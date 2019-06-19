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 Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский восстановил экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в копии приказа ректора, текстом которого располагают "Українські Новини".

Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Университетский оклад Портнова составит 14 753 гривни. Он является доктором юридических наук, доцентом. Ему установлена доплата за ученое звание - 25%, научную степень - 25%, надбавка за почетное звание "Заслуженный юрист Украины - 20%, надбавка за выслугу лет - 10%.

Приказ о принятии Портнова в университет подписан 14 июня.

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В свою очередь студенты университета Шевченко запустили в фейсбуке флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ и зовут тех, кто не согласен с таким ходом событий, на акцию под стены вуза.

"Завтра, 20 июня, в 18:30 студенты и выпускники Шевченко подходите к родным красным корпусам. Экс-замглавы АП Януковича не место в нашем вузе!" - написала бывшая студентка КНУ Марина Мирзаева.

Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133143
 
   
 Топ комментарии
 
Новое лицо, проффесор права и лева.
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Вот они - положительные сдвиги !!!

А я верил, что так и случится !
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ваЗЕлинщики, давайте, расскажите, как этот замечательный человек незаслуженно пострадал от киевской хунты. Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест - Цензор.НЕТ 433
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У серпні 2011 року був оприлюднений так званий «лист десятьох» - лист української інтелігенції на підтримку політики Президента України Віктора Януковича. Одним з десятьох підписантів був Губерський.
22 січня 2013 року янукович нагородив Губерського Орденом Свободи.
20 жовтня 2015 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка обрав Леоніда Губерського ректором.

Так хто всравсь?
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надо сразу к Администрации призЕдента - хотя вы же его выбрали - расплата и это только начало
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Чингангук! когда скальпы с зебилов снимать будем Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 4921 ? а жопоблоковцы сами разбегутся - они дороги на парашу твердо знают
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Пока боевой запал есть, можете на фронт заодно сбегать, снять несколько скальпов с получленцев. Русские когда вас увидят, сами разбегутся...
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Народ - цель прежняя - Третий Майдан, бо иначе эта свора портновых не даст жить Украине.
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в этот раз без меня.

красиво жить не запретишь,

но и не заставишь.
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реванш полным ходом. Вы за это голосовали зебилы? . Будет вам реванш и "демократия", и "свободные" выборы. Только ума не прибавиться. Лучше бы сразу за Юрко Бойко голосили . Уже давно все было бы Донбасс Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 1517 Может кроме нескольких областей Западной Украины. Вся гниль наружу поперла
Портнова відновили на посаді професора університету Шевченка. Студенти готують протест - Цензор.НЕТ 5731
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Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков повідомив, що представники нової української влади мають намір повертати тимчасово окуповані території «інформаційною зброєю».
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остается уточнить КАКИЕ территории они считают "тимчасово окуповані" и главное КЕМ????
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Первый шаг они уже сделали - убили главу Информационного сопротивления, Тимчука.
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"Портнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест" - антиукраинца, Лёню Губерского, надо немедленно лишить всех званий и должностей, мало того, эта мразь воспитывает молодое поколение, здесь возможны два варианта, либо эта диверсия согласована с Зе, либо он коллаборант и мобилизован "русским миром", в любом случае тут необходимо хирургическое вмешательство, иначе метастазы раковой опухоли пойдут по всему университету Шевченко, и это уже не до шуток.
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Восстановил ректор, а не Зеленский. Сначала нужно у ректора поинтересоваться почему и к нему адресовать претензии. Если увольнение было с нарушением трудового кодекса, Портнов легко восстановится через суд, каким бы человеком не ни был. А в перспективе еще и компенсацию через ЕСПЧ получит, если его все-таки уволят. Но если студенты не хотят ео видеть в университете, они имеют право выразить протест, может это побудит Портнова уйти по собственному желанию.

За 5 лет Портнова не осудили, не нашли, что ему предъявить, поэтому у него нет никаких ограничений в правах, чем он пользуется сполна.
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После убийства Тымчука , ответ долженг быть адекватный - Портнов и Медведчук!
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Скоро і табачніки в Україну повернуться...а взагалі я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПортнова восстановили в должности профессора университета Шевченко. Студенты готовят протест
 
 
 
 
 
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