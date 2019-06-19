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 Политика Украины
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 Украина приветствует выводы следственной группы по МН17, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что виновные в убийстве пассажиров рейса MH17 будут наказаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Twitter администрации президента Украины.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, а и все, кто виновен в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, - прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых в причастности к крушению МН17

Источник: https://censor.net.ua/n3133180
 
   
 Топ комментарии
 
А мне не нравится то, шо обвиняют во всем исполнителей низового звена, а заказчики( хуйло, шойга и прочая московитская мразь) даже не упоминаются.
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Чего там приветствовать? Главного виновного Путина который отправил БУК в Украину там нету. Путин главнокомандующий только по его прямому приказу российские военные и техника может быть отправленна воевать за границу.

В докладе названны пешки, которые могут проходить в лучшем случае как свидетели.а Вот фамилии виновников которые были в Буке и Путина не названны
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Европейские следователи смогли расследовать преступление совершенное с оккупированной территории, полностью зачищенное уже место обломков
Сами обломки успели побывать в рф прежде чем их отдали

И нашли всех завязанных исполнителей

А тут в центре собственной страны на Майдане при всех рычагах власти 5 лет убийц Небесной сотни не могут назвать
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Словно "мирро" протекает сквозь лапы попа
протекают слова в Фейсбуке Трепла
а если и не Трепло, то трепаться мастак
***** от наказанья как всегда улизнул
Вот так
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Чего там приветствовать? Главного виновного Путина который отправил БУК в Украину там нету. Путин главнокомандующий только по его прямому приказу российские военные и техника может быть отправленна воевать за границу.

В докладе названны пешки, которые могут проходить в лучшем случае как свидетели.а Вот фамилии виновников которые были в Буке и Путина не названны
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Это еще не финиш. Это - лишь старт, начало цепочки, которая будет тянуться дальше.
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А мне не нравится то, шо обвиняют во всем исполнителей низового звена, а заказчики( *****, шойга и прочая московитская мразь) даже не упоминаются.
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раз європейські слідчі не сказали і їх не назвали - то вони невинуваті. Пока.
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голландцы тоже люди и бабки на дурь нужны постоянно,а у Грязьпрома их навалом. суд будет но этими пешками все и ограничется. и волки целы и голландцы накурены
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не пиши чего не знаешь я там не видел ни одного наркота и ни одного гея на улице за три месяца, был один бомж и его знает весь район Если ты стоишь на учёте и приписан к аптеке, то там можешь получить сигарету бесплатно и пыхнуть в месте для курения. Также есть пару кафе где можно купить жинжик ( сигарета с марихуаной) за 1.20 евро. Все другие варианты под жёстким запретам.
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Никому это не нравится, но «жизнь такова, какова она есть и больше никакова.»

Всем, похоже, выгодно сделать вид, что такая машина как БУК может ездить где ему вздумается и когда вздумается и управлять им может любой бомж. Бомжа накажут - «справедливость» восторжествует и ничто не помешает дальше пилить какой-нибудь СП-2, СП-3.....СП-n.
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так шаломова ******** низя называть, онжыдеть.
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Тобто слова Зеленського нікого не звинувачують, а спрямовані лише на підтримку слідчої групи, яка розслідувала злочин щодо знищення рейсу МН 17. От би так Зеленському дотримуватися внутрішнього законодавства🤔
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Европейские следователи смогли расследовать преступление совершенное с оккупированной территории, полностью зачищенное уже место обломков
Сами обломки успели побывать в рф прежде чем их отдали

И нашли всех завязанных исполнителей

А тут в центре собственной страны на Майдане при всех рычагах власти 5 лет убийц Небесной сотни не могут назвать
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Потому, что главное в следствии - случайно не выйти на самого себя.
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Да роисе и пуйлу насрать на все эти бамажки евро-нытиков, в жопу себе засунут эти выводы потому что кроме военной силы мордору глубоко пох и игрушечные санкции и сбитые самолетики. Даже жопки засушенного таракана ни Трамп ни сопливый Евросоюз за сбитый кремлядями самолет не получат!
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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реально смерть александра македонского они бы расследовали быстрее, чем трагедию сбитого боинга. оно им так нужно, как кенгуру безрукавка.
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По российским законам ни один танк. тем более ракетная установка не может пересечь границу России без приказа Верховного главнокомандующего. Это просто невозможно от слова совсем. Надо понимать российскую систему управления. То есть вся эта масса оружия,тысячи единиц тяжелого вооружения могли попасть на территорию Украины только по приказу Путина. А то послушаешь западных юристов, то выходит, что ракетная установка перемещается через границу тогда, когда захочется ее экипажу. Нет именно Путин главный организатор этого страшного преступления.
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Шо, Зеля, уже все таки НЕ "ополченцы", а наконец-то - ТЕРРОРИСТЫ?
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Вова - не лізь в цю грязюку.
Вирішуй свої проблеми - виконуй передвиборчі обіцянки.
А там розберуться без тебе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина приветствует выводы следственной группы по МН17, - Зеленский
 
 
 
 
 
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