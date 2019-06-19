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Все про:Нидерланды (815) Рютте Марк (55)

 Нидерланды совершили ряд дипломатических шагов по отношению к России из-за ее нежелания "адекватно отвечать на запросы", - Рютте о МН17

Нидерланды совершили ряд дипломатических шагов по отношению к России из-за ее нежелания сотрудничать по расследованию катастрофы рейса MH17.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство прибегает к таким шагам исключительно по просьбе Генеральной прокуратуры, чтобы не допустить роли политических мотивов: "Это не политический процесс".

Он не указал, о каких именно шагах идет речь. Правительство Нидерландов сообщило о своих действиях Палате представителей.

Прокуратура считает, что "российские власти адекватно не ответили на запросы о правовой помощи".

Ранее сегодня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование совместной следственной группы по MH17 четко указывает на то, кто совершил это преступление, - Климкин

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3133188
 
   
 Топ комментарии
 
рашка і адекватність ???
я вас прошу.
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Будет суд. В марте 2020. Пока расследование продолжается

Но санкциями, похоже, не отделаются
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А от них всерьёз ожидали явку с повинной?
Как же уже задрала эта игра, когда все обо всем знают, но делают вид, что нет...
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добре, шо би вони санкції на кацапів наклали), дійсні, а не те шо зараз! Нидерланды совершили ряд дипломатических шагов по отношению к России из-за ее нежелания "адекватно отвечать на запросы", - Рютте - Цензор.НЕТ 3467
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Будет суд. В марте 2020. Пока расследование продолжается

Но санкциями, похоже, не отделаются
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Хм.......
То не хотіли звертати ніякої уваги на російські аргументи. А тут...
До чого бце?
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на брехню не схотіли вестись.
тому послали рашиків на дідькову ковіньку, але дипломатично.
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рашка і адекватність ???
я вас прошу.
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вон уже *********** заявили, что считают обвинения безосновательными... всё как всегда.
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А от них всерьёз ожидали явку с повинной?
Как же уже задрала эта игра, когда все обо всем знают, но делают вид, что нет...
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позорные лицемеры и трусы! У них есть разведка,на белое -чёрное,как с войной-конфликт в Украине,с рашистским командованием убийцами из Бурятии и Дагестана ,чечни и тд и новейшие нескончаемое оружие
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Миром правят маньяки и торгаши. С маньяками все ясно, а у торгашей главное - личная выгода. А всякую справедливость и возмездие оставьте безнадежным романтикам.
Возможно, даже если ВВХ будет захватывать Европу по кускам, уничтожая все на своем пути, но при этом исправно поставлять дешевый газ и нефть остальным - они и на это закроют глаза, что уж говорить о каком-то самолете...
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https://youtu.be/sJfj9CWz2BY
Реванш починає зачистку.
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Думають , яким чином міжнародний терроризм перевести в уголовщину ? . Тоді все зрозуміло , раз політику виводять із справи ... .
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зато в нидерландах можно всякую шмаль свободно приобрести, в отличие от неньки
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При словах "совершили ряд дипломатических шагов" почему -то вспомнились реверансы шведского посла у трона Ивана Грозного из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
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расследование из ютуба! но не надо было светить номера ракеты, которая была направлена в киевский вощенный округ
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А КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВИ У НИДЕРЛАНДОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К РАШЕ? ЧТО ТО Я НЕ ПОНЯЛ ВООБЩЕ. Я ТАК ПОНЯЛ ВСЕ НАСРАТЬ НА ПОГИБШИХ ЛИШЬ БИ РАШКУ ОТБЕЛИТЬ? ИЛИ КАК? ТИПО ДАВАЙТЕ НАКАЖЕМ 4 ДОДИКОВ А БУК НАПИШЕМ ЧТО ИЗ ШАХТИ ВИКОПАЛИ! ****** ТОВАРИЩИ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНидерланды совершили ряд дипломатических шагов по отношению к России из-за ее нежелания "адекватно отвечать на запросы", - Рютте о МН17
 
 
 
 
 
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