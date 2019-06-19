 Один наш воин погиб, один получил ранение. Враг нарушил перемирие 4 раза с начала суток 19 июня, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
На вечернем брифинге была озвучена такая информация: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, из них:
вблизи населенного пункта Новотроицкое, от направления Докучаевска - из гранатометов различных систем;
В районе Лебединского, от направлениянаселенного пункта Саханка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Марьинка, от направления Луганска - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Новозвановки, от направления Калиновое - из автоматических гранатометов.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".