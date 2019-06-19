 ЕС готов рассмотреть вариант непризнания паспортов, выданных РФ на Донбассе в нарушение минских соглашений, - DW

Такое намерение в среду, 19 июня, подтвердил DW чиновник ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Согласно проекту коммюнике саммита, который есть в распоряжении DW, главы государств и правительств планируют в четверг выразить "крайнее беспокойство" по поводу упрощенной выдачи Россией своих паспортов гражданам Украины из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которая противоречит "духу и целям" минских соглашений. "ЕС готов рассмотреть вариант непризнания паспортов, выданных в нарушение минских соглашений", - добавил источник DW. На прошлой неделе Москва уже начала выдавать такие паспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео и Могерини обсудили вопросы безопасности и обороны в Европе, а также Украину, Молдову и РФ

Планируется, что перед этим канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют своих коллег в ЕС о переговорах в "нормандском формате" и состоянии имплементации минских соглашений. "На основе этого должно быть принято политическое решение об очередном продлении санкций", - отметил чиновник ЕС и уточнил, что планируется их продлить, как и всегда, на полгода. Впоследствии формально утвердить это должен будет Совет ЕС.

Кроме того, на саммите Евросоюза должны призвать Россию освободить 24 украинских моряков, захваченных в конце ноября 2018 года неподалеку от Керченского пролива. Также, по словам собеседника издания, главы государств и правительств вспомнят, что почти пять лет назад над Донбассом был сбит Boeing 777 рейса MH17.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза в саммитеа в Брюсселе 20-21 июня рассмотрят продление экономических санкций против РФ.

Также читайте: Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, - Меркель

Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

В Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Также читайте: Украина и мир не признают российские паспорта жителей оккупированного Донбасса, - МИД

Российские паспорта по упрощенной программе получила 14 июня в Ростовской области первая группа жителей временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.