракторі катались,та з Беркутами братались.
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Ага. Типова вата, яка не має аргументів і починає стрибати з одної теми на іншу, та нести з кожним повідомленням ще більшу маячню. Заглохни краще.
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Полиция молодцы! Этих двух "родителей" надо было расстрелять.
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Браво поліція, треба більше та частіше пиз@ити таких дибілів
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Вначале был Петя....потом БПП + НФ....пошли реформы невиданными темпами: Закон Гади Савченко; новые мусора; Луцык плокулол....потом Томос(ничего не имею против)....потом Петя ***** дулю на выборах....затем роспуск рады....затем вой порохоботов шо "так низя"....а дальше>>>>>

Одесские
полицейские нашли
тело, вероятно пропавшей
ранее 11-летней Дарины
Лукьяненко в Одесской области
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А ты чьих будешь? рыгоАНАЛов или зебилов??? В Одессе кто виноват Труханов или Зеленский??? Я думают что ты ватарогий дурак...
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А я думаю что ты просто дурак! Радует что выборы наглядно показали процент больных на голову....25% это же не люди, они Ылита!
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не пеняйте на судьбу, если вам пора в трубу ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень патрульними під час конфлікту на Бессарабці - Цензор.НЕТ 7145
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не хорошо отношусь к ментам, но ещё больше ненавижу быдло ...
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что там «расследовать» быдло зарвалось, хоть какой-то патрульный решил напомнить, поймавшему бога за бороду, что правила для всех... Ну так, пусть тогда, холуй Труба, берет палку и наводит порядок на улицах. Страна идиотов...
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я то думал что полицай отличается от бандита тем что действует по закону
а не типа оскорбился и начал женщину ломать
неважно что она говорила
на видео никаких действий требующих наручников она не совершала а тому мусорню нах с полиции
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Смотрите другое видео, может мнение поменяете...
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видел
барышня не делала действий требующих наручники
могли оштрафовать если материлась но нах было ломать точно как зеки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР расследует возможное превышение служебных полномочий патрульными во время конфликта на Бессарабке
 
 
 
 
 
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