 Суд признал незаконным увольнение Зураба Аласании

Об этом сообщила в Facebook PR-директор UA:Суспільне Виктория Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.
"Суд постановил, что решение Наблюдательного совета от 31 января 2019 о досрочном прекращении контракта с председателем правления было принято со значительными нарушениями, является незаконным и подлежит отмене", - отметила Сидоренко.
Об этом также сообщил Зураб Аласания.
"Решение Наблюдательного Совета ПАО НОТУ о досрочном прекращении контракта с Аласания З.Г. признать незаконным и отменить", - отметил он в Facebook.
И.о. председателя набсовета НОТУ Светлана Остапа, в свою очередь, сообщила: "Суд удовлетворил решение Зураба Аласания частично: решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить. Иски к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Светлане Остапе отклонены".
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
прогулы оплатят.?..извинятся будут?
Коллеги уже припомнили ему, как государственный канал «отморозился» по поводу важнейших событий государства Украина, и мы не станем повторять их аргументы, но лишь обратим внимание на то, как это выглядит со стороны.
Европейские и американские специалисты, официальные лица и представители соответствующих государственных органов постоянно ведут речь о том, что РФ развязала информационную войну против Запада, и особенно - против Украины. Приводятся огромные суммы, которые тратит РФ на разрушительную пропаганду. По этому поводу написаны десятки монографий, за исследования российской инфовойны получено множество докторских мантий, но руководителю Первого национального это было не известно. Не известно ему и то, что публично озвучивал некто Жириновский. А он с трибуны госдумы заявил, что имеет военно-учетную специальность «военная пропаганда». Это значит, что училища КГБ, а сейчас - ФСБ штампуют специалистов, которые больше ничему не учились, кроме как проводить информационные диверсии.
Но Аласания этих тем не касался в принципе. Его канал не исследовал ни одной такой темы. Возможно, он даже не знает, что Украина ведет войну и уж тем более - не знает с кем. То есть, он показал хроническую и неизлечимую форму профессиональной импотенции, за что его наконец-то и выперли.
О линиях разного цвета | Линия обороны
https://defence-line.org/2019/02/o-liniyax-raznogo-cveta/