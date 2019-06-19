 МИД России вступился за Гиркина и его подельников: "Абсолютно голословные обвинения"

Речь об этом идет в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, российские дипломаты заявили, что озвученные Совместной следственной группой заявления "не могут вызвать ничего, кроме сожаления".

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", - утверждают в МИД РФ.

По мнению Лаврова и его подчиненных, "в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений".

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Российские дипломаты считают, что Совместная следственная группа основывается на сомнительных источниках информации и игнорирует данные, предоставленные российской стороной.

"Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

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По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.