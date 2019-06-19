 Волкер: Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

В ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената США "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебные действия России" во вторник, 18 июня, Волкер ответил на вопросы сенатора Роберта Менендеса о влиянии олигарха Коломойского на шестого президента Украины.

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"Я знаю, что Зеленский пришел на должность на мощной антикоррупционной платформе, однако, есть предостережения относительно его связей с определенными украинскими олигархами..., в частности, Игорем Коломойским, которого подозревают в хищении денег из банка, совладельцем которого он был", - заявил Менедес.

Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским, выразив уверенность, что новый президент Украины должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.

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"Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.

"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.

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