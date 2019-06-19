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 МИД России вступился за Гиркина и его подельников: "Абсолютно голословные обвинения"

Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что заявления Совместной следственной группы о причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17 направлены на дискредитацию РФ.

Речь об этом идет в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, российские дипломаты заявили, что озвученные Совместной следственной группой заявления "не могут вызвать ничего, кроме сожаления".

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", - утверждают в МИД РФ.

По мнению Лаврова и его подчиненных, "в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений".

Читайте на Цензор.НЕТ: Представитель ССГ Паулиссен заявил, что РФ прислала недостаточно информации о сбившем рейс МН17 "Буке" и ракете

Российские дипломаты считают, что Совместная следственная группа основывается на сомнительных источниках информации и игнорирует данные, предоставленные российской стороной.

"Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование совместной следственной группы по MH17 четко указывает на то, кто совершил это преступление, - Климкин

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3133169
 
 
 Топ комментарии
 
мид росии такие же преступники, как и названные головорезы.
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и опять их нет...
интересно они хоть де то есть?
а то вонь от них есть, а самих нигде нет...
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Невиноватые мы, МОКШАНЕ. ОН САМ на ракету напоролся.
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КАК БУДТО ПРИ ПУТИНЕ МОГУТ СКАЗАТЬ ЧТО ТО ИНОЕ...смешно и удивительно...
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Ранее бытовала пословица:"Наглость это второе счастье".Это про Россию.
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и опять их нет...
интересно они хоть де то есть?
а то вонь от них есть, а самих нигде нет...
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Якийсь "reverse groundsquirrel" (суслік навпаки):

- Бачиш кацапа?
- Та вже ж бачу!
- А його нєтуті.
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странные ребята. Обиделись что их не взяли в следственную комиссию. В качестве кого? Самолет не был российским. Российских граждан на борту не было. Самолет сбит на Украиной.

причем там Россия? Разве что в качестве обвиняемого и подследственного. И это где такое - чтобы обвиняемый или подследственный обязательно был участником расследования?
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ето ясно любому человеку у которого нормально с логикой.
но в случае кацапов не работает ничего - ни логика, ни порядочность ни совесть.
у них осталась только тупая сволочность - и чем дальше тем сволочнее... )))
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действительно, гражданин росии Гиркин (он же Стрелков, или наоборот) "министр обороны" "ДНР" ни при чем к "сбитой птичке"
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- Вы признаёте себя виновным?
- Нет, ваша честь!
- Ну, на нет и суда нет...
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мид росии такие же преступники, как и названные головорезы.
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До речі, міністра закордонних справ Німеччини здається також в Нюрберзі ПОВІШАЛИ?
Не лише військових.
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В любом деле, самое главное - Конечный Результат....
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С такими ссыкливыми обвинителями, похоже, этому говну нечего бояться...
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Тем,кто весь в дерьме,лучше помолчать
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Кацапьё лживое по другому и не могло отреагировать ..
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Пу за всех ответит, всеравно он в рай собрался.
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Він скоріше їх всих у рай відправить.
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Этот епнутый поц один в рай не хочет - он пол-планеты с собой желает захватить...
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Те ж саме русскіє казали і про секретні домовленості між Сраліним і Гітлєром.
Все як було.
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Даже на сьезде КПСС, где секретарь компартии Литвы зачитал текст пакта Молотова -Риббентропа, оригинал которого был найден в архивах Германии с чернильными подписями и печатями и возразить было нечего, делегаты от компартии РСФСР (России) вопили не голосовать за признание этого документа. Таково лицо этих жителей лесов и бескрайних болот - хвосты отвалились. но людьми они еще не стали.
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Какое неожиданное утверждение. Какой нестандартный ход.
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Ваши конкрєтниє прєдложєнія?
Висадка десанта НАТО на Кузнецком мосту?
Прівєт Матіусу Русту
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Кацапня ще хоч пам'ятає ту кількість версій знищення МН17 , котру вони самі і висували?
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- Наговариваете Вы на нашу семью, Глеб Егорович...грех это ! ( Манька АОблигация.)
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обоссаный мокшанец с мордой в шоколаде истошно орет, что ничего не трогал: " какие ваши доказательства, я ничего не вижу!"
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А шоколад надо понимать, натуральний «Рошен», а нє соєвая говноподєлка «Ейнемь-Бабаєвскій»?
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😀 Ні, таки не "Рошен". "Рошеном" "брєзгуют" православниє, бо той гроші на ВСУ виділяє
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Касабам хоть с#цы в глаза, у них один ответ - "эта ни мы!" Я бы даже секунды не потратил слушая их заранее известный бред об их перманентной невиновности ни в чём. А уж тем более не стал бы так детально перепечатывать их бред, как это сделано в этой публикации.
Но ещё больше возмутило представление прокуратуры Нидерландов, или по крайней мере изложение в новостях на СВС в Канаде: дескать обвинены трое россиян и один украинец. Из сообщения следует что паРаша и Украна чуть не не сообща сбивали самолёт. Ни слова не было сказано о том, что этот "украинец" был пророссийским боевиком, воевавшим против Украины. Вот такой "украинец" и такое изложение сути дела на Западе...
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А гдє Ви відєлі, что б убійца крічал : «Ето я убіл !»
Тєм болєє русскій.
Оні ж счітают, что убівают «во спасєніє», а к міру «прінуждают»...
Такой вот народєц...
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А фулі тєм 293 убітим...80 дєтєй...
Спіт спкойно, в хоккєй іграєт...
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плохой знак для гнилодыркина. теперь его точно гэбнявая русня кончит. видать пришло и его время кормить червей на мордовских болотах или мокшанских топях.
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Жилина мокнули не обсуждая,а у Гиркина друзья даже в Киеве..!
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"Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГИ"

Кацапские епанашки делают вид, что не знают международных правил расследования авиакатастроф.
МН-17 упал на территории Украины - а это значит, что Украина имеет полное право принимать участие в расследовании.
Нидерланды, Великобритания, США, Малайзия и Австралия имеют право принимать участие в расследовании как государства, граждане которых погибли, как государства регистрации авиакомпании, компании-производителя самолета и тд.
На каких основаниях членом ССГИ долна быть Рашка? Как главный подозреваемый? С каких пор подозреваемых включают в следственную комиссию только на основании того, что они подозреваемые??

Рашка во время смоленской авиакатастрофы вообще никого поначалу не допустила к расследованию - в то время как Украина добровольно передала право на расследование Нидерландам.

" предоставив ей возможность подделывать доказательства"

Проговорились кацапы, зачем они хотели принять участие в расследовании.
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Таня, у тебя типично русская фамилия, судьа будет такой же.
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Хер ти вгадав , тупий троль .... Прутня тобі в дупу .
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Слышь, ольгинский, а чё ты тут взял женское погоняло? Или работаешь под многими именами и фантазии иссякают?
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А интересуюсь знать, сей херкин в лифтами часом не пользуется? Или к примеру во всяких там "Ветерках" не зависает? Того гляди и на концерт кабздона может отправиться.
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почему гиркинду разрешали гавкать и никто его не трогал...видать пойдет паровозиком по делу. "Абсолютно голословные обвинения", - МИД России вступился за Гиркина и его подельников - Цензор.НЕТ 9974

Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 5 ч.5 часов назад

Ну то есть Гиркина всё это время берегли как консерву как раз для этого суда
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и шо?в гааге пыток не применяют...уговорили посидеть в комфорте за все кооперативное "озеро" "Абсолютно голословные обвинения", - МИД России вступился за Гиркина и его подельников - Цензор.НЕТ 3368
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Это какая то гнусная русафобия! Какой то оголтелый всемирный заговор против масковии! Доколе!?!? Ихтамнебыло! Парадокс в другом, их нигде нет, а смердит ими из каждой щели.
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5 лет храню этот скрин, кторый касабы сразу удили. Ждал этого случая.

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миротворцы оон - на границе с рф и не нужно никаких оправдательных речей
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И каждому 80 летнему дедке по 20 летней девке ! И пеенсию 2000 тыс долларов . Американских! И не нужно никаких оправдательных речей . Выдали и всё "Абсолютно голослівні обвинувачення", - МЗС Росії заступився за Гіркіна і його поплічників - Цензор.НЕТ 1045
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"я не я и хата не моя" - вполне ожидаемая реакция запоребрика.
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Специально для русских и на русском. Если вы тут не при делах, то действия должны быть такими, как минимум:
1. Гиркин должен быть арестован на основании УК РФ Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Она гласит:
"2. Участие... на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на сс братской Украиной это же совсем не в интересах и не в целях РФ. Да, наш братский народ и миролюбивый сосед? Или наш младший братец тут замешан? Даже не могу в такое поверить. Так что Гиркина и компанию точно арестуют.
2. Выяснить кто и как украл ваш БУК и повез его против интересов РФ и лично Путина в Украину, захватив в заложники экипаж и команду наводчиков, заставив их под страхом смерти выполнять преступные задания злодеев. Заодно арестовать и посадить всех ГАИшников, котрые этот БУК пропустили и погранцов тоже.
3. Выдать Гиркина и всю его компанию, чтобы этой мерзости, подставившей миролюбивую РФ, у вас и духа не было. Этим вы от них откреститесь.
4. Закрыть на замок участок границы между Донбассом и РФ, чтобы злодеи еще один БУК или чего похуже не украли и туда не провезли.
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они наверное думали что им ВВх предъявят, ан нет, Х#йло - неуиновен и готовится в рай.
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-"Это не я! Я тут ни при чём!", неистово орал Чикатилло перерезая горло очередной жертве
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Война - это мир!, чёрное - это белое!, ложь - это правда!.... (московия)
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да вся их риторика рассчитана на стадо мордорское.Лохам все посвистит.
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на воре шапка уже не горит, янукодла шапку украл "Абсолютно голослівні обвинувачення", - МЗС Росії заступився за Гіркіна і його поплічників - Цензор.НЕТ 6239
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД России вступился за Гиркина и его подельников: "Абсолютно голословные обвинения"
 
 
 
 
 
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