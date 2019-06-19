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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1777) Олифер (211) Трехсторонняя контактная группа (112)

 После переговоров в Минске началась подготовка к "хлебному перемирию" на Донбассе, - Олифер

По итогам заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 19 июня в Минске подгруппе по безопасности поручили проработать подготовку "хлебного перемирия" на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке Дарка Олифер - пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы.

Она отметила: "По итогам сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы. Выполнение блока вопросов по безопасности является точкой отсчета для имплементации Минских соглашений.

Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако, обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе. Подгруппе в сфере безопасности поручено проработать подготовку к т.н. "хлебному перемирию". В этих условиях СММ ОБСЕ должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО

В рамках заседания ТКГ украинская сторона проинформировала участников встречи о своих дальнейших шагах по противоминной деятельности. Так, на прошлой неделе в Мариуполе был открыт Центр разминирования ГСЧС Украины. В условиях, когда только на пидкронтрольний Украины территории Донбасса заминировано 7 тыс. кв. км., работа такого центра является сверхважной.

Гуманитарная подгруппа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц, эта работа продолжается. Стороны обсудили участие Международного Комитета Красного Креста в поиске пропавших без вести.

Социально-экономическая подгруппа обсудила инфраструктурные вопросы, в частности, обеспечение стабильного водоснабжения мирных жителей Донбасса.

Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ 5 июня будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности, - пресс-секретарь Кучмы Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3133171
 
   
 Топ комментарии
 
Дежаву После переговоров в Минске началась подготовка к "хлебному перемирию" на Донбассе, - Олифер - Цензор.НЕТ 3423
Зелебоби аплодуватимуть мудрому рішенню ЗЕ, бо тож не Петя.
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Танець "перемир'я" на граблях - найдовший танець українського політикуму, без перерв продовжується вже шостий рік..
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А за убитых в прошлое перемирие кто нибудь ответит? Кто вообще поручитель в етих перемириях? Когда уже закончится етот цирк с поездками в минск и когда поменяют место переговоров? Или 6 лет не хватило чтобы понять что ето полный бесполезняк?
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Ща начнется про капитуляцию. Когда петя 19 раз объявлял - не капитуляция, а хитрый план.
Но когда Зеленский 1 раз объявит, то все - зраднык, капитулянт, продав Украину путину.
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Будьте уважні шановні зебіли. Ваша аллюзия работает в две сторони)
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А рашка агрессор в курсе перемирия?
Или как обычно - односторонне!
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надо прекратить практиковать эти перемирия для одной стороны. Придумайте что то новое и действующее
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зачем эти тупые перемирия? если их 100500 раз нарушают рашисты? или петькиного опыта "перемирий" мало? надо самим попробовать?
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Запад хочет заморозить конфликт .Идёт обычный циничный ТОРГ между Западом и х.йлом о будущем нашей страны . Чтобы не быть оъектом торга нужно иметь собственную сильную экономику , сплочённый ,зажиточный , вооружённый народ и ядрёную бонбу . в противном случае нас будут просто ДЕЛИТЬ.Они пока просто не сошлись в цене вопроса и в том месте где , как и на сколько частей делить .Поэтому и происходят эти странные вещи
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наша пісня гарна й нова- починаймо її знову! знов за рибу гроші!
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Іде по слідам лавочника. Так навіщо міняли шило на мило?
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бо треба ж на собі перевірити що то всьо- лайно собаче,а не перемир'я..
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Дежаву После переговоров в Минске началась подготовка к "хлебному перемирию" на Донбассе, - Олифер - Цензор.НЕТ 3423
Зелебоби аплодуватимуть мудрому рішенню ЗЕ, бо тож не Петя.
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а землеробы входят в ассоциацию владельцев шпал под рельсами или сборщиков металлолома? или у них отдельная ассоциация?
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Так шо, ваЗЕлин тоже оказался "мыролюбной национальности"?
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есть первые признаки. и это очень плохо. в первую очередь для него. Как только начнет он мыролюбствовать и по реформаторски залазить в карманы к нам так сразу и отправится в землю обетованную.
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Это было понятно еще полгода назад. Произошел банальный передел. Старую шайку сменила новая. И пока неизвестно одно - какая из них окажется хуже.
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может и так. но у меня есть оправдание , я не голосовал за штейна. и не являюсь его адептом.
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Ось, навіть і ви вже визнаєте, що в Зе' - мудрі рішення
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кто такой этот олифер? кто он такой чтобы опять продолжать мыролюбие и реформизм свиней?
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Такое ощущение что ниже заголовка кроме меня никто не читает
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Комментарий над Вашим это подтверждает. Товарищ даже на фото не глянул...
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так все пятый год читают про школьные, яблочные, пасхальные и рождественские перемирия. день Суркова, все одно и то же
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Танець "перемир'я" на граблях - найдовший танець українського політикуму, без перерв продовжується вже шостий рік..
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Бо так хочуть нашi друзi на заходi...Iм потрiбний сп-2 , торгiвля з рф та росiйськi великонацисти в ПАСЕ. Це усе вiд безвихiностi
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В принципе, если назвать измену Родине "имплементацией", то прокатит. " Я не предатель. я имплементатор".
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видимо зеля согласился на снятие блокады, дать особый статус и амнистию сепарам, без отведения у передачи контроля над границей. за это ему и перемирие могут сделать пока будет это продвигать.
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В этих условиях СММ ОБСЕ должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандата.Источник: https://censor.net.ua/n3133171
а что это правда? Они не полностью оккупированную часть контролируют, а теперь что
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А за убитых в прошлое перемирие кто нибудь ответит? Кто вообще поручитель в етих перемириях? Когда уже закончится етот цирк с поездками в минск и когда поменяют место переговоров? Или 6 лет не хватило чтобы понять что ето полный бесполезняк?
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Хлебное, масляное, мясное, икорное...
Какое следующее? Сколько можно ставать на одни и теже грабли?
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это не грабли, это мыролюбство и свинореформизм.
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Домовлятись можно і потрібно, незважаючи на те, що з Московією домовлятись неможливо, і це перемир'я протримається від сили пару-трійку годин - просто ОБСЄ повинно вчергове фіксувати хто це перемир'я порушив. Буде ще один аркуш у справі в Гаазі.
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какой шыкаладный бред у тебя. это отравление гмо соей?
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а после хлебного нужно будет объявить самогонное перемирие, бо пшеницю вже зибралы треба святкувати После переговоров в Минске началась подготовка к "хлебному перемирию" на Донбассе, - Олифер - Цензор.НЕТ 6448
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле переговоров в Минске началась подготовка к "хлебному перемирию" на Донбассе, - Олифер
 
 
 
 
 
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