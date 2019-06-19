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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1829) Коломойский (1076) Волкер Курт (443)

 Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского и выразил надежду, что президент станет независимым от олигарха

В Государственном департаменте США знают о существовании связей между президентом Украины Владимиром Зеленским с олигархом Игорем Коломойским. Однако, спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер рассчитывает, что Зеленскому удастся стать независимым от олигархов главой государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

В ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената США "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебные действия России" во вторник, 18 июня, Волкер ответил на вопросы сенатора Роберта Менендеса о влиянии олигарха Коломойского на шестого президента Украины.

Также читайте: Украина должна начать покупать оружие и военную технику у США, - Волкер

"Я знаю, что Зеленский пришел на должность на мощной антикоррупционной платформе, однако, есть предостережения относительно его связей с определенными украинскими олигархами..., в частности, Игорем Коломойским, которого подозревают в хищении денег из банка, совладельцем которого он был", - заявил Менедес.

Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским, выразив уверенность, что новый президент Украины должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю, - Волкер

"Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.

"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самое важное значение Минских соглашений в том, что РФ формально признает территориальную целостность Украины, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3133186
 
   
 Топ комментарии
 
В Государственном департаменте США знают о существовании связей между президентом Украины Владимиром Зеленским с олигархом Игорем Коломойским.

Вот сука. Та это ж просто порохобот какой-то. Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского и выразил надежду, что президент станет независимым от олигарха - Цензор.НЕТ 2875
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потому что "лолита" это была кацапская выдумка для дебилов которые потом проголосовали за вазелина
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теперь и в Сенате США все знают что Зе марионетка Коломойского... Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского и выразил надежду, что президент станет независимым от олигарха - Цензор.НЕТ 7402
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"Мы считаем, что он заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное"
´´´´а не выполнит - пойдет вслед за Каломойским Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского и выразил надежду, что президент станет независимым от олигарха - Цензор.НЕТ 2400
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"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.
...
"Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой"
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Даже в сенате США на другом конце света уже все в курсе на кого работает ЗЕкловун, и только 73% прямо тут в Украине уверены что они проголосовали именно за ЗЕкловуна , а не за его хозяина Бабломойского. Вот почему США живёт как США, а Украина как Украины. С такой критической массой ЗЕбилов каши не сваришь
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Вы надеетесь, что Зебил может стать независимым, а мы уверены на 10000000%, что оно пришло к власти только для того, чтобы помочь своему патрону и своему дебильному кварталу в бизнесе на *********.
И других интересов у него нет.
Но вам, американцам, этого не понять.
А врать оно будет столько, сколько оно сможет.
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Так его подельник по кварталу уже ныл что им языковые квоты мешают на Рашке бизнес вести и что нужно закон о языке менять. Щас как слугу Урода выберут в Раду уверен ЗЕсепары тут же начнут менять закон о языке, ессно в пользу руцького, бо бизнес у Шапито 95 страдает.
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ну а что он должен был по твоему говорить?

"ааааа, все пропало, зеля не самостоятельный- сворачиваемся и валим, потому что непонятно что может выкинуть Коломойский"?

конечно же- он сказал обычными стандартными фразами- из которых зелюки уже лепят вЯликую пАбеду Волкер розповів Сенату США про зв'язки Зеленського і Коломойського і висловив сподівання, що президент стане незалежним від олігарха - Цензор.НЕТ 9549
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Ща из будки выпустят экспертов. Волкер- ты лох, тебе сейчас железобетонно докажут всем известные ники, что так и есть. Они все расследовали, доказали и еще раз докажут, что ты как в воду глядел.
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Йшов би ти кацапе до дупи. Хоча, ти звідти і не вилазиш.
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Перевод с дипломатического: Зеленский - банальная марионетка, который управляется желающим еще поживиться вором-Коломойским. Марионетка с которой спросят. Сначала здесь, затем и там. В общем - везде. А это, кто бы что ни подумал, неприятно.
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Наглый поклеп. Они просто кофейок в Вене перед выборами в 2014 году пили. А Виталик Кличко тоже решил снять свою кандидатуру, бо... ну так захотел Виталик в общем.
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я так понял вы уже сами согласились с тем что зеля это просто копипаста пороха Волкер розповів Сенату США про зв'язки Зеленського і Коломойського і висловив сподівання, що президент стане незалежним від олігарха - Цензор.НЕТ 335
жити по-новому 2.0 Волкер розповів Сенату США про зв'язки Зеленського і Коломойського і висловив сподівання, що президент стане незалежним від олігарха - Цензор.НЕТ 335
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ФБР Фирташа или Коломойского в незаконном отмывании денег подозревает ?
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Зашибись...такого позора ещё не было, в сенате США обсуждают как один олигарх лохам подсунул свою марионетку и дёргает её за ниточки, и эта марионетка президент Украины. Дожили, Петя хоть сам по себе был, и сам себе хозяин, а тут откровенно подставное, зависимое и управляемое чучело, да ещё и тупое. Бедная Украина, зебилы доведут до Таёжного союза
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Та ну не, пацан зуб дал шо больше так не будет!
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Помниться Буратино тоже сбежал от Карабаса Барабаса, верней он его отпустил и даже дал 5 золотых, а Мальвина и Пьеро таки разорвали ту самую связь, т.е сбежали. И конец был какой хороший - умненький Буратино и его друзья получили новый театр, а Барабас остался ни с чем.
Какие хорошие концы бывают в сказке.
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но для этого надо быть хотя бы буратиной... зеля и на это не тянет
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Що цікаво: Волкер прямо натякує, що зебіл можк бути під впливом не лише одного бені. І що держдепу відомо набагато більше, ніж Волкер може собі дозволити відкрито (дипломат, все ж таки) розказати... І це означає, що "деолігархізація" у програмі зебіла - відверта брехня.
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Соєві солодкі мрії, а може десь щось.... Головне бруду підкинути, а там як бог пошле.
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зебіл неграмотний, читай інфу повністю.
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Чому сам не прочитаєш? Де там про інших олігархів? Петро сам олігарх, потрапив на пост Президента за підтримки Фірташа, забезпечив солодке життя і відсутність питань правоохоронноі системи до олігарха Ахмєтова, надавав преференціі олігарху Бахматюку. Але соєвій братіі це нецікаво. От зраду в словах Зе, чи в словах інших про ЗЕ або в будь-якій новині не пов'язаній з Зе вони будуть вишукувати. Шо поробиш - упорота 8% иліта...
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Проспись, а вранці прочитаєш. Може щось зрозумієш. А неграмотный з російської переводиться як неосвідчений, профффесссорр задрипаний...
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ти й тому то й зебіл, що неграмотний. Тобі навіть недоступний словник української мови.
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Никакой деолигархизации не будет. Она возможна в данных условиях только если стрелять и убивать, причём в больших количествах и не только олигархов. Сейчас по другому эту систему не сдвинуть никак. Эволюционным путём, по закону, с учётом ывропейских ценностей и рекомендаций Венецианской комиссии это ещё на 100 лет тягомотина будет.
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Частково згоден. Але олігархів в будь-якому випадку потрібно відсувати від впливу на процеси в державі (в першу чергу на політику та економіку). Нехай це буде і еволюційним шляхо, нехай і довго... А от не згоден з тим, щоб їх перестріляти... Якщо все ж таки вони вороги (штибу Медведчука) - то хоча би виперти з країни, як ото Фірташа...
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З краіни "виперли", але електроенергію на його заводік в Криму подають вже п'ять років. Це означає по шоколадному "нехай і довго".
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Тепер потрібно також нашому представнику в США "спрашивать" Трампа...
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Меркель офанарела просто.Смотрит на это недоразумение,как на червя какого-то.Стыдоба
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Додик , дурнее тебя на цензоре не сыскать.
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Почему в СНГ считают что в США мало что знают что у нас происходит? У них даже специальная служба есть государственная которая изучает и анализирует ситуацию в разных странах. По странам восточной европы есть отдельные люди, которые читают наши СМИ, мониторят соцсети. Даже в Твитере аккаунт ведут где разжёвывают для американцев наши новости.
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На самом деле это грустно, что так относятся к преЗЕденту нашей страны , но кто же ему виноват....надежда на их желание сделать из него человека, если уж выиграл выборы... Волкер розповів Сенату США про зв'язки Зеленського і Коломойського і висловив сподівання, що президент стане незалежним від олігарха - Цензор.НЕТ 3458
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Лучше б похвастался, как оно, изрядно откушав «Хванчкары», гьіцать на ломази гогона.
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Волкер был категорически против назначения Богдана. Зеленский не послушался. Вот теперь и выгребает. Волкер розповів Сенату США про зв'язки Зеленського і Коломойського і висловив сподівання, що президент стане незалежним від олігарха - Цензор.НЕТ 9824
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А 73% олигофренов в самой Украине продолжают визжать "вы-все-врете! Зе-новое-лицо!"
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порохосвинота громко визжит
педро лезет в парламент с заднего входа
и ************ своему шакалью,
чтоб оно с голоду не набросилось на него
...................
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Скавчит порохосвинота.
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Меня больше всего интересует вопрос : неужели же Беня не подстраховался от кидка со стороны гундявого? Как?? Думаю, плёночка есть. Для зебилов: сынуля Бенин после 10 с гаком жизни в США вернулся играть в баскетбол в БК Днепр - так по родине соскучился. Чует Беня ФБРских псов на хвосте, вот и решил страну на гопстоп взять, чтобы отсидеться.
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быть независимым от мозгов - це высшая ценность украины
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Это демонстративный потужный сигнал Коломойскому что Зеленский должен вести себя правильно. Иначе Бене будет плохо.
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Сколько ж это свин бабок на бигморды тратит.
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"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет".

Не произошло и не произойдёт. Уже спрашивайте. По полной программе. Волкер розповів Сенату США про зв'язки Зеленського і Коломойського і висловив сподівання, що президент стане незалежним від олігарха - Цензор.НЕТ 5591
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Спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер протягом найближчих тижнів має намір відвідати Київ. Про це він заявив під час виступу у комітеті із закордонних справ Сенату.
Про це Курт Волкер повідомив у своєму Twitter. Зазначається, що цей візит передуватиме переговорам президентів України та США у Вашингтоні. "Я сподіваюсь, що зможу здійснити ще один візит в Україну впродовж кількох найближчих тижнів перед візитом (Зеленського, - ред.) до Білого дому", - повідомив Волкер.
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Волкер розповів Сенату США про зв'язки Зеленського і Коломойського і висловив сподівання, що президент стане незалежним від олігарха - Цензор.НЕТ 3611Андрій Парубій‏Подлинная учетная запись @AndriyParubiy 21 мин.21 минуту назад
Чорний день.

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Нас переконують що в Україні «вітер змін»
Українці!
Хіба не чуєте сморід «русcкого духу»?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского и выразил надежду, что президент станет независимым от олигарха
 
 
 
 
 
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