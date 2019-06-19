 МИД России вступился за Гиркина и его подельников: "Абсолютно голословные обвинения"

Речь об этом идет в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Так, российские дипломаты заявили, что озвученные Совместной следственной группой заявления "не могут вызвать ничего, кроме сожаления".
"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", - утверждают в МИД РФ.
По мнению Лаврова и его подчиненных, "в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений".
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Российские дипломаты считают, что Совместная следственная группа основывается на сомнительных источниках информации и игнорирует данные, предоставленные российской стороной.
"Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства", - сказано в сообщении.
Ранее сегодня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.
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По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".
Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.
СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.
интересно они хоть де то есть?
а то вонь от них есть, а самих нигде нет...
- Бачиш кацапа?
- Та вже ж бачу!
- А його нєтуті.
причем там Россия? Разве что в качестве обвиняемого и подследственного. И это где такое - чтобы обвиняемый или подследственный обязательно был участником расследования?
но в случае кацапов не работает ничего - ни логика, ни порядочность ни совесть.
у них осталась только тупая сволочность - и чем дальше тем сволочнее... )))
- Нет, ваша честь!
- Ну, на нет и суда нет...
Не лише військових.
Все як було.
Висадка десанта НАТО на Кузнецком мосту?
Прівєт Матіусу Русту
АОблигация.)
Но ещё больше возмутило представление прокуратуры Нидерландов, или по крайней мере изложение в новостях на СВС в Канаде: дескать обвинены трое россиян и один украинец. Из сообщения следует что паРаша и Украна чуть не не сообща сбивали самолёт. Ни слова не было сказано о том, что этот "украинец" был пророссийским боевиком, воевавшим против Украины. Вот такой "украинец" и такое изложение сути дела на Западе...
Тєм болєє русскій.
Оні ж счітают, что убівают «во спасєніє», а к міру «прінуждают»...
Такой вот народєц...
Спіт спкойно, в хоккєй іграєт...
Кацапские епанашки делают вид, что не знают международных правил расследования авиакатастроф.
МН-17 упал на территории Украины - а это значит, что Украина имеет полное право принимать участие в расследовании.
Нидерланды, Великобритания, США, Малайзия и Австралия имеют право принимать участие в расследовании как государства, граждане которых погибли, как государства регистрации авиакомпании, компании-производителя самолета и тд.
На каких основаниях членом ССГИ долна быть Рашка? Как главный подозреваемый? С каких пор подозреваемых включают в следственную комиссию только на основании того, что они подозреваемые??
Рашка во время смоленской авиакатастрофы вообще никого поначалу не допустила к расследованию - в то время как Украина добровольно передала право на расследование Нидерландам.
" предоставив ей возможность подделывать доказательства"
Проговорились кацапы, зачем они хотели принять участие в расследовании.
Michael Avrinsky @gsl2k10 5 ч.5 часов назад
Ну то есть Гиркина всё это время берегли как консерву как раз для этого суда
1. Гиркин должен быть арестован на основании УК РФ Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Она гласит:
"2. Участие... на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на сс братской Украиной это же совсем не в интересах и не в целях РФ. Да, наш братский народ и миролюбивый сосед? Или наш младший братец тут замешан? Даже не могу в такое поверить. Так что Гиркина и компанию точно арестуют.
2. Выяснить кто и как украл ваш БУК и повез его против интересов РФ и лично Путина в Украину, захватив в заложники экипаж и команду наводчиков, заставив их под страхом смерти выполнять преступные задания злодеев. Заодно арестовать и посадить всех ГАИшников, котрые этот БУК пропустили и погранцов тоже.
3. Выдать Гиркина и всю его компанию, чтобы этой мерзости, подставившей миролюбивую РФ, у вас и духа не было. Этим вы от них откреститесь.
4. Закрыть на замок участок границы между Донбассом и РФ, чтобы злодеи еще один БУК или чего похуже не украли и туда не провезли.