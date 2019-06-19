 Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года №242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в указе президента.
Документ вступает в силу со дня опубликования.
он набезопасит))))))))))
а зеленка объяснил что правильнее ставить fire wool
теперь такая доктрина кибербезопасности
sudo mv daniluk.temp /dev/null
А вот эти все пропагандоны ведь нарушают безопасность киберпространства