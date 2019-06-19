 Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского и выразил надежду, что президент станет независимым от олигарха

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
В ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената США "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебные действия России" во вторник, 18 июня, Волкер ответил на вопросы сенатора Роберта Менендеса о влиянии олигарха Коломойского на шестого президента Украины.
"Я знаю, что Зеленский пришел на должность на мощной антикоррупционной платформе, однако, есть предостережения относительно его связей с определенными украинскими олигархами..., в частности, Игорем Коломойским, которого подозревают в хищении денег из банка, совладельцем которого он был", - заявил Менедес.
Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским, выразив уверенность, что новый президент Украины должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.
"Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.
"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.
´´´´а не выполнит - пойдет вслед за Каломойским
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И других интересов у него нет.
Но вам, американцам, этого не понять.
А врать оно будет столько, сколько оно сможет.
"ааааа, все пропало, зеля не самостоятельный- сворачиваемся и валим, потому что непонятно что может выкинуть Коломойский"?
конечно же- он сказал обычными стандартными фразами- из которых зелюки уже лепят вЯликую пАбеду
жити по-новому 2.0
Какие хорошие концы бывают в сказке.
педро лезет в парламент с заднего входа
и ************ своему шакалью,
чтоб оно с голоду не набросилось на него
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Не произошло и не произойдёт. Уже спрашивайте. По полной программе.
Про це Курт Волкер повідомив у своєму Twitter. Зазначається, що цей візит передуватиме переговорам президентів України та США у Вашингтоні. "Я сподіваюсь, що зможу здійснити ще один візит в Україну впродовж кількох найближчих тижнів перед візитом (Зеленського, - ред.) до Білого дому", - повідомив Волкер.
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