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 Деятельность храма в помещениях ВР должна быть прекращена, - решение суда

Деятельность Свято-Владимирского храма Московского патриархата в помещениях Верховной Рады Украины должна быть прекращена.

К такому выводу пришел Окружной административный суд Киева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст постановления № 640/3130/19.

С иском обратился нардеп Виктор Романюк. Он подчеркивал незаконность работы храма Московского патриархата в помещениях парламента и бездеятельность аппарата ВР относительно закрытия культового заведения.

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Суд согласился с доводами истца частично. В частности, бездеятельность Аппарата Верховной Рады Украины по непрекращению деятельности Свято-Владимирского храма Московского патриархата признана противоправной. Теперь сотрудники Аппарата должны прекратить деятельность церкви, освободив кабинет, в котором она размещалась.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Отметим, что храм Московского патриархата в стенах Верховной Рады работает более 10 лет. Правового статуса он не имеет.

Источник: https://censor.net.ua/n3133187
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто у стінах ВР працює секта ФСБ. Так, зебіли?
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Секта ФСБ імені Суки православної ще при Петі там з'явилася.
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Читаючи,думаю,де на території Ради стоїть капітальна споруда церкви?А виявляється,що якесь технічне приміщення переобладнали під капличку.Чого така скромна назва «Храм»,давайте зразу Собор,Лавра москальського патріархату.
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итить вашу мать. лагопед Парубий принимает законы по языкам, тыкая пальцами себе в вшиванку, а за пузушой держит коравю гебню.
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а істий зебіл навіть не хоче зрозуміти, що Парубій може зробити лише те, що йому дозволяє Закон. І що він не може одноосібно скасувати ще давнішню постанову ВР про надання змоги Алєексієвому РПЦ мати капличку у ВР...
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когда нужно было Пете, Парубий протащил Луценко Генрпокурорм в обход всех законов.
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а в балагане черква не нужна, там всякие штуковины с рулетками и блэкджеком должны находиться
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