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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1829) указ (331) Данилюк Александр (346) кибербезопасность (358)

 Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года №242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в указе президента.

Смотрите: Делегация СНБО во главе с Данилюком ознакомилась с ситуацией на линии столкновения в зоне ООС. ВИДЕО

Документ вступает в силу со дня опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3133146
 
 
 Топ комментарии
 
Снова будет с будуна мониторы искать..?? Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности - Цензор.НЕТ 1189
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Нарисуйте стрелочки на полу, а то это чудо опять заблудится...
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А он хоть кнопку [пробел] на клавиатуре найдет? Хуцкер недоделанный.
sudo mv daniluk.temp /dev/null
Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности - Цензор.НЕТ 1849
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Снова будет с будуна мониторы искать..?? Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности - Цензор.НЕТ 1189
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только написать хотел - не ну теперь он поисковик знатный - все по запаху будет искать )))))
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хацкеры у себя на форуме уже отреагировали и написали, что сдача Украины началась с киберпространства, как и следовало ожидать.
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мониторы которые Петя к себе на дачу перевез?
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Частная собственность...куда хочет туда и перевозит...😀 тебе ведь никто не запрещает возить свой монитор куда угодно...так ведь？
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І директором кіоска з шаурмою вже тоді до купи хай би вже разом.
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это тот что мониторы и серверы потерял???
он набезопасит))))))))))
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Кто-то из них. Я еще не запомнил новых лиц
Зеленский назначил секретаря СНБО Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности - Цензор.НЕТ 3880
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Нарисуйте стрелочки на полу, а то это чудо опять заблудится...
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Правильно, Данилюк секретарь РНБО в воюющей стране не знает, что такое MRAP, можети в IT он будет по компетентней...
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я думал надо ставить fire wall
а зеленка объяснил что правильнее ставить fire wool
теперь такая доктрина кибербезопасности
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А он хоть кнопку [пробел] на клавиатуре найдет? Хуцкер недоделанный.
sudo mv daniluk.temp /dev/null

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индейца было бы лучше - я хоть и не грамотно пишу ,шо все внимание обращают. но там же есть секретарша ,записывать будет - а прикиньте как цапам обидно будет - янки в СНБО Украины)))))))))))
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а хотел сказать - шо вы разницу - не заметите - при замене)))))))
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Интересная новость
А вот эти все пропагандоны ведь нарушают безопасность киберпространства
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Назначить пустое место,кем является Данилюк, можно кем угодно, результат будет такой же,как и от всякого пустого места.
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как можно назначать такого лживого дегенерата?
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Один лживый дегенерат...назначил другого лживого дегенерата...все сходится...все так и должно было быть..
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Вот что значит кадровый голод.... Есть в названии должностей слово "безопасность", пусть один чел их и занимает (сэкономили). Один хрен, что на одной, что на другой должности работу провалит, т.к. он специалист вовсе не в безопасности, а в финансовой сфере
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Да он и в финансовой сфере не ахти какой специалист...
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тогда нам и переживать не о чем, хоть финансы не пострадают, и то радость... правда безопасности капец...
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Может, все-таки, на такие должности назначать специалистов? Ну не может человек, являющийся полнейшим 0 в IT, быть хоть сколько-нибудь эффективным руководителем подобного органа.
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