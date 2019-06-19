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Все про:Госдума (970) ПАСЕ (1308) Россия (73065)

 Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию

Совет Госдумы РФ утвердил часть делегации российского парламента на июньскую сессию ПАСЕ. Решение о возвращении россиян в ПАСЕ будет принято в конце месяца.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания в ПАСЕ или, как она официально называется, депутации Государственной Думы.(...) Был одобрен список делегации Госдумы, которая может быть командирована на сессию ассамблеи в Страсбург с 24 по 28 июня в составе 11 депутатов", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что заявка на подтверждение полномочий российской делегации будет подаваться исходя из результатов голосования по резолюции к докладу Петры де Суттер и по поправкам об ограничении санкционного механизма ПАСЕ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель

"Если рекомендации регламентного комитета будут приняты без изъятий и, следовательно, будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы", - сказал Слуцкий.

Напомним, Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.

3 июня 2019 года регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Также на Цензор.НЕТ: Если делегацию РФ вернут в ПАСЕ, то в ее состав войдут представители оккупированного Крыма

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3133151
 
 
 Топ комментарии
 
Сталкер‏ @ValBodin 5 ч.5 часов назад

В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 тонн гашиша в 350 тюках. На его борту находилось восемь членов экипажа, все - россияне.
дипломаты наверное. почту перевозят.
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Гиркин изо всех сил намекает, что сбивали #MH17 кадровые российские военные

Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию - Цензор.НЕТ 8275
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Достижение Порошенко который Медведчука пригрел,европецы все видят,как оно торговало
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Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию

мокши)))вашЭ пасэ за полярным кругом)))
там всіх кацапів пасе дід панас )
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Сталкер‏ @ValBodin 5 ч.5 часов назад

В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 тонн гашиша в 350 тюках. На его борту находилось восемь членов экипажа, все - россияне.
дипломаты наверное. почту перевозят.
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а уже было решение о возвращении?
или... их в двери а они в окно?
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Без грошей рашки ПАСЄ задихається.. Мутна безхребетна структура!
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Навіщо в ПАРЕ оці гуманізди ?
Вони вбивають людей в сусідніх країнах, мордують по тюрмах, збивають пасажирські лайнери..
Там їм в Гаазі місце, а потім на шибениці !
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Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию - Цензор.НЕТ 4222зебилы выбрали "перестать стрелять" и понеслось Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию - Цензор.НЕТ 4222
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сбили самолёт, а им до ноги, штаны сняли и ждут
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всем на западе понятно, из кого состоит делегация, как она везде гадит, но... побеждают евро-пейские ценности((
Возвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию - Цензор.НЕТ 6924
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Представители полуострова тоже участвуют в делегации?
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ПАСЕ нужны кровавое рашистское бабло, вот это и есть "евпейские ценности", ведь кушать-то хочется?!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВозвращение России в ПАСЕ: Госдума сформировала свою делегацию
 
 
 
 
 
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