 Суд вернул иск о запрете проведения "Киевпрайда"

Исковое заявление было возвращено в связи с несоблюдением им требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.
Согласно КАСУ, возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.
Отметим, что истец просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по несовершению действия на запрет проведения 23 июня Марша равенства "Киевпрайд" и просил суд вынести решение о запрете его проведения.
Напомним, марш равенства, организованный ЛГБТ-инициативой "Киевпрайд" (KyivPride), пройдет в Киеве в воскресенье, 23 июня.
1. Иск у нас уже готов. Подаем. Отстаиваем позицию и побеждаем.
2. Кто как голосовал?
Против: Самопомич в полном составе (11 из 11 присутствующих), Ирина Цветкова из БПП и я.
Не голосовали, но были в зале: Александр Давтян и Сергей Куценко - БПП.
За: Игорь Романенко из БПП, 2 из 2 присутствующих депутатов "Нашего края" и Блок оппозиционного ведра имени Геннадия Кернеса в полном составе.
3. Выступал Мураев. Скучный он какой-то, честно говоря. По сравнению с ним, Михаил Добкин - живчик и Цицерон. Мураева заклинило на неонацистах и фашистах. С каких это пор те, кто говорит о том, что подвергать тысячи людей ядерным испытаниям - это преступление, стали фашистами - тот еще вопрос!
4. Геннадий Кернес показал себя как еще тот историк. Пару раз назвал Жукова Константином. Сказал, что Жуков командовал фронтом при освобождении Харькова, хотя на самом деле - нет. Ну и еще наговорил много исторических несуразиц.
5. А еще Геннадий Кернес сегодня открыто "бортанул" Владимира Зеленского. Президент говорил, что необходимо "чёткое общественное обсуждение" и что, мэр не должен занимать одну из сторон. А Геннадий сделал всё с точностью до наоборот. Никакого обсуждения не было. Кернес тупо продавливал свою позицию, прикрываясь своей должностью и харьковчанами заодно. Ну что же, Владимир Александрович, теперь условный "мяч" на Вашей стороне. Стоит напоминать, чем для Петра Порошенко закончилось заигрывание с местными царьками типа Кернеса и Труханова??? Отож...
И последнее. Под шумок истории с Жуковым Кернес пропихнул тему о том, что город Харьков возьмёт в долг миллиард, который почти полностью пойдёт на новый зоопарк. Не на гнилые трубы. Не на качественные дороги. Не на новые школы и современные больницы, а слонам, жирафам и прочим гепардам. Миллиард. Денег, которых у города нет. Но которые в мечтах Геннадия и Ко уже успешно освоены.
Они против)))
Так пускай организуют свой парад...с Мосей во главе