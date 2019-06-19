 Суд признал незаконным увольнение Зураба Аласании

Об этом сообщила в Facebook PR-директор UA:Суспільне Виктория Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд постановил, что решение Наблюдательного совета от 31 января 2019 о досрочном прекращении контракта с председателем правления было принято со значительными нарушениями, является незаконным и подлежит отмене", - отметила Сидоренко.

Об этом также сообщил Зураб Аласания.

"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - отметил он в Facebook.

И.о. председателя набсовета НОТУ Светлана Остапа, в свою очередь, сообщила: "Суд удовлетворил решение Зураба Аласания частично: решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить. Иски к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Светлане Остапе отклонены".

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Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.