 "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт студии "Квартал-95".
"Уже 14 лет подряд студия "Квартал 95" с юмором и иронией на сцене показывает политическую жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента. И, конечно, все они были основными персонажами в концертах "Вечернего Квартала". Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал Президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене", - сказано в сообщении.
Участие в конкурсе может принять кто угодно. Главное требование - голос "с хрипотцой".
"Если Вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что Вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте свое видео", - призывают организаторы конкурса.
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Победителю обещают появление на концерте-съемке "Вечернего Квартала".
Нагадаю хто забув, Портнов був заступником голови Адмінстрації Президента. Наказ щодо силового розгону студентського Євромайдану розробляли саме в Адмінстрації Президента.
Це плювок в обличчя студентів, яких трощили на Майдані, плювок в обличчя Революції Гідності і плювок в обличчя Героям Небесної сотні.
Подивіться ще раз ці страшні відео побиття студентів щоб нагадати собі в яку країну ми повертаємося:
Звертаюся до студентів Києва і областей виходити на акцію протесту. Бо наступними студентами яких поб'ють на акції протесту можете бути сами ви! А ректору Леоніду Губерському - відставку!
UPD:
20 червня о 18:30 відбудеться акція протесту під Червоним корпусом проти призначення Андрія Портнова професором КНУ. Подія: #ні_Портнову_в_КНУ
1. Он с семьёй в Великобританию сбежал.
2. Он с семьёй в Испанию сбежал.
3. И в Ростов, конечно же.
Но сколько там тому Парубию осталось
не отличите одного клоВуна от другого...!
https://www.youtube.com/watch?v=BgnWMbSnIII
Мале, дурне, зелене, плигає у фонтані, але не жаба.
Так и не понял - это искусственно, или наш през так и родился хрипуном?
(шоб тот акушер сожрал свои инструменты)
это же противно. как можно быть настолько хриплым то? хорошо что хотя бы вроде не тридвараст.... хотя.... настолько любить Лысого из Квартала, то это еще хриплый знак вопроса....
Ваши 5% будут против Зе, ты без квартиры, больше никакой разницы
Ещё бы такой социальный лифт и опять мимо проплывает а тут увольнение на горизонте
Якщо не повісимо.
Пусть идет..... Как раз через 5 лет будет повторно выдвигаться уже как профф. шут ! Может это его шансы увеличит!
Щоб співпадало із Зелебенським!
Нєеее, такого не знайдуть!