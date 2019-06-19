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 Лидеры стран ЕС 20 июня собираются продлить на полгода санкции против РФ, - Bloomberg

Главы стран Европейского союза планируют продлить ограничительные меры против России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Лидеры ЕС в четверг продлят санкции против России", - заявил агентству Bloomberg источник. Он пояснил, что ограничительные меры будут продлены на полгода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономика Евросоюза полностью оправилась от российских контрсанкций, - Могерини

Речь идет о мерах, принятых в связи с аннексией Крыма. В четверг в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС на уровне глав государств и правительств.

Напомним, с марта 2014 года власти Евросоюза вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, введены ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

В марте 2019 года президент РФ Путин заявил, что Россия готова отменить продовольственные контрсанкции, если ЕС снимет санкции за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

18 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только после освобождения Крыма. "Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Меркель.

Также читайте: Тех, кто агитирует за снятие санкций с РФ, призываю побывать в Крыму и на Донбассе, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3133154
 
 
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я даже не удивлен - война идет - Крым и часть Донбасса оккупированы - надо бы добавить за моряков - но то как
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за моряков Порошенко нужно добавить лет 15 и тебе 3 года за компанию
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то-то вазелин орет что "нельзя расею провоцировать"..
Теперь и зебилы начали...
Ждем когда ты заорешь что и оккупация Крыма - типа "вынужденная мера в ответ на Майдан"... вазелиновые друзья УЖЕ так глаголят..
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Ага, и газ покупать дешевый, а потом нам его продавать втридорога...коммерция, ничего личного))
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Правильно, лаптеногий, коммуналка в Расее всегда дорогая была, покупаете втридорога.И роптать вам запрещено!
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как хотят "новые морды" от вазелина?)
Лидеры стран ЕС 20 июня собираются продлить на полгода санкции против РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 581
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А що зміниться за півроку? Хочеться запитати у лідерів евросоюзу.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛидеры стран ЕС 20 июня собираются продлить на полгода санкции против РФ, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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