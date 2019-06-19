 Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в копии приказа ректора, текстом которого располагают "Українські Новини".

Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Университетский оклад Портнова составит 14 753 гривни. Он является доктором юридических наук, доцентом. Ему установлена доплата за ученое звание - 25%, научную степень - 25%, надбавка за почетное звание "Заслуженный юрист Украины - 20%, надбавка за выслугу лет - 10%.

Приказ о принятии Портнова в университет подписан 14 июня.

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В свою очередь студенты университета Шевченко запустили в фейсбуке флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ и зовут тех, кто не согласен с таким ходом событий, на акцию под стены вуза.

"Завтра, 20 июня, в 18:30 студенты и выпускники Шевченко подходите к родным красным корпусам. Экс-замглавы АП Януковича не место в нашем вузе!" - написала бывшая студентка КНУ Марина Мирзаева.