 Украина приветствует выводы следственной группы по МН17, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Twitter администрации президента Украины.
"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, а и все, кто виновен в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", - говорится в сообщении.
протекают слова в Фейсбуке Трепла
а если и не Трепло, то трепаться мастак
***** от наказанья как всегда улизнул
Вот так
В докладе названны пешки, которые могут проходить в лучшем случае как свидетели.а Вот фамилии виновников которые были в Буке и Путина не названны
Всем, похоже, выгодно сделать вид, что такая машина как БУК может ездить где ему вздумается и когда вздумается и управлять им может любой бомж. Бомжа накажут - «справедливость» восторжествует и ничто не помешает дальше пилить какой-нибудь СП-2, СП-3.....СП-n.
Сами обломки успели побывать в рф прежде чем их отдали
И нашли всех завязанных исполнителей
А тут в центре собственной страны на Майдане при всех рычагах власти 5 лет убийц Небесной сотни не могут назвать
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Вирішуй свої проблеми - виконуй передвиборчі обіцянки.
А там розберуться без тебе.