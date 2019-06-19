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Все про:Зеленский (1829) Квартал-95 (78)

 "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой"

Студия "Квартал-95" объявила конкурс на лучшего пародиста президента Украины Владимира Зеленского. Ограничений для участников нет, главное требование - голос "с хрипотцой".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт студии "Квартал-95".

"Уже 14 лет подряд студия "Квартал 95" с юмором и иронией на сцене показывает политическую жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента. И, конечно, все они были основными персонажами в концертах "Вечернего Квартала". Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал Президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене", - сказано в сообщении.

Участие в конкурсе может принять кто угодно. Главное требование - голос "с хрипотцой".

"Если Вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что Вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте свое видео", - призывают организаторы конкурса.

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Победителю обещают появление на концерте-съемке "Вечернего Квартала".

Источник: https://censor.net.ua/n3133158
 
 
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Палубий подойдет, с картавинкой))
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Кацап, ты из чебурнета сбежал? Цепь порвалась? "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 9655
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Он с другого инструмента слетел, но за упоминание его тут банят "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 1229
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Ректор КНУ ім. Тараса Шевченка Леонід Губерський відновив статус професора Андрію Портнову.
Нагадаю хто забув, Портнов був заступником голови Адмінстрації Президента. Наказ щодо силового розгону студентського Євромайдану розробляли саме в Адмінстрації Президента.
Це плювок в обличчя студентів, яких трощили на Майдані, плювок в обличчя Революції Гідності і плювок в обличчя Героям Небесної сотні.
Подивіться ще раз ці страшні відео побиття студентів щоб нагадати собі в яку країну ми повертаємося:
Звертаюся до студентів Києва і областей виходити на акцію протесту. Бо наступними студентами яких поб'ють на акції протесту можете бути сами ви! А ректору Леоніду Губерському - відставку!
UPD:
20 червня о 18:30 відбудеться акція протесту під Червоним корпусом проти призначення Андрія Портнова професором КНУ. Подія: #ні_Портнову_в_КНУ
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Джигурда Самое оно, такой же разноцветный резиновый шарик с вакуумом внутри.

"Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 4800
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Це ти з Павлова втік, скоріш вертайся, тебе там дохтур шукає))
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Да, оригинальненько так. Ну тогда ему до пары - Юлка плокулола надо и женщину 3тыс.летия...
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Ну, зебилов что смотрят 95 слуга народа хватает им любое чучело подойдёт...
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Ну да, то ли дело ты - белая кость-голубая кровь, предки шляхта...))
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та да, пять лет бьістро пролетают, Петя даже отсидеть не успеет
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Зачем нам знать, сколько тебе платят? Я думала ты больше зарабатываешь))
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Петя уже в Ростове...\не успели вы его ЗЕЛЕпузики посадить...)))\
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Есть другие достоверные сведения от зебов:
1. Он с семьёй в Великобританию сбежал.
2. Он с семьёй в Испанию сбежал.
3. И в Ростов, конечно же.
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Есть такой чувак. И фамилия совпадает. Забирайте.
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Альтернативы уважаемому Петру Алексеевичу - нэт!
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На Парубия идеально
Но сколько там тому Парубию осталось
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есть кандидатура - презервадент вазелин шестой!
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Парашенко вон безработный. Он еще тот актер, Зеленского за пояс заткнет. Да и полные аншлаги будет собирать с номером *покращення*
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Так порхобецилы потому такой скулеж и подняли, что брать их сран*е божество Петрушку не хотят. "Квартал-95" шукає актора на роль Зеленського: головна вимога - "хрипкуватий" голос - Цензор.НЕТ 1599
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предлагаю на роль ВАЗЕлинского - преЗЕдента Великого ЗЕ Шестого...!
не отличите одного клоВуна от другого...!
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А по совместительству "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 5797? Или оно и так уже?
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АП переезжает в 95 квартал и проблем нет...
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Возьмите Джигурду. И с хрипотцой и с рожей "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 3920 . А главное от анализов на наркоту прятаться не будет
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Так, двійник йому може знадобитися...
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а вот он...уже и роль репетирует.правда неплнятно,в 95 квартал или на банковую "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 8836

"Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 158
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Умение играть уем на рояле, не требуется ? Уже запатентовано ? 😂
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Надеюсь, найдут смешного хлопца из Лиги смеха например
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берите Саакашвилли , думую пройдет кастинг
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Петя на зоне будет играть роль Гюльчатай.
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ЗАБЕРІТЬ взад цього любітєля купань в фонтанах та продавця українських жінок в Європі, як бренда!!!- там його місце, в кварталі!!!Зробіть ласку!!
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Интересно, они тоже будут глумится над Украиной и ПреЗЕдентом, как и их прошлый комик?
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Бульдога-Харламова рекомендую,Он так хочет на президентство
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двойников подбирают? у путина, говорят, аж 4.
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Загадку знайшов у мережі:
Мале, дурне, зелене, плигає у фонтані, але не жаба.
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От я теж ХЗ - у мене взагалі дві версії - Сунь Цзи або Наполеон Бонапарт...
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от этой хрипатости плакать хоцца, а они опять такого ищут....
Так и не понял - это искусственно, или наш през так и родился хрипуном?
(шоб тот акушер сожрал свои инструменты)
это же противно. как можно быть настолько хриплым то? хорошо что хотя бы вроде не тридвараст.... хотя.... настолько любить Лысого из Квартала, то это еще хриплый знак вопроса.... "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 1907
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Блиин! А назад новоизбранного можете забрать! Давайте РЕФЕРЕНДУМ УСТРОИМ!!! Думается пройдет!!!
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Давай продадим твою квартиру и устроим референдум на эти средства
Ваши 5% будут против Зе, ты без квартиры, больше никакой разницы
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зачем, скоро он сам выступать с ростова будет
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А кандидата на роль президента никто не ищет!? "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 1612
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Соя так оживилась бедная
Ещё бы такой социальный лифт и опять мимо проплывает а тут увольнение на горизонте
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Та хай не хвилюються. Восени Зєля повернеться в Квартал.
Якщо не повісимо.
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Петя как раз дурью мается.....
Пусть идет..... Как раз через 5 лет будет повторно выдвигаться уже как профф. шут ! Может это его шансы увеличит!
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Це ж треба і по IQ-80 підібрать!
Щоб співпадало із Зелебенським!
Нєеее, такого не знайдуть!
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Я слышал, в прошлом году такой голос. Это ведущий в дельфинарии Кирилловки. В прошлом году я бывал этом дельфинарии и сразу не понял, думал Зеленский диктором работает. А когда увидел ведущего то понял, что это не он. "Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой" - Цензор.НЕТ 6873 Кому интересно можете в Ютюбе ролик найти про этот дельфинарий и там звучит его голос.
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У мене є кандидат. Племінник попросив оцифрувати для GTA 5. Для кварталу можу зробити голограму з оригінальним голосом.

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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Квартал-95" ищет актера на роль Зеленского: главное требование - голос "с хрипотцой"
 
 
 
 
 
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