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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1829) Коломойский (1078) Волкер Курт (443)

 Волкер: Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский

В Государственном департаменте США знают о существовании связей между президентом Украины Владимиром Зеленским с олигархом Игорем Коломойским. Однако, спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер рассчитывает, что Зеленскому удастся стать независимым от олигархов главой государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

В ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената США "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебные действия России" во вторник, 18 июня, Волкер ответил на вопросы сенатора Роберта Менендеса о влиянии олигарха Коломойского на шестого президента Украины.

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"Я знаю, что Зеленский пришел на должность на мощной антикоррупционной платформе, однако, есть предостережения относительно его связей с определенными украинскими олигархами..., в частности, Игорем Коломойским, которого подозревают в хищении денег из банка, совладельцем которого он был", - заявил Менедес.

Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским, выразив уверенность, что новый президент Украины должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия окончательно потеряла возможность вернуть Украину в империю, - Волкер

"Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.

"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133186
 
   
 Топ комментарии
 
В Государственном департаменте США знают о существовании связей между президентом Украины Владимиром Зеленским с олигархом Игорем Коломойским.

Вот сука. Та это ж просто порохобот какой-то. Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского и выразил надежду, что президент станет независимым от олигарха - Цензор.НЕТ 2875
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потому что "лолита" это была кацапская выдумка для дебилов которые потом проголосовали за вазелина
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теперь и в Сенате США все знают что Зе марионетка Коломойского... Волкер рассказал Сенату США о связях Зеленского и Коломойского и выразил надежду, что президент станет независимым от олигарха - Цензор.НЕТ 7402
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Поки що смердить, і потрібно визнати сильно, свиносоєвими....
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ЕвропоСсученые лают,

а караван идет.
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"Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.Источник: https://censor.net.ua/n3133186-------------------------41млн. каламойскава на рахунку ЗЄ в офшорах - не таємниця для ФБР.Тобто,якщо ЗЄ буде з каламойскім,то і на суді в США ЗЄ буде з каламойскім,або хай виконує ОБІЦЯНЕ.
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Ну зибилье , скажите что Волкер - свинарчук и все в сенате порохоботы - свинарчуки . Ну а зебил честный голобородько. Где все эти номерные уроды ?
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Зеленский - марионетка Коломойского
Вот что сказал Волкер
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Сомневаюсь что Волкер мог сказать эту тупость.
Или Волкер только что узнал большой секрет, телеканал Коломойского стал сотрудничать с продакшн-студией Зеленского с 2012 году?
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Пане президент, видайте Коломойского в руки американського слідства і знімете всі безпідставні підозри.
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Волкер сказал прямым текстом, что он держит яйца Зелёнского в своих руках.
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Волкер взагалі не тупий. Але не всі це однаково розуміють
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Однозначно гнать зеклоуна с его партией "Черт народа"
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Волкер не в курсе что Коломойский не олигарх, а бизнесмен, не то что ПО
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер: Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский
 
 
 
 
 
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