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 Развод сил у Станицы Луганской не состоялся из-за нарушений режима прекращения огня, – Сайдик

Стороны конфликта в Украине не смогли развести силы у Станицы Луганской из-за нарушений режима прекращения огня, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Что касается разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, намерение начать его, высказанное в Минске две недели назад, пока не было выполнено. Причиной тому стали нарушения режима прекращения огня", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что нарушения режима прекращения огня появились после того, как стороны высказали свое намерение. "До того нарушений режима прекращения огня довольно долго не было", - сказал спецпредставитель.

"У меня есть ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств у Станицы Луганской, и я надеюсь, что оно состоится, но точную дату сегодня предсказать не могу", - добавил Сайдик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133162
 
 
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что за …..вчера погиб герой, а они пишут, что давно не стреляют, тишина.А раненные тогда от куда?
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А чого їх саме там хочуть розвести??? Кругом розводять всіх, а там не розводяться, в чому шняга???
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Кого вы, вы бл@дь, и куда собираетесь разводить?😡 Тут только может быть отвод российских войск и коллаборантов за пределы территории Украины. И больше никаких других решений - есть территория Украины, которая заканчивается на государственной границе. Все остальное - нарушение территориальной целостности Украины и должно пресекаться любыми средствами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазвод сил у Станицы Луганской не состоялся из-за нарушений режима прекращения огня, – Сайдик
 
 
 
 
 
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