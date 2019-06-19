 Без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, - Бахматюк

Об этом заявил владелец группы компаний "Укрлендфарминг", бизнесмен Олег Бахматюк в ходе дискуссии "Трудовая миграция: вызов для Украины", которую провела Европейская бизнес-ассоциация. Во время дискуссии представители власти и крупного бизнеса обменивались мнениями о путях решения проблемы трудовой миграции из Украины, сообщает УНИАН.
Олег Бахматюк, предприятия которого представлены в 22 областях Украины, считает, что децентрализация стала стимулом для развития сельских территорий: "Мы присутствуем в 600 населенных пунктах. Я считаю, что децентрализация - одна из самых успешных реформ, которая была сделана правительством. Потому что она дала возможность развиваться территории не только в направлении экономической, в направлении самодостаточности. Ничего так не побуждает к развитию, как возможность. Территория имеет возможность планировать, имеет возможность распоряжаться ресурсами и быть самостоятельной единицей. Ясно, что все зависит от людей, но в целом эта реформа очень хорошо работает".
Но без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, и украинские агропроизводители уже испытывают серьезный дефицит кадров на предприятиях отрасли. "Во-первых людей стало гораздо меньше, мы тоже это понимать. Человек хочет получать качественный доступ ко всем услугам. А на селе меньше возможностей, если сравнить - я и о качестве образования, и качестве медицины, и качестве инфраструктуры. Соответственно человек тянется к тем территориям, где он это сможет получать. Это тоже государство должно понимать: оно готова держать инфраструктуру и вкладывать такие средства для содержания, или лучше было бы эти деньги инвестировать и сдержать людей на селе, что сделал Европейский Союз. Это один из подпунктов того, почему идут такие огромные дотации на аграрный сектор. Это сдерживание людей, это обустройство инфраструктуры, это создание условий, позволяющих спокойно на той же территории получать те же услуги, что и получает городской житель", - заявил Бахматюк.
Без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, - Бахматюк
Реформа децентрализации - это одна из возможностей удержать людей на селе.
Об этом заявил владелец группы компаний "Укрлендфарминг", бизнесмен Олег Бахматюк в ходе дискуссии "Трудовая миграция: вызов для Украины", которую провела Европейская бизнес-ассоциация. Во время дискуссии представители власти и крупного бизнеса обменивались мнениями о путях решения проблемы трудовой миграции из Украины, сообщает УНИАН.
А что если принять закон не разрешающий выезжать им за границу и мнженерам тоже и забрать паспорта, как при камуняках было, а вместо зарплаты трудовая повинность -трудодни...?)))
Это что то такое как и Ляшко? Типо - давай фото делай с колхозниками, а потом п(пинает)нх, быдло мля?
Так Ляшко делает, а миллиардер подавно.
Кому они адресуют эти высеры то?
Разводить коров и сдавать молоко за цену, которая только затраты окупает?
Или может посмотреть нужно как в норм. странах относятся к фермерам?
курочкины-косюки нам каааак сделают, еще и должны останемся.
Ах да, косюк это человек Петка
Не сделают ничего, уже видно.
плати ***** як поляки і їбаш як поляки а то вибрало блазня і бабло мені держава давай!!!!!!!!!
подними людям зарплату,не обеднеешь
а,то всё ноют и ноют ушлые роботодатели- платите больше и никто никуда не поедет
А ты плати людям, как в ЕС- за счет награбленного. И не будет никаких проблем!
Пока ее получают разные бахматюки - маємо, те, що маємо.
Они умудряються за государственные средства строить себе дворцы, содержать футбольные команды для своего развлечения, учить детей за границей.
И все им мало.
Он же себе холопов с детского сада готовит - неужели пересичные не оценили благотворительность барина?
Справа: муж с женой, еще не пенсионеры, живут весь сезон на даче, после работы поужинали и на участок. По выходным приезжают дети. Пашут с утра до вечера.
Итог: чистота, порядок, урожай.
Слева: муж с женой пенсионеры. Дети не приезжают никогда ВООБЩЕ! Зато приезжают "чуваки и чувихи" такого же возраста. Что то там немножко подергали за бурьянец и за стол - ха-ха-ха, труляля.
Итог: что то нет урожая в этом году. Зато бурьян по пояс.
Дожди и град, и засуха одинаковы на обоих участках.
А кто кому должен?????