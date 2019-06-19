 На сессии горсовета Днепра обсудили новые рейды против ночных продавцов алкоголя и судьбу "Дома учителя"

"Сессия была достаточно оживленной. Вы могли видеть, что были те, кто постоянно выступает. При этом, когда идет линейная работа в депутатских комиссиях, градостроительном совете, в исполнительных органах - их не видно. Фамилий называть не буду. Все могли убедиться. И когда скандальные вопросы заканчиваются, эти люди покидают зал, ведь им становится неинтересно. И избиратели все оценят", - сказал мэр Борис Филатов. Мэр города также добавил, что ответы на самые острые вопросы он предоставит завтра - во время брифинга.

Так, во время заседания мэрия Днепра ратифицировала соглашение гарантии, возмещения и поддержки проекта с Европейским банком реконструкции и развития о приобретении новых троллейбусов. Документ формирует требования и обязательства сторон по покупке в лизинг 44 новых троллейбусов с низким полом и с кондиционерами. Это - обновление половины подвижного состава, который курсирует на городских маршрутах. Ожидается, что поставки нового электротранспорта начнутся уже до конца года. Борис Филатов назвал это финализацией его договоренностей с ЕБРР, которые обсуждались во время одной из командировок главы города.

"С производителями есть договоренности. Они уже делают под нас подвижной состав - понимая, что документы в норме, просто надо пройти техническую процедуру", - добавил глава города.

Также мэрия Днепра расширила перечень недвижимости для приватизации. Ожидаемая прибыль городского бюджета от нее составит более 25 млн грн. Борис Филатов отметил, что это большая программа, поэтому предпринимателям стоит обратить на нее внимание.

Еще одно важное решение - принятие депутатами обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому о выделении государственных средств для модернизации аэропорта. Речь идет о 2,7 млрд грн.

"Когда депутаты по моей инициативе принимают такое обращение, они делают это не просто так, а уже на подготовленном грунте", - сказал Борис Филатов.

Как известно, соответствующую электронную петицию на сайте главы государства зарегистрировали еще в прошлом году. Обращение набрало более 25 тыс. голосов и было рассмотрено тогдашним главой страны.

Кроме этого, во время 46-й сессии горсовета финализировано создание департамента парков и рекреаций. Вновь созданное ведомство получило контроль над всеми профильными коммунальными предприятиями, в ведении которых находятся парки и зеленые зоны города. Городские избранники утвердили и типовую форму Меморандума для коммунального заведения. Документ будет предлагаться к заключению между педагогическим советом образовательного учреждения и органом родительского самоуправления для улучшения образовательного пространства, взаимной ответственности за обучение, воспитание и развитие детей в учреждении.

Мэр Борис Филатов отметил, что активную общественность призывают участвовать в имплементации в учебных заведениях. Городской голова также прокомментировал ситуацию с "Домом учителя": "Дом учителя" создали 55 лет назад. Но время движется вперед, и мы не можем мечтать о том, как оно было в те времена. Вопрос уже решен и ревизии не подлежит. В этой ситуации интересы родителей, преподавателей не нарушаться. Я несу за этот вопрос политическую ответственность, которой избиратели дадут оценку в 2020 году ".

После ликвидации "Дома учителя" как коммунального учреждения образования воспитанники кружков будут переведены, а педагоги, преподававшие в них, трудоустроены в ближайших территориально коммунальных заведениях (по адресу: ул. Литейная, 3, спуск Крутогорный, 9, ул. Набережная Победы, 5 ). В то же время у педагогов увеличится недельная нагрузка, что должно повлиять на размер зарплаты педагогов.

Кроме этого, Днепровский городской совет утвердил проект мирового соглашения по возврату одного из общежитий в коммунальную собственность. Речь идет об общежитии в пер. Добровольцев, 10. Мэр отметил, что сейчас такими вопросами в горсовете занимаются систематически.

Среди других решений сессии - усиление проверки магазинов и АЗС, продающих алкоголь, а также слишком шумных заведений и домов. Также сессионным решением одну из дублирующих улиц Дарвина, которая проходит через Шевченковской и Центральный районы города, переименовали в улицу Яна Ходоровского. Теперь улица Дарвина есть только в Новокодакском районе Днепра. Так же переименована одна из дублирующих улиц Ясных в Соборном районе в улицу Семьи Зубковых. Улица Ясная осталась в Амур-Нижнеднепровском районе города.