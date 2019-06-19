 Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в копии приказа ректора, текстом которого располагают "Українські Новини".
Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.
Университетский оклад Портнова составит 14 753 гривни. Он является доктором юридических наук, доцентом. Ему установлена доплата за ученое звание - 25%, научную степень - 25%, надбавка за почетное звание "Заслуженный юрист Украины - 20%, надбавка за выслугу лет - 10%.
Приказ о принятии Портнова в университет подписан 14 июня.
В свою очередь студенты университета Шевченко запустили в фейсбуке флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ и зовут тех, кто не согласен с таким ходом событий, на акцию под стены вуза.
"Завтра, 20 июня, в 18:30 студенты и выпускники Шевченко подходите к родным красным корпусам. Экс-замглавы АП Януковича не место в нашем вузе!" - написала бывшая студентка КНУ Марина Мирзаева.
22 січня 2013 року янукович нагородив Губерського Орденом Свободи.
20 жовтня 2015 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка обрав Леоніда Губерського ректором.
Так хто всравсь?
красиво жить не запретишь,
но и не заставишь.
За 5 лет Портнова не осудили, не нашли, что ему предъявить, поэтому у него нет никаких ограничений в правах, чем он пользуется сполна.