 Лидеры стран ЕС 20 июня собираются продлить на полгода санкции против РФ, - Bloomberg

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Лидеры ЕС в четверг продлят санкции против России", - заявил агентству Bloomberg источник. Он пояснил, что ограничительные меры будут продлены на полгода.
Речь идет о мерах, принятых в связи с аннексией Крыма. В четверг в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС на уровне глав государств и правительств.
Напомним, с марта 2014 года власти Евросоюза вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине".
Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, введены ограничения в отношении Крыма и Севастополя.
В марте 2019 года президент РФ Путин заявил, что Россия готова отменить продовольственные контрсанкции, если ЕС снимет санкции за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.
18 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только после освобождения Крыма. "Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Меркель.
Теперь и зебилы начали...
Ждем когда ты заорешь что и оккупация Крыма - типа "вынужденная мера в ответ на Майдан"... вазелиновые друзья УЖЕ так глаголят..