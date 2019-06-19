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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17610) марш (514) ЛГБТ-сообщество (225)

 Суд вернул иск о запрете проведения "Киевпрайда"

Окружной административный суд города Киева, рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "Киевпрайд", постановил - вернуть его истцу.

Исковое заявление было возвращено в связи с несоблюдением им требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

Согласно КАСУ, возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

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Отметим, что истец просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по несовершению действия на запрет проведения 23 июня Марша равенства "Киевпрайд" и просил суд вынести решение о запрете его проведения.

Напомним, марш равенства, организованный ЛГБТ-инициативой "Киевпрайд" (KyivPride), пройдет в Киеве в воскресенье, 23 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3133160
 
 
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По Жукову
1. Иск у нас уже готов. Подаем. Отстаиваем позицию и побеждаем.
2. Кто как голосовал?
Против: Самопомич в полном составе (11 из 11 присутствующих), Ирина Цветкова из БПП и я.
Не голосовали, но были в зале: Александр Давтян и Сергей Куценко - БПП.
За: Игорь Романенко из БПП, 2 из 2 присутствующих депутатов "Нашего края" и Блок оппозиционного ведра имени Геннадия Кернеса в полном составе.
3. Выступал Мураев. Скучный он какой-то, честно говоря. По сравнению с ним, Михаил Добкин - живчик и Цицерон. Мураева заклинило на неонацистах и фашистах. С каких это пор те, кто говорит о том, что подвергать тысячи людей ядерным испытаниям - это преступление, стали фашистами - тот еще вопрос!
4. Геннадий Кернес показал себя как еще тот историк. Пару раз назвал Жукова Константином. Сказал, что Жуков командовал фронтом при освобождении Харькова, хотя на самом деле - нет. Ну и еще наговорил много исторических несуразиц.
5. А еще Геннадий Кернес сегодня открыто "бортанул" Владимира Зеленского. Президент говорил, что необходимо "чёткое общественное обсуждение" и что, мэр не должен занимать одну из сторон. А Геннадий сделал всё с точностью до наоборот. Никакого обсуждения не было. Кернес тупо продавливал свою позицию, прикрываясь своей должностью и харьковчанами заодно. Ну что же, Владимир Александрович, теперь условный "мяч" на Вашей стороне. Стоит напоминать, чем для Петра Порошенко закончилось заигрывание с местными царьками типа Кернеса и Труханова??? Отож...
И последнее. Под шумок истории с Жуковым Кернес пропихнул тему о том, что город Харьков возьмёт в долг миллиард, который почти полностью пойдёт на новый зоопарк. Не на гнилые трубы. Не на качественные дороги. Не на новые школы и современные больницы, а слонам, жирафам и прочим гепардам. Миллиард. Денег, которых у города нет. Но которые в мечтах Геннадия и Ко уже успешно освоены.
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Нельзя запрещать...туда сам презЕдент зеленский придет...в первых рядах в гульфиках.... Суд вернул иск о запрете проведения "Киевпрайда" - Цензор.НЕТ 849
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пэдрот дал идарам зелёный свет! И щикаладные при этом аплодировали.
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А зря, в стране падает рождаемость а эти свои гейпрайды проводят.
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ты шо... АП призЕдента в полном составе будет на прайде.
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Ну так размножайся, или тебе пи...ры мешают? Суд повернув позов про заборону проведення "КиївПрайду" - Цензор.НЕТ 2363
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А почему собственно? Или представители суда уже разгладили свои кожаные костюмы с вырезом на жопном месте?

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Этот гомо парад не хило взбудоражил латентных п..в)))
Они против)))
Так пускай организуют свой парад...с Мосей во главе
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСуд вернул иск о запрете проведения "Киевпрайда"
 
 
 
 
 
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