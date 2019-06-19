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Все про:Одесса (5490) авиасообщение (450) лоукост (118) Ryanair (83)

 Лоукостер Ryanair начал полеты из Одессы в польский Краков

Сегодня Международный аэропорт "Одесса" принял первый рейс лоукостера Ryanair.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Лоукостер Ryanair начал полеты из Одессы в польский Краков 01

Boeing-737 прибыл в Одессу из Кракова в 12:10 по киевскому времени с более чем 90% загрузкой.

Теперь рейс "Одесса-Краков" будет выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Продолжительность полета составляет 1 час 45 минут.

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В честь открытия маршрута Ryanair объявила распродажу билетов из Одессы за €28,99 с сентября по ноябрь 2019 года. Билеты по такой цене будут доступны до 21 июня.

Напомним, Краков – первый из шести анонсированных авиакомпанией направлений для Одессы. С октября 2019 года в рамках зимнего расписания добавится Берлин (Германия), Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань (Польша).

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Источник: https://censor.net.ua/n3133181
 
 
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а где ублюдочный емельян? почему он не присутствовал , ведь это мыролюбная реформа № 6006 от свиновальцмана? или нет?
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Коли ти коментуєш- таке враження що у тебе повен рот свинячого лайна і ти його неквапно пережовуєш. Про євробляхи чому забув написати?
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Украинцы на самолётах летают, а российской нечисти жрать нечего.
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