 "Возвращение украинских активов в украинское правовое поле", - Кучма на заседании ТКГ назвал условие снятия блокады ОРДЛО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарья Олифер, информирует Цензор.НЕТ.
"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", - отметил Кучма.
Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования.
Или про какое правовое поле от трындит ?
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ
https://youtu.be/xR2aWi1zvMM
Потом твой доброжелатель настойчиво потребовал вылить под корень дерева кислоты или спилить его ночью.
Дерева больше нет.
Как ты на месте кучмы предлагаешь вернуть ситуацию ?
Лично я не понимаю, что этот старый маразматик хочет
Нечуй Левицький
Після його зустрічі з Макроном чомусь подумалось, що якби воно було розумним, то не лізло у цю справу. Бо президенська справа не легка і це не по фонтанам бігать .
Жалюгідний виступ! Навіть прочитати з папірця, як слід не міг. "Голосування Франції" замість "головування". Я відвик, що президент України на прес-конференціях читає з папірця...
А при відповіді на питання взагалі шкода перекладачів та міжнародню спільноту, яка мусила те аналізувати: "Найближчим чином"; "Немає ніяких кроків повернення в ПАРЄ" замість "ніяких підстав". Якщо говорити щиро, то стрибати по фонтанах у нього виходить краще, ніж читати готову написану промову.
І про «бренди» від ЗЕ. Бренд - це торгівельна марка, використовується для позначення товару. Називати цим словом українських жінок є відвертою образою всіх українців. Може людина з іншими жінками не спілкувалася ніколи, а тільки з брендованими... Ну, але якщо для ЗЕ, Україна - акторка порнофільму, то чому тоді українки - не бренд?
І як завжди у нього з мімікою явні проблеми ..."(с)
И если раньше это была торговля на крови... и урапатриоты бились по этому поводу в истерике....то теперь это все так как надо....
"Семенченки, Лещенки и прочие Парасюки" будут ждать, пока торговля возобновится?
ну шо,зелебенцы,побороли борыг?или побороли того,кто борыг удалил от принятия решений?
Но после убийства Тимчука, настоящие активисты должны выйти из правового поля и отомстить врагам за все 5 лет войны. Или украинцы не козацького роду?