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 Экономика
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Все про:Бахматюк (85) Ukrlandfarming (37) Укрлендфарминг (48)

 Без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, - Бахматюк

Реформа децентрализации - это одна из возможностей удержать людей на селе.

Об этом заявил владелец группы компаний "Укрлендфарминг", бизнесмен Олег Бахматюк в ходе дискуссии "Трудовая миграция: вызов для Украины", которую провела Европейская бизнес-ассоциация. Во время дискуссии представители власти и крупного бизнеса обменивались мнениями о путях решения проблемы трудовой миграции из Украины, сообщает УНИАН.

Олег Бахматюк, предприятия которого представлены в 22 областях Украины, считает, что децентрализация стала стимулом для развития сельских территорий: "Мы присутствуем в 600 населенных пунктах. Я считаю, что децентрализация - одна из самых успешных реформ, которая была сделана правительством. Потому что она дала возможность развиваться территории не только в направлении экономической, в направлении самодостаточности. Ничего так не побуждает к развитию, как возможность. Территория имеет возможность планировать, имеет возможность распоряжаться ресурсами и быть самостоятельной единицей. Ясно, что все зависит от людей, но в целом эта реформа очень хорошо работает".

Но без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, и украинские агропроизводители уже испытывают серьезный дефицит кадров на предприятиях отрасли. "Во-первых людей стало гораздо меньше, мы тоже это понимать. Человек хочет получать качественный доступ ко всем услугам. А на селе меньше возможностей, если сравнить - я и о качестве образования, и качестве медицины, и качестве инфраструктуры. Соответственно человек тянется к тем территориям, где он это сможет получать. Это тоже государство должно понимать: оно готова держать инфраструктуру и вкладывать такие средства для содержания, или лучше было бы эти деньги инвестировать и сдержать людей на селе, что сделал Европейский Союз. Это один из подпунктов того, почему идут такие огромные дотации на аграрный сектор. Это сдерживание людей, это обустройство инфраструктуры, это создание условий, позволяющих спокойно на той же территории получать те же услуги, что и получает городской житель", - заявил Бахматюк.


Источник: https://censor.net.ua/n3133147
 
 
 Топ комментарии
 
Платити людям треба, щоб не їхали, а не обдирати до нитки. В ООН порахували, що в 2050 році буде в Україні 35 млн людей. Не вірю. З такими темпами соціальної і громадянської деградації суспільства України до того часу може взагалі не існувати...
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Классно! Сначала обворовал это государство, а теперь сетует, что нет от него "поддержки" для удерживания бесплатных рабов!
А ты плати людям, как в ЕС- за счет награбленного. И не будет никаких проблем!
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Только от большой любви к Украине и ее сельским жителям Олег Бахматюк открыл свою компанию на Кипре, там где он прячет свои прибыли. При этом его удивляет, почему народ не хочет работать за минимальную зарплату, и чем им не нравятся его ежегодные выплаты за паи?
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Зеля : " Сельские девушки тоже бреннд , то есть товар . "
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товаром украинские граждане стали не при Зеленском,а именно при Порошенко,который насытил трудовые рынки ЕС трудовыми ресурсами из Украины
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ну вообще то труд всегда был товаром. просто петя усилил конкуренцию работодателей на рынке труда. и это хорошо
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это хорошо вам кацапам когда Петя без войны землю освобождает от украинцев
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ну если у вас руки растут не из плеч, то вам конеШно плохо...
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Обычный человек продает единственное - свой труд. И если народ УКраины завоевал новые рынки труда - это на пользу народу. Или что, предлагаете возрождать железный занавес и крепостное право? Платите нормальные деньги и люди будут здесь работать. Рынок - это всегда конкуренция. В том числе и за рабочие руки.
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Этот ворюга совсем башкой поехал или просто стебётся ..
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Та то Маша Захарова - яка вона селянка.
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путати-путати... ту тоже на сеновал бы.... и поджечь))))
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Все труднее и труднее зарабатывать на джипы и мальдивы, селяне не хотят работать за 300 $.
А что если принять закон не разрешающий выезжать им за границу и мнженерам тоже и забрать паспорта, как при камуняках было, а вместо зарплаты трудовая повинность -трудодни...?)))
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из за того, что пэтька скотина и ничего не сделал для овощеводов, за життя может пролезть в раду. Тварь ты пэтя！
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Платити людям треба, щоб не їхали, а не обдирати до нитки. В ООН порахували, що в 2050 році буде в Україні 35 млн людей. Не вірю. З такими темпами соціальної і громадянської деградації суспільства України до того часу може взагалі не існувати...
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как это в ООН могли посчитать,когда неизвестно сколько сейчас людей в Украине,возможно уже 35 млн,до 2050 года потомки украинцев уже давно будут поляками венграми и румынами
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ну і норм. може хоча б африканці тут щось прийнятне зроблять, раз господарі не можуть
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а про расейку чо в ООН говорят? Без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8843не интересовался?
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Но сейчас то чего ныть ? Эпоха бедности у же два месяца как кончилась . И на селе кстати тоже .
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У вас в кацапии могут, правда китайские...
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Об этом заявил владелец группы компаний "Укрлендфарминг", бизнесмен Олег Бахматюк Источник: https://censor.net.ua/n3133147\\\\\\\\\

Это что то такое как и Ляшко? Типо - давай фото делай с колхозниками, а потом п(пинает)нх, быдло мля?
Так Ляшко делает, а миллиардер подавно.
Кому они адресуют эти высеры то?
Разводить коров и сдавать молоко за цену, которая только затраты окупает?
Или может посмотреть нужно как в норм. странах относятся к фермерам?
курочкины-косюки нам каааак сделают, еще и должны останемся.
Ах да, косюк это человек Петка Без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 9112
Не сделают ничего, уже видно.
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а може достойная зарплата на агропредприятиях удержит от трудовой миграции?не?не пробовали?да соцпакет.да продуктовые какие преференции.и кто ж тогда изь собственной хаты в своем селе поедет на ту польщу клубнику собирать?
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бохмотюк жере по 10000 за обід в ресторані а людям платить по 7-8 тисяч грн і тут О БОЖЕ трудова міграція!!!!
плати ***** як поляки і їбаш як поляки а то вибрало блазня і бабло мені держава давай!!!!!!!!!
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Без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, - Бахматюк

подними людям зарплату,не обеднеешь
а,то всё ноют и ноют ушлые роботодатели- платите больше и никто никуда не поедет
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Классно! Сначала обворовал это государство, а теперь сетует, что нет от него "поддержки" для удерживания бесплатных рабов!
А ты плати людям, как в ЕС- за счет награбленного. И не будет никаких проблем!
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Только от большой любви к Украине и ее сельским жителям Олег Бахматюк открыл свою компанию на Кипре, там где он прячет свои прибыли. При этом его удивляет, почему народ не хочет работать за минимальную зарплату, и чем им не нравятся его ежегодные выплаты за паи?
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і трохи цей бізьнєсьмєн подзаїбав своїми висерами що йому Держава должна бабло!!!!
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Если бы господдержку получали бы фермеры, селу ничего не угрожало бы.
Пока ее получают разные бахматюки - маємо, те, що маємо.
Они умудряються за государственные средства строить себе дворцы, содержать футбольные команды для своего развлечения, учить детей за границей.
И все им мало.
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Этот латифундист платить своим крепостным не пробовал?
Он же себе холопов с детского сада готовит - неужели пересичные не оценили благотворительность барина?
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Какая децентрализация? Когда главы громад продают землю за взятку?
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Просто наблюдение за соседскими дачами (справа и слева - дальше рассматривать особо некогда)
Справа: муж с женой, еще не пенсионеры, живут весь сезон на даче, после работы поужинали и на участок. По выходным приезжают дети. Пашут с утра до вечера.
Итог: чистота, порядок, урожай.
Слева: муж с женой пенсионеры. Дети не приезжают никогда ВООБЩЕ! Зато приезжают "чуваки и чувихи" такого же возраста. Что то там немножко подергали за бурьянец и за стол - ха-ха-ха, труляля.
Итог: что то нет урожая в этом году. Зато бурьян по пояс.
Дожди и град, и засуха одинаковы на обоих участках.
А кто кому должен?????
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рабы не хотят работать за копейки, бизнес недоволен
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБез поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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