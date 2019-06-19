 Украина приветствует выводы следственной группы по МН17, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Twitter администрации президента Украины.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, а и все, кто виновен в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин", - говорится в сообщении.

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