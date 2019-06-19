 Нидерланды совершили ряд дипломатических шагов по отношению к России из-за ее нежелания "адекватно отвечать на запросы", - Рютте о МН17

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство прибегает к таким шагам исключительно по просьбе Генеральной прокуратуры, чтобы не допустить роли политических мотивов: "Это не политический процесс".
Он не указал, о каких именно шагах идет речь. Правительство Нидерландов сообщило о своих действиях Палате представителей.
Прокуратура считает, что "российские власти адекватно не ответили на запросы о правовой помощи".
Ранее сегодня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.
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По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".
Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.
СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.
Но санкциями, похоже, не отделаются
То не хотіли звертати ніякої уваги на російські аргументи. А тут...
До чого бце?
тому послали рашиків на дідькову ковіньку, але дипломатично.
я вас прошу.
Как же уже задрала эта игра, когда все обо всем знают, но делают вид, что нет...
Возможно, даже если ВВХ будет захватывать Европу по кускам, уничтожая все на своем пути, но при этом исправно поставлять дешевый газ и нефть остальным - они и на это закроют глаза, что уж говорить о каком-то самолете...
Реванш починає зачистку.