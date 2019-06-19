 ГБР расследует возможное превышение служебных полномочий патрульными во время конфликта на Бессарабке

Как сообщают в пресс-службе ГБР, следователи открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции (ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), передает Цензор.НЕТ.
"Досудебное расследование начато по видеоматериалам, обнародованным в социальных сетях. Из распространенного видео видно, что работники полиции с применением силы задерживают женщину и мужчину, надевая на них наручники. Также, согласно сообщению в социальных сетях, несовершеннолетний ребенок задержанных из-за инцидента был вынужден провести несколько часов закрытом в автомобиле", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.
Муркам штраф.
Як правило це суто адміністративне порушення - якщо більше нічого не порушувати. Але бидло полізло з кулаками на поліцейського - а це вже набагато серйозніше правопорушення - за таке їх мали заарештувати, що й зробили.
Одесские
полицейские нашли
тело, вероятно пропавшей
ранее 11-летней Дарины
Лукьяненко в Одесской области
а не типа оскорбился и начал женщину ломать
неважно что она говорила
на видео никаких действий требующих наручников она не совершала а тому мусорню нах с полиции
барышня не делала действий требующих наручники
могли оштрафовать если материлась но нах было ломать точно как зеки