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 Прокуратура АРК начала производство по факту обысков у крымских татар 19 июня

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища в ходе незаконных обысков в домах крымских татар.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу прокуратуры АРК.

"Сегодня, 19 июня 2019 года, по предварительной информации, представители оккупационных правоохранительных органов на временно оккупированной территории полуострова проводят обыски в двух домовладениях крымских татар в Белогорском районе АР Крым. В связи с этим, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища в ходе проведения данных незаконных обысков (ч. 2 чт. 162 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Прокуратура АРК начала производство по факту обысков у крымских татар 19 июня 01

Напомним, 19 июня в поселке Сары-Су в Белогорском районе оккупированного Крыма прошли обыски в двух домовладениях крымских татар.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал власти Украины созвать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в оккупированном Крыму, где продолжаются репрессии против крымских татар.

Источник: https://censor.net.ua/n3133172
 
 
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Очень нужное дело, перспективное. Работников 30 до пенсии займет.
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